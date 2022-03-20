Перезагрузка мира запущена. Официально

То, чего многие на Западе опасались, теперь стало реальностью: процесс перезагрузки мира запущен. Об этом официально заявило одно из главных информагентств России.

Вместе с началом спецоперации России на Украине запущен процесс полного перекраивания мира. Такую мысль высказала в своей статье обозреватель РИА Новости Вероника Крашенинникова. Она считает, что Западу на самом деле выгодно затягивание конфликта на Украине.

По словам журналистки, оружие, которым США продолжают накачивать Незалежную, лишь способствует реализации этого замысла. Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден выделил рекордные 800 миллионов долларов на оказание Киеву военной помощи. До этого были выделены ещё 200 миллионов.

Теперь уже очевидно, что и Россия, и весь мир вступили в процесс глубокой трансформации, считает автор статьи. Крашенинникова уверена, что победителем из этого процесса выйдет та страна, которая сможет дольше продержаться в кризисных условиях и сумеет лучше адаптироваться к новым условиям.