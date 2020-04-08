|
Пережила войну и отказалась от награды: В Британии умерла самая умная "девушка Бонда"
08 апреля 2020, 02:35 • 42 • В мире
Из Британии пришла печальная весть: на 94-м году жизни скончалась актриса Онор Блэкман. Она родилась задолго до Второй мировой войны и прославилась ролью умной девушки Джеймса Бонда в "Goldfinger". Позже Онор хотели наградить почётным титулом, но она отказалась.
В 1964 году имя британской актрисы Онор Блэкман прогремело на весь мир: она снялась в третьей части знаменитой "Бондианы", в которой сыграла девушку "агента 007". Её партнёром стал Шон Коннери.
Примечательно, что образ Пусси Галор, созданный ею, оказался весьма интеллектуальным - этим она отличалась от предыдущих "девушек Бонда".
Известно, что Онор родилась в Лондоне в 1925 году. С детства она интересовалась кино и театром, поэтому её отдали в Гилдхоллскую школу музыки и театра. В 23 года Онор сыграла свою первую роль в кинодраме "Во имя славы".
Кроме "Бондианы" актриса сыграла в десятках кассовых фильмов, от "Мистера Питкина в тылу врага" до "Дневника Бриджит Джонс". Молодое поколение зрителей знает её по сериалу "Мстители".
Интересно, что Онор Блэкман была представлена к почётной награде - титулу командора ордена Британской империи, но от награды по личным убеждениям отказалась.
Как сообщили сегодня родные актрисы, она ушла из жизни по "естественным причинам" в собственном доме в Льюисе, Сассекс, в окружении своей семьи.
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 апреля 2020, 12:35
|
07 апреля 2020, 03:35
|
02 апреля 2020, 23:35
|
06 апреля 2020, 12:35
|
05 апреля 2020, 08:30
|
03 апреля 2020, 08:35
|
04 апреля 2020, 06:35