Перезагрузка матрицы. Политический кризис в России • 95 • Аналитика

В то время как граждане всего мира самоизолировались, происходят весьма важные процессы. «Перезагрузка матрицы»: на примере России можно отчётливо увидеть уничтожение старого мира, текущей социально-политической и экономической системы.





Изменение реальности

Рушится мировая глобальная финансовая система. Нефтедолларовая система. Страны, которые весьма хорошо себя чувствовали в условиях этой системы, включая РФ, погружаются в жесткий кризис. Правительства и элиты сознательно разрывают экономические связи, которые складывались десятилетиями. Останавливаются производства, стремительно растёт безработица, нищета и преступность. Люди, брошенные в условия самоизоляции, резко сокращают потребление. Но их ресурсы ограничены, поэтому через месяц-два-три они будут искать источники существования, что усилит процессы смуты. Либо будет проведена огромная социальная трансформация – людей поставят в зависимость от внешней помощи, в ответ ограничат права, введут социальный рейтинг (словом, «цифровой концлагерь»).



В частности, под предлогом борьбы с вирусом Билл Гейтс уже предложил глобальный проект чипизации людей через вакцинацию. Правда, пока Трамп противостоит этой идеи и в связи с этим отказался финансировать Всемирную организацию здравоохранения. В России в лидерах – Москва, где пытаются обкатать технологии новых систем контроля над личностью.



Социально-политические системы, созданные в XX столетии, фактически саморазрушаются под воздействием множества факторов, главный из которых — информация (информационная паника, пандемия страха). Центральная власть «самоизолировалась», полномочия переданы в регионы. Руководители регионов и мэры неожиданно стали удельными князьями и баронами. Национальная государственность и суверенитет разрушаются под воздействием всемирной паники, нагнетаемой СМИ и надгосударственными организациями вроде МВФ и ВОЗ. Падение экономики, включая нефтяной крах, регионализация, которая вскоре может перейти в сепаратизм, и нарастание социальной напряженности ломают государственность.



Что интересно, почти весь мир капитулировал перед «вирусом», ведущим к полному разрушению старого мира. Свои особенности только у стран-цивилизации вроде Китая и Японии. Сопротивляется Трамп, совершенно здраво рассуждающий, что разрушение экономики намного опаснее для простых американцев, чем странный вирус. Сопротивляется Лукашенко. Ведь любому здравомыслящему человеку очевидно, что эпидемиологической катастрофы нет! На 16 апреля 2020 года в мире 2 млн. больных и свыше 138 тыс. погибло. Пандемия – это около 10% заболевших от популяции, эпидемия – в районе 1%. То есть в России для эпидемии должно быть больных 1,4 млн. человек, а пандемии – 14 млн. Многие обычные болезни вроде пневмонии, рака, сердечно-сосудистых болезней уносят намного больше людей. Десятками и сотнями тысяч людей косит алкоголь, табак, наркотики, убивают в войнах или бандиты, гибнет от голода, на дорогах и т. д. Но зачем об этом задумываться? Люди должны быть в страхе без анализа ситуации.



Пусть сильнее грянет буря?

Почему с вирусом воюют региональные власти? Где санитарно-эпидемиологическая служба, МЧС, а если дело совсем плохо, вооруженные силы? Где центральная власть? Путин «самоизолировался». Если дальше так пойдёт, то он повторит судьбу Горбачёва либо Бориса Годунова. Вместо лидера страны — Собянин. Армия изолировалась, как и другие центральные органы. Действующее законодательство повсеместно нарушается. Как и Конституция.



Таким образом, мы видим скорее развитие не эпидемии, а массового психоза. Кремль совершил стратегическую ошибку, когда последовал за европейцами в деле развития этой эпидемии психоза и страха. Хотя пример здравомыслия под боком — Белоруссия, «батька» Лукашенко. Пока глава Белой Руси держит информационный удар, но один в поле не воин. Европа, Украина и Россия — в общем русле.



Уже очевидно, что весной—летом 2020 года ситуация волшебным образом не обернётся вспять. Пришла новая Великая депрессия. Необходимо помнить, что в первую Великую депрессию, когда капиталистический мир корчился в агонии, СССР-Россия процветала, у нас было экономическое чудо. Тысячами строились новые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, здравницы, школы, институты, дома творчества и культуры, театры. Реализовывались масштабные инфраструктурные проекты. Жить стало лучше, жить стало веселее. Народ с энтузиазмом строил новый прекрасный мир, цивилизацию будущего. Тогда мы были самодостаточной системой, и нам было «фиолетово», что Западу плохо.



