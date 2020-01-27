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Пережившая казнь мужа тётка Ким Чен Ына сблизилась с племянником на расстояние кресла
27 января 2020, 10:54 • 153 • В мире
Пережившая казнь мужа тётка Ким Чен Ына вновь начала появляться на публике. На праздничном концерте она сидела рядом с женой лидера КНДР - на расстоянии одного кресла от самого политика.
Впервые за шесть лет дочь Ким Ир Сена появилась на публике вместе со своим племянником - лидером КНДР Ким Чен Ыном. Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Речь идёт о генерале Ким Гён Хи. Она посетила концерт в честь лунного Нового года, причём сидела всего через одно кресло от северокорейского лидера - рядом с его супругой Рил Соль Чжу.
Напомним, в 2013 году был казнён второй человек в Северной Корее Чан Сон Тхэк. Супруга Ким Гён Хи обвинили в попытке свержения власти. После этого ходили слухи о смерти дочери Ким Ир Сена и её эмиграции в Европу.
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