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Перевозку Навального замедлили "тревожные результаты". Немецкие врачи встали на сторону русских?

31 августа 2020, 12:05  •  130 • Политика
Стали известны детали перевозки блогера Алексея Навального из Омска в Берлин. Так, немецкие врачи заявили, что перевозку гражданина РФ замедлили "тревожные результаты". Неужели западные медики встали на сторону русских?
Как ранее писал "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники, прилетевшие за блогером Алексеем Навальным медики не спешили с тем, чтобы забрать его из больницы, и фактически отложили вылет на несколько часов.
Сейчас появилась официальная информация на этот счёт. Так, организовавший транспортировку пациента фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр Навального немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты". В частности, у мужчины была зафиксирована температура 34,2 градуса.
Решение о перевозке Навального было получено фондом только в 22:00, после "целого дня дипломатических усилий на всех уровнях", говорится в сообщении организации.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

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