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Переворот в Белоруссии - подарок на 90-летие Соросу? У ОМОНа есть шанс испортить праздник

12 августа 2020, 00:30  •  89 • Политика
Переворот в Белоруссии хотят приурочить к 90-летию Джорджа Сороса, высказал полушуточную версию сайт "Шарий.net" . "Так что у правоохранителей есть возможность испортить ему праздник", - говорится в сообщении.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусов "не противостоять милиции" и "не выходить на площади", однако её видеообращение уже используют для дальнейшей раскачки протестов. Ситуацию проанализировали журналисты сайта "Шарий.net".
Оппозиция утверждает, что Тихановскую заставили сделать видеообращение под "психологическим давлением". Также заявляется, что ролик с ней якобы был записан прямо в ЦИК, потому что жалюзи и диван "совпадают".
Однако, если смотреть видео внимательнее, то видно - диваны всё-таки разные, а жалюзи вполне стандартные. Да и если ролик записали "под давлением", что мешает Тихановской записать новый, ведь она уже сбежала в ЕС?
И тем не менее что-то политтехнологическое в этом всё-таки есть - намеренно пытаются отождествить "затравленную" домохозяйку с подавленным народом, создав тем самым впечатление, что против "бацьки" не политики, а простые белорусы, - говорится в сообщении на Telegram-канале "Шарий.net".
При этом он отмечает, что даже если эта теория верна, то фондам Сороса всё равно придётся туго, так как они поставили на совершенно неубедительную персону, как до этого они ставили на Олега Сенцова.
Есть такая полушуточная версия, что переворот в Беларуси хотят приурочить к 90-летию Джорджа Сороса, которое состоится завтра. Так что у правоохранителей есть возможность испортить ему праздник, - подводит итог "Шарий.net".

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