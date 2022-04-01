Переживёт ли европейская демократия украинский кризис?

Если в нынешней ситуации Англия находится относительно далеко от происходящих событий, а США и подавно – за океаном, то Европа, ради которой американцами затевалась украинская авантюра, непосредственно соприкасается с Украиной. Значит, основной экономический и политический удар украинских событий приходится на европейские страны. Для США, по линии противостояния евро/доллар, важна именно Европа.

Сюжет: Украинский кризис

Украина и Россия в этом вопросе имеет второстепенное значение. Это лишь механизм разрушения экономики Еврозоны, которая базируется на российских ресурсах и отчасти украинских производствах, интегрированных в европейский производственный контур, благодаря дешевизны трудовых ресурсов на Украине.

Барин приехали…

Совершенно очевидно, что главный экономический удар от украинских событий приходится по Европе. Этот тезис легко подтверждается падением курса европейской валюты по отношению к доллару. Хотя, курс в полной мере пока ещё не отражает суть той экономической ямы, в которую проваливается Европа.

Несмотря на прогрессирующую антироссийскую истерию, в Европе стали появляться очаги разума. Так, по данным издания «РБК», депутат Европарламента Тьерри Мариани заметил: «Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к катастрофе». Даже глава Еврокомиссии Жозеп Боррель признал, что Европа не может немедленно избавиться от российской энергетической зависимости. И это, не считая других аспектов, в том числе и в части продуктового рынка ЕС. Многие страны еврозоны уже испытывают дефицит подсолнечного масла и других продовольственных товаров, ажиотажный спрос на которые «демократично» гасится торговыми ограничениями.

(фото: Душан Червенка)

Однако, Англия, являясь неизменным сателлитом США и давним «законспирированным» американским агентом в Европе, устами главы своего МИД Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора. Если перевести указания главы внешнеполитического ведомства страны, веками грабившей различные народы, на понятный язык, то в этот раз Европе предложили своими же руками разрушить собственную экономику.

Но, видимо, Европа пока не готова «самоудавиться», и поэтому для проведения разъяснительной работы среди европейских политиков из Америки в спешном порядке прислали Джо Байдена.

Американского «барина» европейские политические «холопы» встречали торжественно. Особенно отличились поляки. Хотя старина Джо и назвал польского президента послом, пан Дуда не обиделся – не пристало обижаться на «барина». Конечно, польские власти (очень важно различать рядовых поляков и их власть) надеялись на поддержку своей инициативы по части приращения украинской территорией, но старина Джо, по крайней мере, официально, не поддержал этой авантюры.

В остальном воспитательный визит американского «барина» в Европу прошёл не слишком впечатляюще, если не считать некоторые заявления, сделанные Байденом, которые впоследствии пришлось опровергать его же администрации.

Итог визита Байдена в Европу очень хорошо можно описать словами известной ведущей китайского телевидения Лю Синь: «Можете ли вы помочь мне победить ваших друзей, чтобы я мог сосредоточиться на том, чтобы победить вас в будущем?» – в случае Европы речь конечно же не идёт о войне с США, это касается только экономической составляющей глобальной мировой войны, которую администрация США развязала в мире, руками одураченных украинцев.

Заселение Европы

Наряду с экономическими неурядицами, большая проблема в Европе – это украинские беженцы. Издание «Forbes Ukraine» сообщает, что: «число украинских переселенцев в другие страны скоро достигнет 4 млн…», называя это самым массовым переселением со времён Первой мировой. Издание утверждает, что количество украинских переселенцев почти втрое превышает количество сирийцев и других беженцев, которые добрались до Европы в 2015 году. Изначально Европа открыла «свои объятья» для украинцев: Польша приняла 2,2 млн., Венгрия 340 тыс., в Бельгии ожидают прибытия 200 тыс. украинцев.

По сравнению с предыдущей волной беженцев, украинцев Европа рассматривает как более квалифицированную рабочую силу, которая заполнит имеющиеся вакансии. Однако, уже сегодня встал вопрос: а будут ли украинские беженцы работать? Пока, по информации многих информационных источников, беженцы требуют к себе особого отношения и не спешат устраиваться на работу. К примеру, в нейтральной Австрии они уже отметились антироссийскими митингами и начали скакать, как скакали когда-то у себя на Майдане.

Австрийский информационный ресурс «ORF.at» сообщает, что после Польши, Австрия является страной, наиболее востребованной беженцами с Украины. Всё это в совокупности (скачки на центральной улице Вены и перегруз Австрии беженцами) привело к тому, что исследование «Unique» для «profil» показало – 53% австрийцев считают, что перемещённые лица должны вернуться на родину, как только позволит ситуация с безопасностью. Из прибывших в Австрию 203 тыс. человек, официально зарегистрировались только 27 тыс. А так как только официальная регистрация даёт право получить работу в Австрии, то резонно предположить, что остальная часть украинских беженцев намеривается продолжать прыгать. Именно поэтому большинство населения альпийской республики высказалось за возвращение беженцев в свою страну.

