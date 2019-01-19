«Перезапуск рейгановских «звёздных войн»: как новая стратегия развития ПРО США повлияет на международную безопасность

В Пентагоне не считают, что обновлённая стратегия развития противоракетной обороны Вашингтона способна подтолкнуть мир к новой гонке вооружений, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд. Администрация Белого дома намерена прикрыть от гипотетических ударов каждый город Соединённых Штатов. Также продолжится развёртывание ПРО и за рубежом. По мнению экспертов, это опасная стратегия, а заявления о том, что подобные шаги не направлены против Москвы, не соответствуют действительности. МИД РФ уже предостерёг США от попыток перезапустить программу «звёздных войн». Зачем Пентагону расширять систему ПРО, разбирался RT.

В Пентагоне не согласны с тем, что новая стратегия развития систем противоракетной обороны США способствует развязыванию гонки вооружений. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд. Представитель Пентагона призвал экспертов обратить внимание на слово «оборона» в заголовке опубликованного стратегического документа.

«Я думаю, что создание систем, которые смогут сбивать ракеты, запущенные в нашу сторону, неверно называть провокационным действием, не думаю, что это верная трактовка», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, 17 января в США был представлен обновлённый доклад Пентагона по программе ПРО. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в мире есть много «недобросовестных игроков», в то время как Соединённые Штаты являются «хорошими игроками».

«Но мы можем стать хуже любого из них, если потребуется», — подчеркнул американский президент.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд

© U.S. Army

«С больной головы на здоровую»

Представляя доклад, Трамп заявил, что теперь американская сторона намерена развить свою систему противоракетной обороны так, чтобы прикрыть от возможного удара каждый американский город.

Напомним, по условиям Договора об ограничении систем противоракетной обороны, подписанного в 1972 году США и СССР, стороны обязывались ограничить создание и развёртывание систем ПРО морского, воздушного, космического и мобильного наземного базирования. Также Москва и Вашингтон гарантировали друг другу, что не будут развёртывать более двух систем ПРО на своей территории в районе столиц и пусковых установок МБР, впоследствии число систем было сокращено до одной на каждую из участниц договора. Однако в 2001 году администрация Джорджа Буша — младшего объявила о выходе США из договора о ПРО.

Свои нынешние планы Пентагон объясняет, в частности, стремлением ответить на действия российской стороны.

«Россия, к примеру, поддерживает работу и проводит модернизацию давно развёрнутой вокруг Москвы стратегической системы противоракетной обороны, в том числе 68 перехватчиков, оснащённых ядерным оружием. К тому же по всей России размещены разного рода мобильные комплексы ПРО меньшей дальности», — говорится в докладе.

Как напомнил в интервью RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, когда американцы вышли из договора по ПРО, они сразу начали расширять географию развёрнутых противоракетных систем.

«У них сейчас два района базирования ПРО, планируется создать ещё один на восточном побережье. А у нас как был один район, прикрывающий Москву, так и остался. По сути, Россия до сих пор соблюдает положения договора по ПРО, из которого вышли США», — считает эксперт.

Что же до мобильных ПРО, о которых вспомнил Пентагон, то они не способны работать по межконтинентальным баллистическим ракетам (речь идёт о С-400, С-300В4 и создаваемых С-500). Они предназначены для борьбы с тактическими баллистическими ракетами и баллистическими ракетами средней дальности, пояснил Мураховский.

«Так американское руководство не очень удачно пытается переложить проблемы с больной головы на здоровую», — подчеркнул эксперт.

Орбитальная конкуренция

Помимо этого Пентагон намерен вывести свои системы ПРО в космос. Как заявил журналистам накануне обнародования официальной стратегии представитель Белого дома, размещение оборонных компонентов в космосе — именно то направление, в которое американская сторона хочет вкладывать средства.

«Мы считаем, что очень важно выйти за пределы имеющихся сейчас возможностей. Космос является ключевым для следующего шага в противоракетной обороне», — подчеркнул представитель американской администрации.

Также власти США намерены уделить пристальное внимание идее создания систем перехвата и спутникам с лазерными установками. На данный момент концепция вооружений такого типа изучается руководством Соединённых Штатов, но окончательные выводы по поводу целесообразности таких исследований пока не сделаны.

«Кроме того, Россия вырабатывает широкий спектр возможностей в области наземных ракетных комплексов и оружия направленной энергии, предназначенных для поражения спутников, а также продолжает выводить на орбиту «экспериментальные» спутники, которые выполняют там сложные задачи по повышению устойчивости страны к космическим угрозам», — сообщают авторы доклада.

Отметим, что западные военные и разведывательные ведомства давно обвиняют Москву в создании так называемых убийц спутников — аппаратов, якобы способных уничтожать спутники возможного противника на орбите.

Однако эксперты полагают, что у Пентагона неверные представления о намерениях российской стороны.

Как пояснил Мураховский, в стране разрабатываются не «убийцы спутников», а спутники-инспекторы, экспериментальные аппараты, предназначенные для сближения с российскими же спутниками, их дозаправки, ремонта, замены каких-то компонентов.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

«Никакого вооружения они не несут, мы соблюдаем договор о мирной деятельности в космическом пространстве, который запрещает размещение оружия как на орбите Земли, так и на небесных телах. Пентагон же собирается размещать на спутниках лазеры, которые будут «подсвечивать» вражеские боеголовки, а также изучает вопрос размещения на орбите кинетических перехватчиков — это точно нарушит условия договора», — подчеркнул Мураховский.

