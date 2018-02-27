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«Перейти в наступление»: почему США решили выделить $40 млн на борьбу с пропагандой
27 февраля 2018, 23:54 • 59 • В мире
Госдепартамент и Министерство обороны США будут проводить широкомасштабную борьбу с «пропагандой из-за рубежа». Проект получил финансирование в размере $40 млн. К сотрудничеству приглашаются неправительственные организации и частный бизнес. По оценкам экспертов, участие Пентагона в инициативе говорит о том, что в Штаты серьёзно опасаются гибридной войны. Миф о «российской угрозе» при этом удачно вписывается в стратегию Вашингтона. Как в Америке готовятся к информационной войне — в материале RT.
Reuters
США разворачивают новую программу по «противодействию пропаганде из-за рубежа». Инициатива будет приводиться в действие Госдепартаментом США и Министерством обороны, на исполнение будет выделено $40 млн.
Согласно установленной схеме, Минобороны США направит выделенные средства в Центр глобального взаимодействия Госдепартамента. Представители внешнеполитического ведомства будут налаживать работу так называемого Фонда доступа, который, собственно, и будет противостоять зарубежной дезинформации.
«Это финансирование имеет важное значение в части обеспечения жёсткого ответа на дезинформацию, усиления более глубокого сотрудничества с нашими партнёрами, Силиконовой долиной и другими, в этой борьбе... Это не просто защитная позиция, которую мы должны занять, — мы также должны перейти в наступление», — заявил заместитель госсекретаря Стив Голдстайн.
По его словам, ведомство готово взаимодействовать с частным бизнесом и неправительственными организациями за рубежом, включая российские. «Мы были бы счастливы принять заявки от любой группы, которая разделяет нашу приверженность борьбе с дезинформацией», — добавил Голдстайн.
Программы и гранты
Госдеп также разъяснил на своём официальном сайте, что Центр глобального взаимодействия будет заниматься «поддержкой общественных и частных партнёров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации и борьбой с ними».
Кроме того, этот подотдел ведомства будет выделять гранты, бороться за которые смогут «структуры гражданского общества, производители информационных продуктов, неправительственные организации, финансируемые на федеральном уровне центры исследований и разработок, частные компании и академические учреждения». На предоставление таких грантов выделено $5 млн.
Госдеп вместе с Пентагоном будут развивать и другие пилотные проекты по борьбе с дезинформацией. На запуск инициативы планируется потратить $1 млн.
Российский фактор
Кандидат политических наук американист Арег Галстян обратил внимание на то, что формулировки Госдепа достаточно расплывчаты. Американское ведомство официально не называет имя «врага», но совершенно очевидно готовится к войне.
При этом, по словам эксперта, «российская угроза читается между строк». Галстян отметил, что заявления о «вмешательстве Москвы» в дела США удобны для Вашингтона, так как дают позволение на введение специальных мер.
«В политике нет таких категорий, как честность и справедливость. И у США она, безусловно, лицемерна, ей присущи двойные стандарты. Здесь всё сводится к тому, обладает ли государство определёнными ресурсами, чтобы делать то, что ему нужно. США в данном случае говорят: «Мы можем это делать, значит, мы будем это делать». Российский фактор стал для Америки внутренним. Российскую угрозу накладывают абсолютно на всё, и этот раз не исключение», — сказал американист.
России же, со своей стороны, следует «быть начеку», учитывать политику Вашингтона и «предпринимать соответствующие контршаги», уверен Арег Галстян.
Информационная война с Россией
Проект по противодействию пропаганде был затребован конгрессом США ещё летом 2017 года в связи с заявлениями о «вмешательстве России» в выборы президента США в 2016 году.
В начале 2018 года группа членов сената конгресса США опубликовала доклад с очередными обвинениями в адрес России по поводу «вмешательства» в дела других стран. В документе утверждалось, что нынешняя администрация США недостаточно активно борется с «пропагандой со стороны России», в том числе через Центр глобального взаимодействия.
Одним из главных источников «российской пропаганды» в США называют телеканал RT и портал Sputnik. В феврале 2018 года два старших научных сотрудника американского Совета по международным отношениям Роберт Д. Блэквилл и Филип Х. Гордон выступили с предложением принять закон, требующий от соцсетей и поисковиков переработки алгоритма, чтобы RT и Sputnik не занимали заметных позиций в новостных лентах. По их мнению, США необходимо разработать законы, позволяющие определять политическую рекламу, за которой стоят иностранные спонсоры, удалять фейковые аккаунты и дезинформационные материалы.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила США о свободе слова после предложения изменить алгоритм в лентах новостей. «Теперь нас хотят запретить в лентах новостей. Во имя свободы слова, разумеется», — заявила она.
Подчеркнём, Москва неоднократно выступала с заявлением, что Россия не вмешивается в политику других стран и не предпринимала никаких действий для оказания влияния на президентские выборы в США в 2016 году.
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