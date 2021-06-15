Перевёртыш-медовик: В Женеве политизировали даже торт

В Женеве кондитеры испекли торт, используя символику США и России.

В одной из кондитерских в Женеве, где менее чем через сутки произойдёт встреча президентов России и США, приготовили "торт мира".

Кондитеры сделали несколько экземпляров, все торты изготовлены на заказ. По сообщениям местных СМИ, все торты уже раскупили, остался один, за которым тоже скоро придёт клиент.

Как отмечают авторы Telegram-канала, швейцарские кондитеры приготовили торт-перевёртыш: одна часть красный бархат, вторая - медовик. Две части объединяет глазурь, на которой кондитеры изобразили символы двух стран: самовар, матрёшку, стакан газировки.

Саммит президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня на одной из вилл столицы Швейцарии.