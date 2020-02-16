Переводчики Путина рассказали о неожиданных фразах президента

Непереводимая игра слов и выражения, которые употребляет президент России Владимир Путин, становятся настоящим профессиональным вызовом, рассказали переводчики российского лидера в программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в воскресенье, 16 февраля, в эфире телеканала «Россия 1».

Так, советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков привел в пример выражение, которое поставило его в тупик.

«Он (Путин. — Ред.) сказал: «Мы не будем стоять враскоряку». Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: «Слава богу, мне не пришлось это переводить. Тогда, 10 лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно», — поделился он.

Лингвист также рассказал, что иногда президент использует выражения, которые вводят в ступор лингвистов. Примером может служить Петербургский экономический форум 2017 года, когда Путин поприветствовал собравшихся в шутку, сказав им: «Вольно!».

«Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин», — сказал Садыков.

По словам третьего секретаря департамента российского внешнеполитического ведомства, в переводческом сообществе также долго вспоминали фразу Путина «Донбасс порожняк не гонит», которую перевели как «Донбасс ерунды не говорит».

В апреле 2019 года российский лидер на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном отметил, что в экономику страны было вложено «примерно 5 млрд инвестиций со стороны шведских наших друзей, так и есть, наших друзей». Однако переводчик заменил слово «друзья» на «партнеры».

«Я сказал «друзей», а он перевел «партнеров». Бандит просто», — пошутил Путин.

После замечания президента переводчик повторил фразу, но уже со словом «друзья». Путин добавил, что шведские компании, «а их более 500 работает в России», Москва рассматривает «именно как друзей».