Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда го...
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, которы...
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
Источник раскрыл план "смертельного удара" по России: Как поделят реги...
Главная / Политика

Перевёртыш-медовик: В Женеве политизировали даже торт

15 июня 2021, 15:40  •  54 • Политика
В Женеве кондитеры испекли торт, используя символику США и России.
В одной из кондитерских в Женеве, где менее чем через сутки произойдёт встреча президентов России и США, приготовили "торт мира".
Кондитеры сделали несколько экземпляров, все торты изготовлены на заказ. По сообщениям местных СМИ, все торты уже раскупили, остался один, за которым тоже скоро придёт клиент.
Как отмечают авторы Telegram-канала, швейцарские кондитеры приготовили торт-перевёртыш: одна часть красный бархат, вторая - медовик. Две части объединяет глазурь, на которой кондитеры изобразили символы двух стран: самовар, матрёшку, стакан газировки.
Саммит президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня на одной из вилл столицы Швейцарии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
15 июня 2021, 08:20
Украина приняла на свой счёт "последний сигнал" России: "Нас оставят в серой зоне"
15 июня 2021, 02:50
В Госдуме ответили на требование Киева обменять СП-2 на Крым
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращени...
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение ...
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…&q...
15 июня 2021, 04:40
Украина требует от «Газпрома» обеспечить ей поставки газа Центральной Азии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2021, 00:35
Эсминец США в Чёрном море русские встретили "по традиции"
12 июня 2021, 13:25
"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор
13 июня 2021, 20:35
Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии
10 июня 2021, 18:20
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
14 июня 2021, 03:55
"Просто обалдеть!": Нацизм на Украине реабилитирован при участии президентского полка
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
13 июня 2021, 03:10
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.