«Никаких ограничений»

Выйдя из договора о ПРО в начале 2000-х, США не ограничились расширением национальной противоракетной обороны, а начали размещать свои комплексы на территориях дружественных стран. В 2010 году лидеры стран — участниц НАТО договорились о создании территориальной системы противоракетной обороны для Евро-Атлантического региона — ЕвроПРО. Как заявил Барак Обама, возглавлявший в то время Белый дом, эта система «является ответом на угрозы» времени.

Уже в 2012 году генсек альянса (тогда этот пост занимал Андерс Фог Расмуссен) объявил о завершении первой стадии создания ЕвроПРО.

Эти планы НАТО с самого начала вызвали недовольство российской стороны — в Москве создание противоракетного комплекса у границ России расценили как угрозу национальной безопасности. Если на первых порах представители альянса пытались изобразить стремление к «сотрудничеству» с Москвой по этому вопросу, то уже в 2012 году посол США в России откровенно заявил, что американская сторона не намерена прислушиваться к мнению других стран.

«И мы не приемлем никаких ограничений в этой области, потому что безопасность наших граждан и наших союзников является нашим главным приоритетом», — заявил дипломат.

С точки зрения российской стороны, расширение систем ПРО и размещение их у границ потенциального противника, напротив, может спровоцировать опасную напряжённость. Подобные шаги могут снизить вероятность ответного удара в случае глобального конфликта, а именно паритет сил и взаимное сдерживание является гарантией мира после появления ядерных арсеналов у крупнейших держав. Кроме того, как не раз отмечали в российском МИД, американские системы ПРО Aegis Ashore имеют двойное назначение и могут применяться для запуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет.

В США заявляют, что системы ПРО в Европе призваны защитить американских союзников от ядерной угрозы со стороны Ирана. Тот факт, что в 2015 году руководство исламской республики обязалось закрыть ядерную программу в рамках СВПД, а исполнение иранской стороной этих обязательств регулярно подтверждают инспекции МАГАТЭ, не смущает Белый дом. В 2018 году США вышли из ядерной сделки с ИРИ, беспочвенно обвинив Тегеран в нарушении условий договора.

«Путь обмана»

Вторая страна, угрозой со стороны которой традиционно спекулирует Вашингтон, — КНДР — также согласилась в прошлом году начать свёртывание своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Однако это не помешало американской администрации объяснить сейчас свои планы по расширению ПРО ракетной угрозой, исходящей от «нынешних и будущих государств-изгоев», упомянув Северную Корею наряду с Ираном.

«На протяжении нескольких лет потенциальные неприятели, например Иран и КНДР, разрабатывали новые виды вооружений, такие как продвинутые крылатые ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты и гиперзвуковое оружие. В то же время США отставали в вопросе улучшения собственных систем ПРО», — говорится в сообщении Пентагона.

Отметим, что ни Иран, ни КНДР на сегодняшний день не располагают гиперзвуковым оружием — разработки и вооружения такого рода есть у Китая и России.

База ПРО США в Форт-Грили на Аляске

Reuters

© Mark Meyer

Также авторы обзорного доклада Пентагона по программе ПРО утверждают, что Пхеньян разрабатывает свои мобильные комплексы противоракетой обороны на основе российских технологий. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора прокомментировал эти обвинения в интервью РИА Новости. По словам дипломата, в Вашингтоне «уже не знают, в чём ещё можно обвинить» Россию, поэтому сочиняют «очередную дикость».

В докладе говорится, что США будут противостоять Москве и Пекину не при помощи ПРО, а благодаря ядерному сдерживанию, другими словами — сохранению паритета по количеству развёрнутых ядерных боеголовок. А разворачивание новых систем ПРО направлено на перехват ракет, которые могут выпустить Иран и КНДР.

Китайская сторона уже прокомментировала новую редакцию американской доктрины в области ПРО. Как сообщается в официальном заявлении МИД КНР, стратегия по ПРО способна вызвать новую гонку вооружений и подорвать баланс в мире.

Российские дипломаты тоже не оставили новую доктрину без внимания: «Хотели бы призвать администрацию США образумиться и всё-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом, более высоком технологическом уровне приснопамятную рейгановскую программу «звёздных войн», — подчеркнули в МИД России.

Обновлённый план развития систем ПРО США предполагает, в частности, размещение дополнительно 20 перехватчиков ракет наземного базирования на Аляске. Сейчас в этом районе развёрнуто 44 системы ПРО. Потенциальные возможности базы Форт-Грили позволяют разместить здесь дополнительно 40 систем ПРО, отметили в американском оборонном ведомстве. Ранее официальные представители США заявляли, что основной задачей этой базы является защита от ракетной атаки со стороны Северной Кореи.

По словам эксперта Академии военных наук Владимира Прохватилова, КНДР пока располагает несколькими десятками ядерных боеголовок и ограниченным количеством носителей, для их перехвата хватило бы и действующих ПРО США.

«У Ирана же вообще нет ядерного оружия, разговоры об этом являются спекуляцией. Настоящей целью является в первую очередь Россия, — подчеркнул эксперт в интервью RT. — Именно поэтому российские военные и политическое руководство очень серьёзно воспринимают появление американских ПРО у границ России. Ещё Сунь-цзы писал о том, что «война — это путь обмана», эта максима актуальна и сегодня. Маскировка своих настоящих намерений — основа любого геополитического или военного противоборства».

Похожих выводов придерживается и Виктор Мураховский. По мнению эксперта, все заявления о том, что развёртывание ПРО направлено не против России и КНР, а против КНДР и Ирана, — чистое лукавство.