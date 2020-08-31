Перевозку Навального замедлили "тревожные результаты". Немецкие врачи встали на сторону русских?

Как ранее писал "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники, прилетевшие за блогером Алексеем Навальным медики не спешили с тем, чтобы забрать его из больницы, и фактически отложили вылет на несколько часов.

Сейчас появилась официальная информация на этот счёт. Так, организовавший транспортировку пациента фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр Навального немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты". В частности, у мужчины была зафиксирована температура 34,2 градуса.

Решение о перевозке Навального было получено фондом только в 22:00, после "целого дня дипломатических усилий на всех уровнях", говорится в сообщении организации.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.