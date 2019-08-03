Перевес «Слуги народа»: на Украине подвели итоги выборов в Раду по партийным спискам

ЦИК Украины подвёл официальные итоги парламентских выборов по партийным спискам. Согласно окончательным результатам, из 225 мандатов 124 достались депутатам президентской партии «Слуга народа», набравшей 43% голосов. На втором месте с 13% «Оппозиционная платформа — За жизнь» — им достанутся 37 кресел. По предварительным данным, из 199 одномандатных округов партия «Слуга народа» одержала победу в 130, получив, таким образом, парламентское большинство. По мнению экспертов, такие результаты говорят о провале политики предыдущего руководства страны.

Украинская партия «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского, набрала 43,16% голосов на выборах в Верховную раду. Об этом заявила глава ЦИК страны Татьяна Слипачук во время подведения официальных итогов голосования.

Помимо «Слуги народа» в парламент прошли ещё четыре партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), «Батькивщина» (8,18%), «Европейская солидарность» (в прошлом «Блок Петра Порошенко», набрала 8,1%), и «Голос» (5,82%).

«Количество депутатских мандатов, полученных политической партией... составляет: политическая партия «Слуга народа» — 124, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 37, партия «Батькивщина» — 24, «Европейская солидарность» — 23, партия «Голос» — 17», — приводит РИА Новости слова Слипачук.

Напомним, выборы в парламент Украины состоялись 21 июля. В стране действует смешанная система — из 450 депутатских кресел половина избирается по партийным спискам, оставшиеся — по одномандатным мажоритарным округам, где побеждает один конкретный кандидат. Из-за воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и конфликта на востоке Украины число одномандатников ниже на 26 человек — 199 вместо 225.

Итоги выборов по мажоритарным округам подведены ещё не окончательно — к субботе 3 августа из 199 кандидатов ЦИК признал избранными 191 человека. При этом, согласно результатам голосования, в 130 округах победили представители партии «Слуга народа».

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Парламентское большинство

Если в ЦИК подтвердят победу восьми оставшихся кандидатов-одномандатников, партия «Слуга народа» займёт 254 кресла в Верховной раде из фактических 424. Таким образом у Владимира Зеленского и его сторонников будет возможность сформировать правительство, в котором не будет представителей оппозиционных партий. Это будет первым подобным случаем в истории страны, отмечал экс-президент Украины Леонид Кравчук.

«Это впервые в истории Украины, ни одна партия ещё не приходила к власти, имея полную власть. Но Зеленский пришёл в период таких сложных и неоднозначных процессов. Справится ли он — зависит от окружения, и будет ли он настолько смелым», — сказал он в эфире украинского телеканала NewsOne.

По словам Зеленского, такой расклад в Раде позволит ему реализовывать законопроекты по приоритетным направлением — «прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остаётся на Украине».

Сложившаяся ситуация покажет, настроен ли Зеленский реализовывать на практике свои обещания или нет, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Сейчас ему очень сложно будет отказываться от своих предвыборных обещаний, в виду того, что у него есть весь инструментарий, для того, чтобы эти обещания хотя бы пытаться выполнить, — сказал он RT. — В данной ситуации мы увидим, сможет и захочет ли Зеленский вносить какие-либо существенные изменения, или будет ограничиваться имитацией, играть Голобородько (сыгранного Зеленским президента Украины в сериале «Слуга народа». — RT)».

В то же время такая полнота власти подразумевает и соответствующую ответственность за принятие решений, напомнил политолог, экономист Александр Дудчак.

«Я не уверен, что они сами в восторге от этого, судя по тому, как ещё в ходе подсчёта голосов они не были уверены, что берут большинство. Вспомним, как Зеленский поторопился с предложением (создать коалицию. — RT) партии «Голос». Наверное, была мысль разделить ответственность. Теперь придётся всю полноту власти, а вместе с ней и ответственность за принимаемые решения брать этой политической силе», — отметил он в беседе с RT.

«Надоела политика Порошенко»

При этом низкие результаты у партии экс-президента Петра Порошенко и рост популярности «Оппозиционной платформы — За жизнь» говорят об усталости населения от проводимой в последние пять лет политики, убеждён Безпалько.

«Населению надоела политика Порошенко — вечная гражданская война, милитаризация, экономический спад, продолжающийся постоянно, и антироссийская истерия. То, что Порошенко получил столь низкий результат, говорит о том, что за своё президентство он настроил население против себя — всеми этими заявлениями, отсутствием позитивной повестки, невыполнением своих предвыборных обещаний», — подчеркнул эксперт.

Так, «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде прошлого, VIII созыва, имела 39 депутатских кресел. Согласно предварительным подсчётам, сейчас партия претендует на 43 места. А «Блок Петра Порошенко» в VIII созыве имел 107 депутатских кресла, тогда как в новом созыве, называясь «Европейской солидарностью», получит лишь 25.

При этом лидеры «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук неоднократно приезжали в Россию для переговоров с представителями руководства страны. В партии неоднократно отмечали необходимость сотрудничества с Москвой и восстановления двусторонних отношений.

Медведчук также участвовал в переговорах по возвращению пленных из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Так, в конце июня сторонам удалось согласовать одностороннюю выдачу Украине четырёх осуждённых военнослужащих.