Пережила войну и отказалась от награды: В Британии умерла самая умная "девушка Бонда"

В 1964 году имя британской актрисы Онор Блэкман прогремело на весь мир: она снялась в третьей части знаменитой "Бондианы", в которой сыграла девушку "агента 007". Её партнёром стал Шон Коннери.

Примечательно, что образ Пусси Галор, созданный ею, оказался весьма интеллектуальным - этим она отличалась от предыдущих "девушек Бонда".

Известно, что Онор родилась в Лондоне в 1925 году. С детства она интересовалась кино и театром, поэтому её отдали в Гилдхоллскую школу музыки и театра. В 23 года Онор сыграла свою первую роль в кинодраме "Во имя славы".

Кроме "Бондианы" актриса сыграла в десятках кассовых фильмов, от "Мистера Питкина в тылу врага" до "Дневника Бриджит Джонс". Молодое поколение зрителей знает её по сериалу "Мстители".

Интересно, что Онор Блэкман была представлена к почётной награде - титулу командора ордена Британской империи, но от награды по личным убеждениям отказалась.

Как сообщили сегодня родные актрисы, она ушла из жизни по "естественным причинам" в собственном доме в Льюисе, Сассекс, в окружении своей семьи.