Перевооружение российской армии. Получено и ожидается: поставки техники в 2019 году • 88 • Аналитика





Производство изделий "Авангард". Фото Минобороны РФ





РВСН

Главная новинка для ракетных войск стратегического назначения – перспективный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард». В конце прошлого года промышленность завершила испытания этого изделия, после чего оно получило рекомендацию к постановке на вооружение. До конца года первые комплексы «Авангард» заступят на боевое дежурство в составе одного из полков 13-й ракетной дивизии РВСН.



Остальные планы на этот год связаны с поставкой уже известных образцов. Планируется принять в строй около 90 единиц вооружения, автомобильной и специальной техники. Также в боевой состав войдет свыше 30 межконтинентальных баллистических ракет. Все меры этого года позволят довести долю современного вооружения в РВСН до 76%.



Сухопутные войска

По сообщениям СМИ, в этом году начался новый этап серийного производства новейших танков Т-14 «Армата», и техника будет поступать в войска. До конца года сухопутные войска должны будут получить 12 ОБТ Т-14 и 4 ремонтно-эвакуационные машины Т-16. Эта техника обеспечит проведение последних испытаний. Данные о поставках тяжелых БМП Т-15 на той же платформе в этом году отсутствуют. Полномасштабные поставки техники семейства «Армата» начнутся не ранее следующего года.



В апреле стало известно о скором начале поставок ОБТ Т-90М. Первые серийные танки этого типа поступят в войска до конца года. Впрочем, количество запланированной к поставке техники не уточнялось. Речь может идти о десятках танков.





Танки Т-14. Фото Минобороны РФ



В мае этого года было объявлено о начале опытно-промышленной эксплуатации новейшей РСЗО «Торнадо-С». Ракетным войскам передали бригадный комплект таких систем, и новая техника уже успела поучаствовать в стрельбах. Вскоре армии передадут новые образцы этого типа, что положительно скажется на боеспособности артиллерийских частей.



Продолжается перевооружение войсковой ПВО. Так, в этом году по результатам испытаний была определена дальнейшая судьба перспективного ЗРК «Сосна». Этот образец будет принят на вооружение. Однако серийная техника поступит в войска позже – в начале следующего десятилетия.



Продолжается выполнение более старых заказов, предусматривающих поставку уже известных образцов или модернизацию наличной техники. Продолжаются работы по танкам Т-72Б3, бронетранспортерам БТР-82А/АМ и т.д. В общей сложности до конца года армия получит несколько тысяч единиц вооружений и техники разных типов. Все это приводит как к росту доли новых / обновленных образцов, так и к повышению боеспособности.



Воздушно-десантные войска

Обновление материальной части ВДВ в 2019 г. связано преимущественно с продолжением поставок «старых» образцов, но имеется и новинка. В этом году осуществляется поставка первых 100 парашютных систем «Бахча-УПДС». Бесплатформенная система этого типа обеспечивает парашютное десантирование бронемашин типа БМД-4М или БТР-МДМ, но при этом не мешает самостоятельному передвижению техники.







ЗРК "Сосна". Фото Rbase.new-factoria.ru



Также в интересах ВДВ разрабатывается несколько других проектов, результаты которых пока не готовы к поставкам в войска. На разных стадиях разработки и испытаний находятся артиллерийские самоходки семейства «Набросок» и «Спрут-СДМ1», различные бронеавтомобили и другая перспективная техника. Серийные образцы этих типов пойдут в ВДВ в обозримом будущем.



Военно-морской флот

Любопытно, что в этом году ВМФ России получит всего одну «настоящую» новинку. Это корвет «Гремящий», построенный по новому проекту 20385. Все остальные корабли, катера и подлодки, сдача которых запланирована на 2019 г., относятся к уже известным проектам и не являются головными в своих сериях. Тем не менее, флот за год получит около 30 единиц техники, предназначающихся для разных оперативно-стратегических объединений.



