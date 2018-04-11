«Перейдём на более продвинутые методы»: завершится ли скандал с утечкой данных введением политической цензуры в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг готовится вступить в цифровую «гонку вооружений». После скандала вокруг компании Cambridge Analytica, которая занималась целенаправленным продвижением политической рекламы в соцсетях, он планирует ужесточить контроль над контентом. Однако Facebook сама не раз подвергалась критике за мониторинг личной переписки пользователей и сотрудничество со спецслужбами. Эксперты считают, что история Cambridge Analytica может быть только предлогом для фильтрации политически неугодной информации.

Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг считает, что в интернете сейчас идёт настоящая «гонка вооружений». Об этом бизнесмен заявил, отвечая в сенате США на вопросы, связанные с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы 2016 года в США.

«В России есть люди, работа которых заключается в попытке эксплуатировать нашу систему и прочие системы в интернете и не только. Нам нужны инвестиции, чтобы также становиться лучше», — заявил Цукерберг.

Сейчас основатель Facebook больше всего сожалеет о промедлении при выявлении российского информационного вмешательства в 2016 году.

Цукреберг подтвердил, что его компания сотрудничает со спецпрокурором США Робертом Миллером, который ведёт дело о влиянии Москвы на ход выборов американского президента.

Совместные слушания юридического и торгового комитетов сената США, в ходе которых главе Facebook был задан ряд вопросов, длились пять часов.

Марк Цукерберг прибыл для дачи показаний перед совместным слушанием в Сенате США

Reuters

© Leah Millis

Искусственный интеллект против США

В марте 2018 года британский телеканал Channel 4 выпустил фильм-расследование, в котором говорилось о влиянии, которое оказала компания Cambridge Analytica (CA) на выборы в целом ряде стран, в частности, на президентские выборы в США в 2016 году. Сотрудники компании пользовались отнюдь не только социальными сетями, вполне успешно они действовали и в офлайне, предлагая кандидатам взятки и подсылая к ним проституток. Затем компрометирующие видеозаписи размещались в интернете. Впоследствии, впрочем, глава СА Александр Нокс поспешил откреститься от этих обвинений.

Однако наибольшее внимание общественности привлекла информация о работе компании по сбору и анализу личной информации в социальных сетях. Наличие психологического и социально-политического портрета пользователей позволяло Cambridge Analytica более эффективно размещать политическую рекламу в интернете по заказу того или иного кандидата.

Причём, компании даже не приходилось взламывать личную переписку пользователей — вполне достаточно было той информации, которую люди добровольно размещают в открытом доступе. Эти сведения агрегировало стороннее приложение, которое запрашивало у пользователей разрешение на доступ к информации профиля — практически все пользователи соглашались на эти условия, не придавая этому какого-то значения.

17 марта Facebook заблокировала аккаунты Cambridge Analytica, решение было принято на том основании, что аналитическая компания использовала данные за пределами социальной сети с участием третьей стороны.

Офис Cambridge Analytica в центре Лондона

Reuters

© Hannah McKay

В опубликованном 5 апреля заявлении Facebook говорится, что Cambridge Analytica успела собрать «ненадлежащим способом» данные 87 млн пользователей социальной сети, преимущественно американцев, во время президентской кампании Трампа.

Теперь Cambridge Analytica обвиняют не только в работе на Дональда Трампа во время президентской кампании, но также в том, что компания повлияла на исход голосования по брекситу в Великобритании. Об этом 27 марта заявил бывший сотрудник CA Кристофер Уайли, выступая в британском парламенте.

«Я думаю, совершенно обоснованно можно говорить о том, что исход референдума мог бы быть другим, если бы здесь не было, по моему мнению, махинаций», — цитирует Уайли Bloomberg.

Эксперты сомневаются в уместности такой жесткой реакции властей США на действия Cambridge Analyticа и подозревают, что истинный мотив скандала далёк от заботы о рядовых пользователях социальной сети. По мнению политологов, если говорить о той агитации, которую вела компания, то она работала во вполне легальном поле, поддерживая зарегистрированного кандидата на выборах. Истерия, развернувшаяся сегодня вокруг Cambridge Analytica, развивается в контексте обсуждения мифического «российского вмешательства» в американские выборы.

«Скорее, вся эта история — просто политический повод, а истинные причины не связаны со сбором информации, — отметил в интервью RT доктор юридических наук, профессор РГАИС Антон Серго. — Cambridge Analytica — далеко не единственная компания, занимающаяся сбором и обработкой «больших данных». Они имеют также и коммерческую цену, и данная сфера активно привлекает бизнес. Например, в России не так давно был спор по поводу работы с BigData банковского сектора. Рядовые пользователи, конечно, недовольны такой практикой, но она всё равно набирает обороты».

