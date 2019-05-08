Перевыборы в Стамбуле. США молчат, ЕС критикует. Как быть России?

Автор:

Гасанов Камран

Под давлением правящей Партии справедливости и развития (AKP) и её младшего партнёра из стана националистов (MHP) ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Стамбула. На голосовании 31 марта победил кандидат от оппозиционной Республиканской партии (CHP) Экрем Имамоглу.

Имамоглу набрал 48,8%. Его конкурент из AKP, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым получил 48,55%. Повторные выборы назначены на 23 июня.

Кандидат от Республиканской партии Экрем Имамоглу — победитель выборов мэра Стамбула. Фото: www.globallookpress.com

ЕС критикует, США наблюдают

Вопреки ожиданиям, Соединённые Штаты как «блюстители демократии» воздерживаются от критики. Госдепартамент заявил только, что он «пристально наблюдает за ситуацией в Турции».

Мы ожидаем, что свободный, справедливый и прозрачный избирательный процесс будет полностью соблюдаться всеми заинтересованными сторонами,

— сказал представитель Госдепартамента, добавив, что демократия в Турции отвечает интересам США.

В то же время партнёры США из Европы не постеснялись критиковать Эрдогана. Европейский союз потребовал, чтобы Высший избирательный совет «немедленно» объяснился за своё «далекоидущее» решение. Германия назвала его «непостижимым».

«Молчание» Вашингтона может вызвать удивление с учётом того, на каком уровне находятся турецко-американские отношения. Недавно Майк Помпео угрожал исключить Турцию из НАТО, если она купит С-400. Американские генералы ругали Анкару за возможную передачу секретов F-35 России. Всё ещё не решена проблема скрывающегося в Пенсильвании проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвинённого Эрдоганом в попытке госпереворота. Отношения отягощаются и неготовностью Вашингтона расформировать курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) на северо-востоке Сирии. YPG считаются турецкими властями террористической организацией.

Администрация Трампа не рискует критиковать Эрдогана. Фото: www.globallookpress.com

Летом прошлого года кризис между США и Турцией достиг кульминации. Белый дом ввёл санкции на турецкую сталь и обвалил лиру. Поводом к ним стал отказ Анкары выпускать из тюрьмы американского пастора Эндрю Брансона, обвинённого в связях с Гюленом. Брансона отпустили, но «осадок» остался.

Почему Трамп не «наказывает» Эрдогана?

Поводов к тому, чтобы Белый дом «наказывал» Эрдогана, много. Но почему Дональд Трамп не критикует своего визави?

Глава партии «Ватан» Догу Перинчек уверен, что в Вашингтоне держат язык за зубами в расчёте на победу Имамоглу или дестабилизацию ситуации в Турции. И то, и другое выгодно Америке.

США на выборах в Стамбуле явно стоят за коалицией, в которую входит CHP, курдская партия HDP, террористы из Рабочей партии Курдистана (РПК) и гюленовцы. Имамоглу — кандидат США. Американцы молчат в надежде на то, что в результате перевыборов с большим отрывом победит Имамоглу,

— прокомментировал Перинчек Царьграду.

Эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов полагает, что США хотят лишить турецкого президента аргумента для предвыборной кампании в виде «критики Запада».

«Одной из особенностей предвыборной стратегии турецких властей была риторика о заговоре внешних сил против Турции. Объектом атак Эрдогана были США, поддержка сирийских курдов, нежелание выдавать Ф. Гюлена. Все эти темы удачно использовались правящими силами для мобилизации собственного избирателя. В последнее время заметно, что США воздерживаются от комментирования внутриполитических процессов в Турции. Это можно увязать с личной позицией и взглядами Трампа на ситуацию с правами человека и демократией в мире. С другой стороны, американцы, должно быть, сознательно избегают критики, чтобы не давать Эрдогану поводов для разжигания антиамериканской истерии накануне гонки за кресло мэра Стамбула», — рассказал Ахметов в интервью с Царьградом.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган часто критикует Запад на митингах. Фото: www.globallookpress.com

Другим объяснением поведения Белого дома может быть стремление Вашингтона не портить и без того натянутые отношения с Турцией.

Белый дом не оставляет надежды вернуть американо-турецким отношениям их прежнее качество. Сделав их такими, какими они были до начала намеренного, демонстративного балансирования Эрдогана на грани между Москвой и Вашингтоном, а проще говоря — до старта шантажа Турции в адрес США. Белый дом пока что не включил реальные рычаги давления на Анкару, так как не считает демонстрации со стороны Эрдогана чем-то выходящим за опасные рамки,

— комментирует председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук.

По своему весу выборы в Стамбуле — не такая серьёзная проблема для США, как сделка по С-400. Но Вашингтон копит, регистрирует и «подшивает» все материалы против Эрдогана и в своё время даст им ход, добавил Трофимчук.

Молчание Трампа может быть обосновано рациональными соображениями в Сирии. Временный союз Турции, Ирана и России ослабляет позиции США. Три страны требуют полного вывода американских войск и выступают против курдского сепаратизма. Вашингтону нужна поддержка Анкары.

Как нужно реагировать на перевыборы России?

В отличие от США, Россия проповедует принцип невмешательства во внутренние дела и вряд ли будет критиковать Эрдогана за его борьбу с оппозицией.

Востоковед Маис Курбанов считает, что Кремль должен поддержать Эрдогана, действовать по формуле «враг моего врага — мой друг».

«Эрдоган понял, что евразийский континент нужно защищать от внешних врагов. Только объединившись, Россия, Турция и Иран смогут выйти из-под влияния США и их союзников. Мы знаем, что Россия очень сильно страдает от внешних сил, которые хотели расчленить её, чтобы прибрать к рукам её ресурсы. Такие же планы имеются в отношении Турции. Враг моего врага — мой друг. Россия и Турции должны жить в мире и в согласии», — заметил Курбанов.

Другие эксперты считают, что Россия должна проявить нейтралитет.

Президенты России и Турции называют друг друга «друзьями»

России не нужно никак реагировать. Россия не вмешивается во внутренние дела Турции и наоборот. Прошедшие местные выборы в Турции — это чисто внутренние турецкие дела,

— подметил Трофимчук.

С этой позицией согласен эксперт РСМД Ахметов, но считает, что для России важно также и то, чтобы в выборы не вмешивались и другие внешние силы.

www.globallookpress.com Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин. Фото:

Эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев разделяет позицию своих коллег и говорит, что Москве надо с уважением относиться к внутренним политическим процессам в суверенной стране.

В то же время нельзя делать вид, что ничего не происходит. Как минимум мы приходим к заключению о том, что России следует выстраивать связи и контакты со всеми политическим силами страны, в том числе и с Имамоглу, и с турецкими общественными организациями, не замыкаясь на правящей партии,

— сказал Мавашев в беседе с Царьградом.

Вне зависимости от того, кто выиграет повторные выборы в Стамбуле — правящая партия или оппозиция, — отношения двух стран не изменятся. Эрдоган остаётся президентом, а он ведёт Турцию на сближение с Россией. Уже в этом году будет запущен «Турецкий поток», и планируется осенью доставить первые системы С-400. Стороны продолжают предпринимать усилия, чтобы решить кризис в сирийской провинции Идлиб. Ведутся работы по возведению АЭС «Аккую».