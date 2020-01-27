Пережившая казнь мужа тётка Ким Чен Ына сблизилась с племянником на расстояние кресла

Впервые за шесть лет дочь Ким Ир Сена появилась на публике вместе со своим племянником - лидером КНДР Ким Чен Ыном. Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Речь идёт о генерале Ким Гён Хи. Она посетила концерт в честь лунного Нового года, причём сидела всего через одно кресло от северокорейского лидера - рядом с его супругой Рил Соль Чжу.

Напомним, в 2013 году был казнён второй человек в Северной Корее Чан Сон Тхэк. Супруга Ким Гён Хи обвинили в попытке свержения власти. После этого ходили слухи о смерти дочери Ким Ир Сена и её эмиграции в Европу.