В этом году в состав флота должен войти первый серийный фрегат пр. 22350 «Адмирал Касатонов». Продолжается строительство малых ракетных кораблей пр. 22800; при отсутствии задержек в этом году передадут один или два таких корабля. Завершаются испытания очередного МРК пр. 21631 «Ингушетия». Начал службу первый серийный патрульный сторожевик пр. 22160 «Дмитрий Рогачев». В этом году в состав флота может войти третий корабль этого типа, «Павел Державин». Ожидается сдача двух ракетных катеров пр. 12418 «Молния». Десантные силы пополнятся новым БДК «Петр Моргунов» пр. 11711. Ранее начал службу тральщик «Иван Антонов» пр. 12700.



В этом году подводные силы Северного флота пополнит РПКСН «Князь Владимир» пр. 955А. Также для КСФ предназначается ДЭПЛ «Кронштадт» пр. 667М. Тихоокеанский флот получит первую и шести запланированных ДЭПЛ пр. 636.3 – «Петропавловск-Камчатский».





Истребитель Су-57. Фото ОАК / uacrussia.ru



Также текущие планы предусматривают сдачу значительного количества судов обеспечения и иной вспомогательной техники. В строй войдут буксиры, катера, исследовательские суда, транспорты вооружений и т.д. Не решая непосредственно боевые задачи, все они должны будут обеспечивать работу кораблей, катеров и подлодок.



Воздушно-космические силы

Главная новинка для ВКС – серийные истребители пятого поколения Су-57. Недавно был подписан контракт на поставку 76 таких машин. Первые из них поступят в армию уже в этом году. В течение нескольких следующих лет поставки такой техники будут продолжаться, ожидается появление новых заказов, призванных увеличить численность техники в войсках.



Ранее промышленность передала министерству обороны два истребителя МиГ-35 поколения «4++». До конца года армия получит еще четыре такие машины. С их помощью в этом году будут завершены испытания, по результатам которых может появиться новый более крупный заказ. В дальнейшем возможно создание палубной модификации МиГ-35.



До конца года должны завершиться государственные испытания тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2В. После этого появится контракт на серийное производство. Ранее планировалось, что первая серийная машина этого типа будет передана заказчику в 2019 г. Теперь эти сроки смещены вправо.





Пусковая установка ЗРК С-350 "Витязь". Фото Vitalykuzmin.net



ВКС предстоит осваивать и новую технику ПВО. Запланирована поставка нескольких зенитных ракетных комплексов С-350 «Витязь», предназначенных для эксплуатации в войсках и для подготовки личного состава. Полномасштабное производство и использование такой техники начнется позже.



В ближайшее время завершатся испытания ЗРПК «Панцирь-С1М». После этого будет решаться вопрос о его принятии на вооружение и серийном производстве. Контракт на поставку техники может появиться в этом году.



Важный год

Россия продолжает программы модернизации оборонной промышленности и закупки новых образцов. Главным и самым заметным результатом этого становится поступление на вооружение систем и техники разных типов, как освоенных, так и совершенно новых. В текущем 2019 году все эти процессы продолжаются и приводят к требуемым результатам.



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Фрегат "Адмирал Касатонов". Фото Минобороны РФ



Согласно открытым данным, в 2019 г. на приобретение новых вооружений и техники выделено порядка 1,3 трлн рублей. Это не самая крупная сумма за последние годы, но и с ее помощью будет обеспечена закупка больших количеств разнообразной продукции для всех видов и родов войск и сил.



В настоящее время завершается выполнение текущей Госпрограммы на 2011-2020 гг. Ее главным результатом должно стать кардинальное обновление материальной части вооруженных сил. Доля новых образцов должна выйти на уровень 70-75 проц., что приведет к серьезному росту боеспособности армии и обороноспособности страны. Закупки и поставки текущего 2019 г. дополняют события прошлых лет и вносят заметный вклад в реализацию общей программы.



