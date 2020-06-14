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Переводы между регионами: в России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

14 июня 2020, 12:55  •  89 • В России
В России вступил в силу закон, запрещающий банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Как отмечали ранее в Госдуме, нововведение позволит устранить межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.
 
РИА Новости © Наталья Селиверстова
 

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.

Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года. 

Согласно закону, размер комиссии, которую взимает банк при переводе денежных средств между счетами физических лиц, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.

Напомним, в октябре 2019 года устранить так называемый «банковский роуминг» потребовал занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев.

Медведев отмечал, что кредитные организации зачастую пытаются получить повышенное вознаграждение за довольно стандартные процедуры без дополнительной финансовой нагрузки.

«Страна у нас большая, но, с точки зрения такого рода электронных транзакций, это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заявил он.

Госдума приняла данный закон в декабре 2019 года. В пресс-службе нижней палаты парламента тогда отметили, что нововведение позволит устранить межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Там добавили, что новый закон должен «мотивировать банки оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы».

«Изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан», — сообщалось на сайте Госдумы.

Впоследствии документ был одобрен Совфедом.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф, комментируя слова Медведева, отметил, что называть данную комиссию «банковским роумингом» некорректно.

«У нас идут на эту тему эксперименты, это в один день сделать нельзя. В следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим ещё анонсировать, которые уберут эту оплату», — сказал тогда Греф.

Напомним, с апреля 2020 года Сбербанк отменил комиссию за денежные переводы между клиентами из разных регионов. С тех пор переводы на общую сумму до 50 тыс. рублей в месяц не облагаются никакими тарифами. Однако в случае превышения этого порога взимается 1% от суммы, но не более 1 тыс. рублей. При этом данные правила распространяются на все перемещения средств, в том числе и в рамках одного региона. 

В то же время есть возможность выбрать альтернативный вариант — платную подписку, которая увеличивает или вовсе убирает лимит на бесплатные переводы.

«Мы планируем обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками и сделать лимит на переводы в размере 50 тыс. рублей... Всё, что свыше лимита 50 тыс. рублей, — клиент сможет купить подписку, чтобы не платить за каждый перевод»,  — поясняла зампред правления банка Светлана Кирсанова.

Она также рассказала, что нововведение будет внедряться постепенно — первыми новую систему опробовали жители Дальнего Востока, а к июню она заработает по всей стране. 

«Под этот лимит у нас с точки зрения среднего количества переводов попадают более 88% всех наших клиентов. То есть подавляющее большинство будут получать эту услугу абсолютно бесплатно», — добавила она.

В октябре 2019 года Герман Греф также отмечал, что 95% всех переводов банка осуществляются бесплатно. 

«Мы сейчас меняем модель монетизации, в следующем году (в 2020-м. — RT) мы её точно поменяем. Когда мы подключимся к системе быстрых платежей (сейчас процесс идёт, собственно говоря), эта система будет реализована. Поэтому мы немножко затянули со сменой модели монетизации. Нам нужно было изменить модель монетизации раньше. Мы только с апреля начали проводить различные эксперименты с тем, чтобы понять, что будет адекватно, что будет воспринято клиентом», — говорил Греф.

Позднее он добавил, что Сбербанк тестирует схемы изменения комиссионных платежей, в результате чего к середине 2020-го будет внедрено «промышленное решение».

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за 2019 год, Сбербанк получил доход в размере 63,6 млрд рублей от комиссий, связанных с обслуживанием банковских карт, куда входят комиссии за переводы.

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