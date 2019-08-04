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«Перевозил контрабандное топливо»: Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
04 августа 2019, 19:39 • 96 • В мире
Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ. В Тегеране отмечают, что судно перевозило 700 тыс. литров контрабандной нефти в арабские страны. Все семеро членов экипажа корабля задержаны. Ранее Иран задержал британское судно Stena Impero, которое, как утверждают в Тегеране, нарушило международные правила судоходства.
Корабль ВМС КСИР Reuters © U.S. Navy/Handout
Иран задержал иностранный танкер, следовавший в водах Персидского залива. Об этом сообщают местные СМИ.
Иранская сторона уточняет, что речь идёт о 700 тыс. литров нефти. При этом не сообщается, для каких именно арабских стран предназначалось топливо. Флаг, под которым шёл корабль, также не указан.
Танкер направили в порт в иранской провинции Бушер. На борту находились семь членов экипажа, все они задержаны.
По информации агентства ISNA, задержание осуществил Корпус стражей исламской революции при участии спецслужб страны в рамках борьбы с организованной контрабандой. Задержанное судно доставлено Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов (NIOPDC).
Начало обострения
Напомним, что произошедшие в последние месяцы в районе Персидского залива события стали причиной обострения отношений между Ираном и рядом западных государств, в особенности США и Великобританией.
В начале июля власти Гибралтара при поддержке британских военнослужащих задержали супертанкер Grace One, следовавший под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке 2 млн баррелей сырой нефти из Ирана в Сирию в обход действующих в отношении Дамаска санкций. Позднее экипаж танкера отпустили, однако арест самого судна был продлён.
Российский МИД осудил действия властей Гибралтара, подчеркнув, что задержание судна и находившегося на нём груза ведомство рассматривает как целенаправленную акцию с целью дальнейшего осложнения ситуации вокруг Ирана и Сирии.
«Последовавшие незамедлительно после проведения данной операции восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США подтверждают эти оценки и свидетельствуют о том, что данная акция готовилась давно с подключением соответствующих служб и ведомств нескольких стран», — добавили в министерстве.
Позднее в Минобороны Великобритании заявили, что три иранских катера предприняли попытку остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Об этом инциденте стало известно 11 июля.
Тогда сообщалось, что фрегат Королевских военно-морских сил Montrose «был вынужден встать» между катерами и танкером и сделать «устное предупреждение», чтобы обеспечить безопасность британского судна.
Задержание британского танкера
Неделю спустя, 19 июля, Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero «за нарушение международного морского права».
По информации Тегерана, танкер совершил столкновение с рыболовецким судном и проигнорировал последовавший за этим сигнал бедствия. После задержания танкер, в экипаже которого были в том числе и граждане России, сопроводили в порт Бендер-Аббас. В Тегеране заявили, что экипаж корабля останется на судне до конца расследования.
После этого глава британского МИД Джереми Хант пригрозил Тегерану «серьёзными последствиями», если ситуация с задержанием танкера не разрешится в скором времени. Кроме того, британский правительственный комитет по безопасности «Кобра» рекомендовал судам Соединённого Королевства временно не приближаться к водам Ормузского пролива.
В свою очередь, Иран объяснил, что придерживается правил судоходства.
«В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил. Как я сказал в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива. Великобритания должна перестать быть соучастником экономического терроризма США», — отмечал глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.
На фоне этих событий президент России Владимир Путин подчеркнул, что конфронтация между США и Ираном вызывает беспокойство, поскольку это происходит вблизи российских границ.
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