Кроме того, закладывается фундамент для дальнейшего развития армии, связанного с эксплуатацией принципиально новых образцов – бронемашин «Армата», истребителей Су-57 и т.д. Новая Госпрограмма вооружений получает хороший старт и разгон. Благодаря этому модернизация вооруженных сил продолжится и обеспечит должный уровень национальной безопасности. 2019 год оказывается на стыке двух госпрограмм вооружений и потому имеет особое значение. Завершается выполнение программы, рассчитанной на 2011-2020 гг., а также набирает темпы новая – на 2018-2025 гг. Промышленность поставляет армии уже известные образцы, а также готовит совершенно новые вооружения и технику. Рассмотрим главные новинки этого года, уже поступившие в войска или готовящиеся к этому.Главная новинка для ракетных войск стратегического назначения – перспективный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард». В конце прошлого года промышленность завершила испытания этого изделия, после чего оно получило рекомендацию к постановке на вооружение. До конца года первые комплексы «Авангард» заступят на боевое дежурство в составе одного из полков 13-й ракетной дивизии РВСН.Остальные планы на этот год связаны с поставкой уже известных образцов. Планируется принять в строй около 90 единиц вооружения, автомобильной и специальной техники. Также в боевой состав войдет свыше 30 межконтинентальных баллистических ракет. Все меры этого года позволят довести долю современного вооружения в РВСН до 76%.По сообщениям СМИ, в этом году начался новый этап серийного производства новейших танков Т-14 «Армата», и техника будет поступать в войска. До конца года сухопутные войска должны будут получить 12 ОБТ Т-14 и 4 ремонтно-эвакуационные машины Т-16. Эта техника обеспечит проведение последних испытаний. Данные о поставках тяжелых БМП Т-15 на той же платформе в этом году отсутствуют. Полномасштабные поставки техники семейства «Армата» начнутся не ранее следующего года.В апреле стало известно о скором начале поставок ОБТ Т-90М. Первые серийные танки этого типа поступят в войска до конца года. Впрочем, количество запланированной к поставке техники не уточнялось. Речь может идти о десятках танков.В мае этого года было объявлено о начале опытно-промышленной эксплуатации новейшей РСЗО «Торнадо-С». Ракетным войскам передали бригадный комплект таких систем, и новая техника уже успела поучаствовать в стрельбах. Вскоре армии передадут новые образцы этого типа, что положительно скажется на боеспособности артиллерийских частей.Продолжается перевооружение войсковой ПВО. Так, в этом году по результатам испытаний была определена дальнейшая судьба перспективного ЗРК «Сосна». Этот образец будет принят на вооружение. Однако серийная техника поступит в войска позже – в начале следующего десятилетия.Продолжается выполнение более старых заказов, предусматривающих поставку уже известных образцов или модернизацию наличной техники. Продолжаются работы по танкам Т-72Б3, бронетранспортерам БТР-82А/АМ и т.д. В общей сложности до конца года армия получит несколько тысяч единиц вооружений и техники разных типов. Все это приводит как к росту доли новых / обновленных образцов, так и к повышению боеспособности.Обновление материальной части ВДВ в 2019 г. связано преимущественно с продолжением поставок «старых» образцов, но имеется и новинка. В этом году осуществляется поставка первых 100 парашютных систем «Бахча-УПДС». Бесплатформенная система этого типа обеспечивает парашютное десантирование бронемашин типа БМД-4М или БТР-МДМ, но при этом не мешает самостоятельному передвижению техники.Также в интересах ВДВ разрабатывается несколько других проектов, результаты которых пока не готовы к поставкам в войска. На разных стадиях разработки и испытаний находятся артиллерийские самоходки семейства «Набросок» и «Спрут-СДМ1», различные бронеавтомобили и другая перспективная техника. Серийные образцы этих типов пойдут в ВДВ в обозримом будущем.Любопытно, что в этом году ВМФ России получит всего одну «настоящую» новинку. Это корвет «Гремящий», построенный по новому проекту 20385. Все остальные корабли, катера и подлодки, сдача которых запланирована на 2019 г., относятся к уже известным проектам и не являются головными в своих сериях. Тем не менее, флот за год получит около 30 единиц техники, предназначающихся для разных оперативно-стратегических объединений.