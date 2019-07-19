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Переворот в Киеве репетировали в Москве? На фото 2012 года нашли "предвестника" пианино с Майдана

19 июля 2019, 00:54  •  45 • Политика
На фото с майских митингов в Москве 2012 года можно увидеть пианино, которое в 2014 году станет одним из символов Майдана на Украине.
Майдан 2014 года на Украине вначале отрепетировали в России. На фото 2012 года с митинга в Москве заметили пианино, которое позднее стало одним из символов украинского госпереворота. Снимки опубликовала журналистка и блогер Юлия Витязева.
"Оказывается, в мае 2012 года в Москве случился не только очередной оппозиционный майданчик, но и... пианино! То самое, побратим которого потом засветился на других майданах. В частности, на Украине", - прокомментировала она находку в Twitter.
"Методички... прописано в них - пианину быть..." - добавляет @SobyaninaI.
"По одному сценарию..." - соглашается @ladyzchensky.
Напомним, что выкрашенное в "жовто-блакитный" цвет пианино было одним из ярчайших образов Евромайдана наравне с неубранной новогодней ёлкой, катапультой, кастрюлями вместо шлемов и так далее. Играющий на пианино музыкант, за спиной которого бушуют столкновения полиции и участников Майдана, послужил отличным кадром для многих роликов, пропагандирующих госпереворот на Украине.
Фото: Twitter/@Vityzeva

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