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"Переживем": в Москве отреагировали на отказ Вашингтона вернуться в Договор по открытому небу

28 мая 2021, 13:10  •  72 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Белый дом зря рассчитывал на односторонние уступки Кремля
Выход США из Договора по открытому небу не скажется на безопасности России, а вот американцам придется почувствовать эффект от "хождения по граблям". Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в пятницу, 28 мая.
Накануне Вашингтон официально уведомил Москву, что не намерен возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Решение выйти из этого международного соглашения принял еще предыдущий президент США Дональд Трамп. Оппоненты-демократы его критиковали, но, получив власть в свои руки, не стали ничего менять. Хотя РФ давала американцам такой шанс: дождалась прихода в Белый дом новой администрации, прежде чем запускать процедуру денонсации. Соответствующее решение парламент РФ одобрил лишь в мае 2021 года.
"Мы проживем без ДОН, переживем его отсутствие. Наша безопасность не пострадает",
– прокомментировал Рябков отказ команды Байдена снова взять на себя предусмотренные договором обязательства, назвав это очередной "грубой ошибкой" США, которая, впрочем, не стала для РФ неожиданностью.
По мнению дипломата, "американцы продолжают хождение по собственным граблям" и пытаются настаивать на односторонних уступках со стороны России. "Это так не работает", – процитировал "Интерфакс" Рябкова.
Ранее эксперт назвал плюсы, которые получает Москва за счет выхода из ДОН.

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