Цукерберговские меры

Руководство Facebook принесло извинения за утечку персональных данных, об этом говорится в письменном заявлении главы компании Марка Цукерберга.

«Мы не приняли мер для защиты от злоупотреблений. Это была наша ошибка, моя ошибка. Я чувствую вину за это», — подчеркнул Цукерберг.

Также компания обязалась уведомить пользователей о том, попали ли их персональные данные к Cambridge Analytica. Соответствующие уведомления Facebook начал рассылать с 9 апреля.

Кроме того, компания приступила к работе по проверке десятков тысяч приложений, собирающих персональные данные в социальной сети. По словам Цукерберга, пока неизвестно, сколько на это может потребоваться времени. Целью является поиск тех компаний, которые передают собранные в социальной сети сведения в третьи руки.

Отвечая на вопросы сенаторов, Цукерберг отметил, что теперь соцсеть усложнила правила регистрации рекламных аккаунтов — с недавнего времени для этого требуется удостоверить личность. Проверки также коснутся администраторов популярных страниц — это осложнит деятельность «русских сил», считает глава компании.

Кроме того, Цукерберг сообщил о планах Facebook нанять до конца года около 20 тыс. специалистов, которые будут отслеживать сохранность персональных данных.

«Со временем мы перейдём на методы, которые будут более продвинуты. Пока мы концентрируемся на борьбе с экстремизмом. Например, нами было устранено более 99% контента, связанного с «Исламским государством»*. Это произошло прежде, чем нам о нём сообщали пользователи. Через 5—10 лет мы сможем применять подобные технологии более активно», — заявил Цукерберг.

Резидент США

Если Cambridge Analytica использовала только открытые данные пользователей, то сам Facebook контролирует и ту информацию, которой обмениваются люди в личных сообщениях. Об этом ранее рассказали в пресс-службе Facebook агентству Bloomberg. Разумеется, вмешательство в личную жизнь пользователей осуществляется под благовидным предлогом — сообщения сканируются на наличие оскорбительного и незаконного контента.

«Когда вы отправляете фото в программе Messenger, наши автоматические системы сканируют его с помощью технологии соответствия фотографий для выявления изображений издевательства над детьми», — заявила представитель Facebook Messenger.

Просматриваются также и текстовые сообщения, которые должны «соответствовать стандартам» компании.

Не исключено, что именно эти алгоритмы руководство социальной сети планирует применить в будущем и для отслеживания «неправильной» политической рекламы, считают эксперты.

Кампус Facebook в Менло-Парке, Сан-Франциско

Reuters

© Noah Berger

Кроме того, Facebook активно использует персональные данные участников социальной сети в коммерческих целях, для рассылки контекстной рекламы. При этом задействуются не только сведения, открыто размещённые на странице пользователя, но и содержание личной переписки, с таким упрёком к главе Facebook обратился сенатор от штата Флорида Билл Нельсон.

«Мы видели решение в том, чтобы делать рекламу более актуальной для людей. Это хороший уровень контроля», — заявил в ответ Марк Цукерберг.

Известно также, что мобильное приложение Facebook осуществляет сбор сведений о звонках и смс-сообщениях, отправленных со смартфона пользователя, с помощью совершенно сторонних приложений. Раскрыл эту практику программист из Новой Зеландии Дилан Маккей — он случайно обнаружил историю о своих телефонных адресатах и звонках в реестре социальной сети.

Крупный скандал вокруг Facebook разгорелся в 2013 году, когда бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден рассказал журналистам о хищении агентством персональных данных пользователей социальной сети, а также других интернет-сервисов с помощью специальных программ. Впоследствии главный консультант АНБ Раджеш Де заявил, что сбор данных производился «с ведома и согласия компаний».

Эдвард Сноуден

globallookpress.com

© Sebastian Willnow/dpa

Как отмечают эксперты, в любом случае Facebook будет работать и модерировать информацию по тем правилам и законам, которые действуют в США.

«Этот интернет-канал является важным активом для Америки, это один из инструментов возможного политического влияния на ситуацию в мире и может представлять интерес для американских спецслужб», — считает Антон Серго.

Говорить о полной объективности тут не приходится, все зависит от множества факторов, считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его мнению,нет никакой уверенности в том, что при блокировке подозрительных аккаунтов и приложений руководство Facebook будет действовать объективно, а не выборочно.

«Это компания, которая является резидентом определённой страны — США, и есть множество примеров, когда Facebook выступал против России. Ждать объективности от руководства этой социальной сети, тем более в контексте нагнетаемой на западе антироссийской истерии, не приходится. Сбор Facebook персональных данных, особенно если речь идёт о личной переписке, — настоящая угроза, которую не стоит недооценивать», — подвёл итог Шаповалов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.