Недовольство наплывом беженцев также отмечается в таких перегруженных странах, как Румыния и Молдавия. «Forbes Ukraine» приводит слова главы ведомства по вопросу беженцев при ООН Филиппо Гранди: «Солидарность может выдохнуться и вызвать обратную реакцию». Похоже, что в ряде стран «обратная реакция» уже наступила – в Молдавии, например, несколько украинских автомобилей были испорчены вандалами, а румынские националисты делают заявления, что Украина, а не Россия является врагом.

Сотрудница французского отделения «Красного креста» создала памятку для беженцев с Украины, в ней, в частности, отмечается: «Вы приехали во Францию, Германию или другую страну Европы. Вам рады. Но это не означает, что вам обязаны. Все те люди, кто вам сейчас помогают, они это делают не за деньги, не за зарплату и даже не за медали. Все это делают от чистого сердца с желанием вам помочь. Поэтому уважайте этих людей. Они вам ничего не должны и ничем не обязаны, особенно в связи с тем, что уехали раньше в Европу или даже родились здесь. Ведите себя скромно. Ваши дети – это ваши дети, а не дети людей, у которых вы живёте. Если вам не нравится, что детям не разрешают делать все, что они хотят, вспомните, что вы разрешали чужим детям в вашем доме, если вы вообще когда-либо пускали к себе жить бесплатно хоть когда-то и кого-то» – уже этого вступления достаточно, чтобы понять то, с чем столкнулась толерантная Европа.

Пока европейские политики исполняют «поручение» Байдена и предоставляют свои территории для поставки на Украину американского оружия, поток беженцев только увеличивается, вызывая негативную реакцию европейских избирателей. На этой волне разрыв между «избирателями» и «избранными» в Европе только нарастает. Европейская демократия очень успешно утилизируется американцами.

Ещё обращает на себя тот факт, что европейские политики, более двух лет издевавшиеся над населением Европейского континента посредством различных антиковидных мер принуждения, включая ограничения на передвижения внутри Европы, сейчас в одночасье забыли об опасности, спешно принимая в своих странах более 4 млн. украинцев.

Демократический грабёж

Нынешняя ситуация в Европе и мире не ограничивается только проблемой беженцев. Дело в том, что, следуя давней традиции грабежа по идейно-патриотическим соображениям (Каперское свидетельство), нынешние Европейские власти по команде американцев решили вспомнить былую пиратскую практику, чтобы не мелочиться, и ограбить целую страну. То, что сегодня происходит с активами Российской Федерации и её отдельных граждан, ставит под вопрос существование основополагающего принципа капиталистического мира – механизма частной собственности, которая, вроде как, в этой системе координат должна быть священна. Но кто сейчас, в антироссийском угаре, поощряемом на уровне самых верхов европейской «демократии», на это обращает внимание?

А ведь нечто подобное может случиться с гражданами любой европейской страны, которая по каким-то причинам может стать неугодной США, Англии или же может быть назначенной изгоем в рамках самого Евросоюза.

К примеру, недавно президент Польши Анджей Дуда в адрес своего венгерского коллеги Виктора Орбана высказал угрозу: «…мне трудно понять позицию Венгрии. Цена такой политики для Будапешта будет очень высокой». Стоит ли после этого ожидать заморозку венгерских активов и грабёж жителей Венгрии, которые отважились иметь какие-то активы в Польше или в других странах Евросоюза? Чем заплатит Виктор Орбан и его страна за возможность иметь собственное мнение и проводить политику в интересах граждан Венгрии? Пока польский президент-забияка это не уточнил. Но ведь прецедент уже создан – США и их европейские союзники уже начали грабить Россию и русский народ.

Именно так США и Европа грабили Ирак, замораживая активы, потом Ливию… всё делалось под благовидным предлогом возврата активов народу. Но кто сейчас вспоминает о народе этих стран? И где «замороженные» активы?

Есть примеры и в Европе: незаслуженно забыта история Франции, когда генерал де Голль, являясь президентом этой страны, начиная с 1965 года решил поменять американские «фантики» на реальное золото. Почему тогда американцы не ударили по Франции? Потому, что Франция – это не Ирак или Ливия…, потому, что в то время фактором сдерживания и гарантом мировой безопасности являлся СССР. Но за свою «выходку» Шарль де Голль поплатился. В мае 1968 года, по отработанной тогда ещё американцами схеме, во Франции начались студенческие выступления, вылившиеся в массовые беспорядки. Это и привело к отставке ненавистного США президента Франции генерала де Голля.

