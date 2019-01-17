Перевес в 19 голосов: правительство Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте

Парламент выразил доверие правительству Терезы Мэй. Перевес обеспечили голоса 19 депутатов. Днём ранее продвигаемая главой кабмина сделка по брекситу не была принята. Премьер объявила о серии переговоров с лидерами парламентских фракций и пообещала представить план дальнейших действий по брекситу в ближайший понедельник. Однако лидер лейбористов Джереми Корбин отказался дискутировать с Мэй до тех пор, пока вариант выхода из ЕС без соглашения не будет исключён.

Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте, несмотря на ситуацию вокруг сделки по брекситу. Против вотума недоверия высказались 325 парламентариев, 306 решение поддержали. Перевес обеспечен 19 голосами.

«Рада, что палата выразила сегодня доверие правительству. Я не отношусь к этой ответственности легкомысленно, и наше правительство продолжит работу по обеспечению нашего процветания, гарантированию нашей безопасности и укреплению нашего союза», — сказала премьер после голосования.

The Government has the confidence of the House of Commons.



The House has voted 325 to 306 to reject the #NoConfidenceMotion - a majority of 19. #ConfidenceVotepic.twitter.com/14BIO3D5Gf — UK House of Commons (@HouseofCommons) January 16, 2019

Она добавила, что работа по обещанному народу Великобритании выходу из Европейского союза продолжится. Для достижения этой цели премьер предложила провести ряд встреч со старшими парламентариями, представителями правительства и лидерами партий.

Мэй напомнила, что план дальнейших действий по брекситу будет представлен в ближайший понедельник, 21 января.

Как пишет The Guardian, официальный представитель Мэй позднее заявил журналистам, что вариант выхода из ЕС без сделки не исключается из рассмотрения, поскольку времени до запланированного исхода осталось мало.

«Мы хотели бы выйти с соглашением, но она (Мэй. — RT) решительно настроена исполнить волю народа и покинуть ЕС 29 марта этого года», — сказал представитель премьера.

В то же время лидер лейбористов Джереми Корбин отказался встречаться для переговоров с Мэй до тех пор, пока сценарий выхода из ЕС без сделки не будет исключён.

«Теперь, когда халтурная сделка Мэй решительно отклонена, отправным пунктом для переговоров по выходу из тупика брексита должен стать отказ от рассмотрения выхода без сделки», — написал Корбин в своём Twitter.

Now that Theresa May's botched deal has been decisively rejected, the starting point for talks to break the Brexit deadlock must be that No Deal is taken off the table. pic.twitter.com/io3fRHOznO — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 16, 2019

Провал сделки по брекситу

Днём ранее, 15 января, парламент с рекордным перевесом на стороне противников инициативы проголосовал против соглашения по выходу Великобритании из ЕС, которое продвигала Мэй. В поддержку инициативы выступили 202 парламентария, против — 432.

«Очевидно, что парламент не поддерживает соглашение. Но из сегодняшнего голосования неясно, что же он поддерживает. Ни слова о том, планируется ли вообще соблюсти решение британского народа, вынесенное на референдуме», — сказала Мэй в первые минуты после объявления итогов голосования.

По итогам голосования сама Мэй подняла вопрос о том, доверяет ли парламент правительству. Вслед за ней вопрос о проведении соответствующей процедуры поднял лидер лейбористов Джереми Корбин. Голосование назначили на следующий день, 16 января.

Москва не будет злорадствовать по поводу ситуации, которая сложилась в связи с выходом Великобритании из ЕС. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 16 января.

«Кто-то говорит и пишет, что Россия потирает руки и злорадствует. Ничего подобного», — сказал Лавров, отметив, что брексит — «это дело Великобритании» и её граждан.

Лавров добавил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией и Евросоюзом независимо от того, как разрешится ситуация с брекситом.

Взять ответственность

Сделка Брюсселя и Лондона по выходу Великобритании из ЕС была утверждена 25 ноября во время экстренного саммита Европейского союза. Лидеры 27 стран — участниц ЕС достигли соглашения об условиях брексита и утвердили политическую декларацию, определяющую отношения между Соединённым Королевством и ЕС в будущем.

В конечное соглашение вошло много спорных моментов, но Мэй назвала сделку «наилучшей из возможных». Представители ЕС заявили, что пересмотр соглашения по брекситу невозможен, допустимы лишь дополнительные разъяснения.

На пути взаимоотношений Великобритании с Евросоюзом ещё немало вызовов и подводных камней, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов​​​.

«Мало кто из наблюдавших за перипетиями брексита в последние месяцы сомневался, что соглашение о его условиях не будет поддержано большинством депутатов. Слишком глубок политический кризис в Соединённом Королевстве, слишком расходятся взгляды британских парламентариев на будущее отношений с Евросоюзом», — приводит слова Чижова РИА Новости.

Он добавил, что «за критикой в адрес достигнутой сделки о «разводе» не просматривалось позитивных предложений об альтернативных вариантах действий».

По мнению Чижова, подобное развитие событий дало основание премьер-министру Мэй утверждать, что ни один из обсуждаемых вариантов — отмена брексита явочным порядком или через второй референдум, выход из ЕС без сделки, досрочные парламентские выборы — не способен сегодня набрать большинство в парламенте.

Сложившееся положение говорит о том, что претендентов на место Мэй в условиях приближающейся даты брексита не наблюдается.

«По большому счёту желающих взять в этот момент на себя бремя ответственности за дальнейшую судьбу брексита в Лондоне, как говорится, днём с огнём не найти», — заключил Чижов.