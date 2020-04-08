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Пережила войну и отказалась от награды: В Британии умерла самая умная "девушка Бонда"

08 апреля 2020, 02:35  •  42 • В мире
Из Британии пришла печальная весть: на 94-м году жизни скончалась актриса Онор Блэкман. Она родилась задолго до Второй мировой войны и прославилась ролью умной девушки Джеймса Бонда в "Goldfinger". Позже Онор хотели наградить почётным титулом, но она отказалась.
В 1964 году имя британской актрисы Онор Блэкман прогремело на весь мир: она снялась в третьей части знаменитой "Бондианы", в которой сыграла девушку "агента 007". Её партнёром стал Шон Коннери.
Примечательно, что образ Пусси Галор, созданный ею, оказался весьма интеллектуальным - этим она отличалась от предыдущих "девушек Бонда".
Известно, что Онор родилась в Лондоне в 1925 году. С детства она интересовалась кино и театром, поэтому её отдали в Гилдхоллскую школу музыки и театра. В 23 года Онор сыграла свою первую роль в кинодраме "Во имя славы".
Кроме "Бондианы" актриса сыграла в десятках кассовых фильмов, от "Мистера Питкина в тылу врага" до "Дневника Бриджит Джонс". Молодое поколение зрителей знает её по сериалу "Мстители".
Интересно, что Онор Блэкман была представлена к почётной награде - титулу командора ордена Британской империи, но от награды по личным убеждениям отказалась.
Как сообщили сегодня родные актрисы, она ушла из жизни по "естественным причинам" в собственном доме в Льюисе, Сассекс, в окружении своей семьи.

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