Позднее, американцы кинули остальные страны: 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон в одностороннем порядке отказался от золотого стандарта.

События на Украине, которые мы наблюдаем сейчас, являются следствием именно тех решений. Ведь «бомба» под будущий мир была заложена американцами ещё до окончания Второй мировой войны: в Бреттон-Вуде в июне 1944 года – господствующее положение доллара в мировой валютной системе очень дорого обходится населению планеты.

Нелишне вспомнить слова известного немецкого протестантского богослова Мартина Нимёллера о событиях тёмного прошлого Европы: «Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать». Сейчас, когда английские и американские «демократы» грабят Россию и её население, Европа молчит, а точнее активно им в этом помогает. Но где гарантия, что далее англо-американская банда не начнёт грабить Европу и её граждан?!

Рубль преткновения

Чтобы избежать «демократический грабёж», коему США и Европа подвергли Россию с момента начала украинского кризиса (собственно, для этого американцы его и организовали, используя Украину, как предлог для ограбления России), Владимир Путин предложил трансформировать систему расчётов за российские энергоресурсы, которая позволяла бы стране избежать дальнейшего её ограбления со стороны демократических стран Европы и эталона демократии – США.

Предложение российского президента более чем логично – если поддержавшая американцев Европа блокирует расчёты в евро, что по факту означает банальный демократический грабёж, то самое правильное в этой ситуации обезопасить Россию и перейти на расчёты в национальной валюте – в конце концов, именно продавец выбирает в какой валюте ему продавать свой товар. Это основополагающий принцип торговли. А все стенания демократических европейских лидеров по части отрицания рублёвых расчётов, это не что иное, как попытка отстоять ранее запланированный будущий демократический грабёж России в части скопившихся сумм по расчётам за энергоносители. Ведь нет никаких гарантий, что в будущем и эти деньги страны антироссийской экономической коалиции, возглавляемой Вашингтоном, не планируют конфисковать. Тем более, что у той же Англии есть богатый опыт грабежа Российской империи в период Первой мировой войны. Ведь «международное право», как показывает практика, есть только у американцев и их союзников, а другим уготовано – «международное бесправие».

Ломать сложившуюся в мире систему расчётов первыми начали именно американцы, за ними последовали европейские лидеры – так в чём же сейчас можно обвинять Россию? Разве только в том, что она не хочет поставлять газ в Европу бесплатно и ищет варианты гарантий для оплаты собственного товара?

Однако, после предложения проводить расчёты за российские энергоресурсы в рублях, в Европе поднялся нешуточный вой.

Назло соседу отморожу уши

Стараясь продолжать плясать под «американскую дудку», европейские лидеры призывают население собственных стран включиться в американскую пьесу в качестве статистов и запасаться терпением. Так, германский министр сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг Петер Хаук призвал сограждан сознательно мёрзнуть, назло Владимиру Путину: «Мы должны перекрыть Путину его денежный вентиль. А значит, и нам надо перекрыть газовый и нефтяные краны, чтобы у свободы в Европе появился шанс. 15 градусов! 15 градусов зимой можно пережить в свитере. Никто от этого не умрёт!», – приводит слова министра издание «EADaily». К этому же призывает Эммануэль Макрон – в ответ на слова соотечественника президент Франции посоветовал потерпеть, обвинив во всём «геополитическую обстановку». Но столь бестолковый ответ не убедил рядового француза: «Не рассказывайте мне про Украину и про Путина. Легко сказать — понизьте температуру дома на 2-3 градуса. Не нужно мне это говорить, я уже это сделал», – приводит его слова издание «Lenta.ru». При этом, по данным французского телеканала «CNews» более половины французов заявили о доверии заявлениям России по Украине, а стало быть – о недоверии информации, получаемой от собственного президента, который рассказывает населению Франции малоинтересные ему «геополитические сказки».

Холод в европейских квартирах – это, конечно, плохо, но это не все испытания, уготованные Европе стариной Джо, благодаря её бесхребетным лидерам. Уже появились все симптомы наступления в Европе продовольственного кризиса из-за ситуации на Украине. Агентство «Интерфакс» приводит слова официального представителя Еврокомиссии Мариам Гарсия Феррер: «Нам предстоит новый вызов в агропромышленном секторе. Мы следим за ситуацией и ее последствиями для наших сельхозпроизводителей и для продовольственной безопасности в мире в связи с тем, что Украина и Россия являются крупными поставщиками экспортируемых в большом количестве продуктов питания». Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также особо выделил вопрос продовольственной безопасности в связи с украинскими событиями: «Нужно, чтобы мы быстро занялись этой новой данностью. Не только мы, европейцы, объединяя наши усилия. Но также мы, европейцы, совместно с международными агентствами и всеми нашими партнерами, включая неправительственные организации, с целью избежать, чтобы вдобавок к войне был бы еще и мировой продовольственный кризис, который может оказаться серьезнейшим», – приводит его слова «Интерфакс».