В этом году в состав флота должен войти первый серийный фрегат пр. 22350 «Адмирал Касатонов». Продолжается строительство малых ракетных кораблей пр. 22800; при отсутствии задержек в этом году передадут один или два таких корабля. Завершаются испытания очередного МРК пр. 21631 «Ингушетия». Начал службу первый серийный патрульный сторожевик пр. 22160 «Дмитрий Рогачев». В этом году в состав флота может войти третий корабль этого типа, «Павел Державин». Ожидается сдача двух ракетных катеров пр. 12418 «Молния». Десантные силы пополнятся новым БДК «Петр Моргунов» пр. 11711. Ранее начал службу тральщик «Иван Антонов» пр. 12700.В этом году подводные силы Северного флота пополнит РПКСН «Князь Владимир» пр. 955А. Также для КСФ предназначается ДЭПЛ «Кронштадт» пр. 667М. Тихоокеанский флот получит первую и шести запланированных ДЭПЛ пр. 636.3 – «Петропавловск-Камчатский».Также текущие планы предусматривают сдачу значительного количества судов обеспечения и иной вспомогательной техники. В строй войдут буксиры, катера, исследовательские суда, транспорты вооружений и т.д. Не решая непосредственно боевые задачи, все они должны будут обеспечивать работу кораблей, катеров и подлодок.Главная новинка для ВКС – серийные истребители пятого поколения Су-57. Недавно был подписан контракт на поставку 76 таких машин. Первые из них поступят в армию уже в этом году. В течение нескольких следующих лет поставки такой техники будут продолжаться, ожидается появление новых заказов, призванных увеличить численность техники в войсках.Ранее промышленность передала министерству обороны два истребителя МиГ-35 поколения «4++». До конца года армия получит еще четыре такие машины. С их помощью в этом году будут завершены испытания, по результатам которых может появиться новый более крупный заказ. В дальнейшем возможно создание палубной модификации МиГ-35.До конца года должны завершиться государственные испытания тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2В. После этого появится контракт на серийное производство. Ранее планировалось, что первая серийная машина этого типа будет передана заказчику в 2019 г. Теперь эти сроки смещены вправо.ВКС предстоит осваивать и новую технику ПВО. Запланирована поставка нескольких зенитных ракетных комплексов С-350 «Витязь», предназначенных для эксплуатации в войсках и для подготовки личного состава. Полномасштабное производство и использование такой техники начнется позже.В ближайшее время завершатся испытания ЗРПК «Панцирь-С1М». После этого будет решаться вопрос о его принятии на вооружение и серийном производстве. Контракт на поставку техники может появиться в этом году.Россия продолжает программы модернизации оборонной промышленности и закупки новых образцов. Главным и самым заметным результатом этого становится поступление на вооружение систем и техники разных типов, как освоенных, так и совершенно новых. В текущем 2019 году все эти процессы продолжаются и приводят к требуемым результатам.Согласно открытым данным, в 2019 г. на приобретение новых вооружений и техники выделено порядка 1,3 трлн рублей. Это не самая крупная сумма за последние годы, но и с ее помощью будет обеспечена закупка больших количеств разнообразной продукции для всех видов и родов войск и сил.В настоящее время завершается выполнение текущей Госпрограммы на 2011-2020 гг. Ее главным результатом должно стать кардинальное обновление материальной части вооруженных сил. Доля новых образцов должна выйти на уровень 70-75 проц., что приведет к серьезному росту боеспособности армии и обороноспособности страны. Закупки и поставки текущего 2019 г. дополняют события прошлых лет и вносят заметный вклад в реализацию общей программы.Кроме того, закладывается фундамент для дальнейшего развития армии, связанного с эксплуатацией принципиально новых образцов – бронемашин «Армата», истребителей Су-57 и т.д. Новая Госпрограмма вооружений получает хороший старт и разгон. Благодаря этому модернизация вооруженных сил продолжится и обеспечит должный уровень национальной безопасности. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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