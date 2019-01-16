Пережил 9/11, но погиб в Африке: СМИ рассказали о судьбе одной из жертв теракта в Найроби

Американский бизнесмен, погибший во время нападения на отель в столице Кении Найроби, ранее пережил атаку террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке - печально известный инцидент 9/11. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно сообщению газеты, имя человека со столь интересной судьбой - Джейсон Спиндлер. Когда террористы ворвались в здание отеля, он обедал в его ресторане.

Daily Mail утверждает, что день нападения также был днем рождения Спиндлера. Ему исполнялся 41 год.

Хоть никто из наших соотечественников не пострадал во время теракта в Кении, МИД России ранее выступил с осуждением этого жестокого нападения. По последним данным, атака на отель Dusit унесла жизни 15 человек.