Однако, повинуясь воле своих хозяев из США, европейские политики видят решение вопроса своей продовольственной безопасности исключительно поставками нового вооружения на Украину: «Впервые в истории Европейский Союз будет финансировать приобретение и доставку оружия и другого снаряжения в страну, которая подверглась нападению», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Речь идёт о передаче Украине с «барского европейского плеча» оружия на 450 млн. евро и ещё 50 млн. прочего снаряжения. И об этом заявляют демократически выбранные европейские власти, в то время, когда население Европы уже погружается в жесточайший экономический кризис.

Возникает вопрос: что случилось с головой у европейских политиков?

И это на фоне, когда министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди утверждает о том, что: «Один из моих самых больших страхов заключается в том, что трагедия на украинской земле усугубится продовольственным кризисом в мировом масштабе», – приводит его слова «Интерфакс». А недовольные ценами на товары и огромными очередями за продуктами жители Италии требуют отставки премьер-министра Марио Драги.

Напрашивается однозначный вывод о том, что присоединившаяся к англо-американскому грабежу России Европа сама стоит на пороге небывалых потрясений, но демократичные европейские политики продолжают заваливать Украину оружием, чтобы довести текущую ситуацию до полного абсурда. В этом случае у них есть все шансы «отморозить уши» не только населению своих стран, но и свои собственные, которые, к тому же, не ровен час, им просто пообрывают возмущённые избиратели.

Издержки евродемократии

Пока жителям объединённой Европы «демократично» избранные политики рекомендуют «затянуть пояса», сами они занимаются невесть чем. К примеру, по информации издания «Секрет фирмы», власти двух федеральных земель Германии, Нижней Саксонии и Баварии, ввели уголовную ответственность за демонстрацию буквы «Z». Ранее за использование этой буквы латинского алфавита пострадала французская компания «Louis Vuitton», которую заподозрили в поддержке российской спецоперации на Украине. Можно было бы предположить о наличии массового помешательства в условиях европейской демократии, но нет. Как оказалось, европейские политики выполняют прямые указания украинского главы МИД Дмитрия Кулебы, который в Twitter призвал мировое сообщество запретить использование буквы «Z». Швейцарская страховая компания «Zurich Insurance» решила не использовать свой логотип, состоящий их буквы «Z». А в Литве, за использование этой буквы могут ввести штраф – до 500 евро! Это же сколько надо будет заплатить обывателю, если он вознамерится написать какой-то текст, в котором без этой буквы не обойтись? Не лучше ли европейцам сразу перейти на кириллицу? Там этой буквы точно нет, как и другой – «V», которая также вызывает раздражение у украинских политиков. Но успокоил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, он заявил: «Конечно, букву Z из алфавита мы изымать не станем. Но тут должен быть разумный и небюрократизированный подход» – это к вопросу о том, до чего доходит идиотизм в мыслях и суждениях европейских политиков.

Удивляет то, что в настоящее время влияние Украины на европейскую демократию является решающим. Это уже в полной мере прочувствовала на себе нейтральная Австрия: за то, что две австрийские парламентские партии (SPÖ и FPÖ) не поддержали выступление Владимира Зеленского в национальном Парламенте, коллеги по европейской демократии назвали Австрию «настоящим «авианосцем» российских спецслужб в Европе», – это, видимо, чтобы другие демократические страны знали, как нехорошо отказывать просьбам украинского небритого лидера. При этом, никто не упомянул, что на этом «авианосце» давно хозяйничают украинские агенты, под прикрытием своего посольства активно вербуя наёмников для отправки их на Украину – партия FPÖ сделала два парламентских запроса о вербовке посольством Украины наёмников и констатирует злоупотребление дипломатическим статусом со стороны Украины. Соседнюю Венгрию, которую обещал «наказать» польский президент Анджей Дуда, тоже атакуют «мирные» украинцы – глава МИД Венгрии заявил, что Украина пыталась повлиять на результаты парламентских выборов в этой стране: причиной тому стал отказ правительства Виктора Орбана поставлять оружие на Украину.

Украина рвётся в Европу, это не устаёт повторять Владимир Зеленский, то выпрашивая у европейцев решение о принятии в ЕС, то откровенно угрожая несогласным, как говорится – пусти козла в огород! Но Европа пока ещё не осознала всю глубину украинской угрозы для своей демократии – англо-американские манипуляторы, которые полностью хозяйничают на европейской территории, не оставляют населению континента права выбора.

Переживёт ли европейская демократия испытание украинским кризисом или повторит путь описанный Мартиным Нимёллером?!