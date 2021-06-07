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Пережившая войну жительница России обратилась к Путину и Байдену: "Пока я жива…"

07 июня 2021, 14:15  •  326 • Политика
Пережившая Великую Отечественную войну жительница России обратилась с трогательной просьбой к президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену в преддверии их встречи. "Пока я жива…", - написала 85-летняя женщина.
К лидерам двух крупнейших держав обратилась мать русского бизнесмена Виктора Бута Раиса Бут. Женщина отметила, что её сын уже отбыл в американской тюрьме 13 из 25 лет, к которым его приговорил суд США. Женщина отметила, что её уже 85 лет и она потеряла очень много здоровья, переживая за своего сына.
"Мой сын не террорист, он бизнесмен, так и судья говорила во время суда в Нью-Йорке, я уважаю мнение судьи. Виктор уже потерял 13 лет своей жизни. И своей жизни, и моей, и жизни его жены и дочери, моей внучки, которая выросла без отца", - приводит её письмо РИА новости.
Женщина попросила президентов во время встречи помимо международных глобальных вопросов уделить время и теме заключенных.
Женщина отметила, что после окончания войны с фашизмом она была достаточно взрослой, чтобы понять, что США также боролись против фашистов. При этом она отметила, что США никогда не воевали с Россией и попросила президентов найти возможность и договориться об обмене заключенными.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что тема обмена заключёнными может затрагиваться на саммите Путина и Байдена. При этом он добавил, что письмо матери осуждённого Бута с просьбой о помиловании в Кремле не получали.

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