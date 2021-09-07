Переворот не районного масштаба

Политическая чёрная метка всей Африке

5 сентября в Республике Гвинея произошёл государственный переворот. Полковник Мамади Думбуйя пленил президента страны Альфа Конде, распустил правительство и парламент. Особо выделяется отмена конституции. Этот факт требует особого внимания: он говорит о двух важных обстоятельствах.

Во-первых, путчисты не собираются восстанавливать конституционный порядок. Отмена конституции нужна именно для этого.

Путчисты в Гвинее

Во-вторых, несмотря на то, что в последние годы государственные перевороты в Африке не сопровождались ликвидацией Основного закона и всех органов власти. Это было связано с тем, что Африканский союз (АС), ранее относившийся к переворотам «творчески», принял решение об автоматической приостановке членства государства в АС и других организациях в случае неконституционной смены власти.

Действия путчистов в Гвинее показывают, что их не беспокоят санкции со стороны Африканского союза. Это может означать только одно: за ними стоят внешние силы, которые компенсируют любые африканские санкции.

Гвинея имеет не слишком внушительный список государственных переворотов (в отличие, например, от Мавритании – 6 переворотов за 40 лет). За 60 с лишним лет независимого существования в Гвинее произошло лишь два переворота – в 1984 и в 2008 годах. И оба были необычными: в обоих случаях армия захватывала власть не у законных руководителей, а у временно занявших пост главы государства после смерти президентов. В 1984 году после смерти отца-основателя независимой Гвинеи Секу Туре и в 2008 году – после смерти генерала Лансана Конте.

Новый переворот радикально отличается от предыдущих – впервые он совершён против законно избранного президента.

Официальная причина переворота названа весьма расплывчато: неспособность правительства решить проблемы бедности, коррупция и т.д. Совершенно очевидно, что это лишь легенда прикрытия.

Реальные причины, напротив, бьют в глаза. Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов. А по их добыче стоит рядом с такими промышленными гигантами, как Китай и Австралия (50 млн. тонн в Гвинее сравнительно с 70 и 75 млн т в Китае и Австралии). Причём бокситы – лишь наиболее яркое богатство Гвинеи, в ней имеются также уран, золото.

Природные богатства Гвинеи ставят её в разряд особых государств; перевороты в таких странах – всегда вопрос мирового значения.

Переворот 1984 года стал реваншем Франции за утрату Гвинеи в 1958 году. Переворот 2008 года был попыткой участия других мировых держав в разделе богатств Гвинеи. О жёсткости данной попытки говорит вмешательство в ситуацию в Гвинее наднациональных / глобальных элит. Сразу после переворота 2008 года в отношении Гвинеи было начато предварительное расследование Международного уголовного суда. «Расследование» продолжается уже 13 лет, но результатов никаких. И это понятно: Международный уголовный суд хочет держать страну на крючке как можно дольше, создавая угрозы то одним, то иным верхушечным гвинейским группировкам (прежде всего, военным).

Оценивая переворот в Гвинее, следует обратить внимание ещё на несколько фактов. Прежде всего, на активизацию отношений между Гвинеей и Россией. Ориентация в последние годы в Гвинее на Россию была понятна. Там хорошо помнят о советско-гвинейском сотрудничестве конца 1950-х – начала 1960-х годов, когда СССР предложил невиданную ранее в системе «развитые – развивающиеся государства» модель отношений, основанную на равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве.

В своё время автору настоящей статьи бывший посол СССР в Гвинее В.С. Китаев рассказывал: «Завоевав независимость, гвинейцы пригласили для разведки своих ископаемых немцев и нас. Немцы сообщили, что в Гвинее ничего нет, а СССР передал правительству страны полные карты залежей бокситов и других ценнейших полезных ископаемых».

Как показал первый саммит Россия – Африка в Сочи в 2019 году, Россия предложила Африканскому континенту сотрудничество без каких-либо политических условий. В Африке это хорошо услышали. Однако услышали не только в Африке, но и в столицах неоколониальных держав. И началось жёсткое наступление по всему «африканскому фронту»…

Во время первого саммита Россия – Африка президент России наградил президента Гвинеи А. Конде орденом Дружбы. Знак для последних лет редкий, если не сказать, уникальный…

Президент России вручает орден Дружбы президенту Гвинеи А. Конде

Переворот произошел накануне визита в Россию министра иностранных дел Гвинеи. Переговоры должны были состояться 6-8 сентября, и смещение президента произошло за несколько часов до вылета гвинейского министра в Москву. Реакция МИД РФ оказалась намного более жёсткой, чем в случае других переворотов. В заявлении МИД говорится , что Россия требует «освобождения» президента А. Конде и «обеспечения его неприкосновенности». Нельзя не обратить внимания и на связи Гвинеи с Россией в рамках «Русала». Алюминиевый гигант почти третьей частью своего производства обязан гвинейским бокситам и глинозему.

Глобальные элиты недовольны не только африкано-российскими, но африкано-китайскими отношениями. В 2017 году КНР предоставила Гвинее кредит в размере 20 млрд долларов (бокситные концессии). По разным оценкам, вложения КНР в Гвинею составляют от 35 до 45 млрд долл. Кстати, Гвинея стала единственной страной Тропической Африки, которая официально была названа как член БРИКС-плюс (в состав «плюс» вошли всего пять стран, и попала в этот состав Гвинея по приглашению Китая).

Обращает на себя внимание подчеркнутое унижение путчистами президента Конде. Опубликованы фотографии и видео, на которых глава государства показан не до конца одетым, выглядящий как человек, только что вытащенный из постели.

Президент Гвинеи после захвата военными

Всё это демонстративно повторяет переворот, совершённый французскими войсками против президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо в 2011 году.

Захват французскими войсками президента Кот-д’Ивуара

Кстати, там тоже наблюдалась связка «путчисты – Международный уголовный суд». МУС продержал Л. Гбагбо в гаагской тюрьме 10 лет, не смог доказать его вину, зато на десятилетие убрал законного президента не только с политической сцены, но из страны вообще. Даже после полного оправдания Гбагбо (вердикт – «невиновен») МУС запретил ему возвращаться на родину!

Государственный переворот в Гвинее – событие никак не районного масштаба. Вывод о французском следе в новом перевороте, скорее всего, верный, но не единственный. Гвинея давно стала ареной борьбы нескольких неоколониальных держав и наднациональных / глобальных группировок. Этот переворот – демонстративный вызов всему Африканскому союзу. Главными последствиями гвинейского путча явятся не только изменения цен на бокситы и маршрутов их поставок. Это политическая чёрная метка всей Африке.