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Переводчик спустя 15 лет разоблачил большую ложь США о Саддаме Хусейне: "Пусть мир это знает"
30 декабря 2021, 13:35 • 387 • Политика
Сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик разоблачил большую ложь США о задержании экс-президента Ирака Саддама Хусейна лишь спустя 15 лет после его убийства. Очевидец тех событий утверждает, что Хусейна обнаружили не в яме, как утверждают американцы, и "пусть мир это знает".
Иракский переводчик, сотрудничавший с американскими военными в то время, когда был задержан экс-президент Ирака Саддам Хусейн, стал очевидцем всех этих событий. Но говорить открыто о случившемся даже спустя 15 лет после убийства Хусейна не решается - обо всём рассказывает анонимно.
В том числе переводчик разоблачил и большую ложь США о задержании экс-президента Ирака. Американцы утверждали, что якобы нашли того, прячущимся в какой-то яме. Но в реальности, как уточняет очевидец, всё было не так, а версия с ямой сфабрикована.
"Хусейн был в комнате, - утверждает собеседник "РИА Новости". - Пусть мир это знает - он сидел в комнате".
Переводчик предположил, что в момент появления американского спецназа Хусейн молился.
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