Сейчас всё наоборот. РФ – это периферия капиталистического мира. Энергетическая держава-бензоколонка. С верхушкой, которая привыкла жить в рамках нефтедолларовой системы и иначе не умеет и не хочет. Если Европе и США будет во время кризиса больно, то периферия вроде Ближнего Востока и РФ будет умирать. При том сценарии борьбы с вирусом, который мы видим сейчас в России, нынешнее общество и экономика просто не выживут. Все имеющиеся резервы быстро будут исчерпаны. За разрушением единого хозяйства последуют государственный аппарат и силовые структуры. При этом в Москве население явно готовят к мощному протесту, за которым могут взорваться и многие регионы. Далее возможен приход к власти прозападных либералов образца 90-х годов, временное правительство кудриных, чубайсов, собяниных, кириенко. Сценарий развала Российской империи и СССР. В то время как граждане всего мира самоизолировались, происходят весьма важные процессы. «Перезагрузка матрицы»: на примере России можно отчётливо увидеть уничтожение старого мира, текущей социально-политической и экономической системы.Рушится мировая глобальная финансовая система. Нефтедолларовая система. Страны, которые весьма хорошо себя чувствовали в условиях этой системы, включая РФ, погружаются в жесткий кризис. Правительства и элиты сознательно разрывают экономические связи, которые складывались десятилетиями. Останавливаются производства, стремительно растёт безработица, нищета и преступность. Люди, брошенные в условия самоизоляции, резко сокращают потребление. Но их ресурсы ограничены, поэтому через месяц-два-три они будут искать источники существования, что усилит процессы смуты. Либо будет проведена огромная социальная трансформация – людей поставят в зависимость от внешней помощи, в ответ ограничат права, введут социальный рейтинг (словом, «цифровой концлагерь»).В частности, под предлогом борьбы с вирусом Билл Гейтс уже предложил глобальный проект чипизации людей через вакцинацию. Правда, пока Трамп противостоит этой идеи и в связи с этим отказался финансировать Всемирную организацию здравоохранения. В России в лидерах – Москва, где пытаются обкатать технологии новых систем контроля над личностью.Социально-политические системы, созданные в XX столетии, фактически саморазрушаются под воздействием множества факторов, главный из которых — информация (информационная паника, пандемия страха). Центральная власть «самоизолировалась», полномочия переданы в регионы. Руководители регионов и мэры неожиданно стали удельными князьями и баронами. Национальная государственность и суверенитет разрушаются под воздействием всемирной паники, нагнетаемой СМИ и надгосударственными организациями вроде МВФ и ВОЗ. Падение экономики, включая нефтяной крах, регионализация, которая вскоре может перейти в сепаратизм, и нарастание социальной напряженности ломают государственность.Что интересно, почти весь мир капитулировал перед «вирусом», ведущим к полному разрушению старого мира. Свои особенности только у стран-цивилизации вроде Китая и Японии. Сопротивляется Трамп, совершенно здраво рассуждающий, что разрушение экономики намного опаснее для простых американцев, чем странный вирус. Сопротивляется Лукашенко. Ведь любому здравомыслящему человеку очевидно, что эпидемиологической катастрофы нет! На 16 апреля 2020 года в мире 2 млн. больных и свыше 138 тыс. погибло. Пандемия – это около 10% заболевших от популяции, эпидемия – в районе 1%. То есть в России для эпидемии должно быть больных 1,4 млн. человек, а пандемии – 14 млн. Многие обычные болезни вроде пневмонии, рака, сердечно-сосудистых болезней уносят намного больше людей. Десятками и сотнями тысяч людей косит алкоголь, табак, наркотики, убивают в войнах или бандиты, гибнет от голода, на дорогах и т. д. Но зачем об этом задумываться? Люди должны быть в страхе без анализа ситуации.Почему с вирусом воюют региональные власти? Где санитарно-эпидемиологическая служба, МЧС, а если дело совсем плохо, вооруженные силы? Где центральная власть? Путин «самоизолировался». Если дальше так пойдёт, то он повторит судьбу Горбачёва либо Бориса Годунова. Вместо лидера страны — Собянин. Армия изолировалась, как и другие центральные органы. Действующее законодательство повсеместно нарушается. Как и Конституция.Таким образом, мы видим скорее развитие не эпидемии, а массового психоза. Кремль совершил стратегическую ошибку, когда последовал за европейцами в деле развития этой эпидемии психоза и страха. Хотя пример здравомыслия под боком — Белоруссия, «батька» Лукашенко. Пока глава Белой Руси держит информационный удар, но один в поле не воин. Европа, Украина и Россия — в общем русле.Уже очевидно, что весной—летом 2020 года ситуация волшебным образом не обернётся вспять. Пришла новая Великая депрессия. Необходимо помнить, что в первую Великую депрессию, когда капиталистический мир корчился в агонии, СССР-Россия процветала, у нас было экономическое чудо. Тысячами строились новые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, здравницы, школы, институты, дома творчества и культуры, театры. Реализовывались масштабные инфраструктурные проекты. Жить стало лучше, жить стало веселее. Народ с энтузиазмом строил новый прекрасный мир, цивилизацию будущего. Тогда мы были самодостаточной системой, и нам было «фиолетово», что Западу плохо.Сейчас всё наоборот. РФ – это периферия капиталистического мира. Энергетическая держава-бензоколонка. С верхушкой, которая привыкла жить в рамках нефтедолларовой системы и иначе не умеет и не хочет. Если Европе и США будет во время кризиса больно, то периферия вроде Ближнего Востока и РФ будет умирать. При том сценарии борьбы с вирусом, который мы видим сейчас в России, нынешнее общество и экономика просто не выживут. Все имеющиеся резервы быстро будут исчерпаны. За разрушением единого хозяйства последуют государственный аппарат и силовые структуры. При этом в Москве население явно готовят к мощному протесту, за которым могут взорваться и многие регионы. Далее возможен приход к власти прозападных либералов образца 90-х годов, временное правительство кудриных, чубайсов, собяниных, кириенко. Сценарий развала Российской империи и СССР. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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