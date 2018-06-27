Перевернуть мир! Трамп разбушевался • 171 • Аналитика







Трампу бы как-нибудь ночь простоять да день продержаться, от спецпрокурора Роберта Мюллера отбиться, Конгресс умилостивить. Ничего великого и значительного они Дональду Трампу не оставляют: бизнесмен Трамп случайно попал в президентское кресло, такой неопытный, неискушённый…





Такое впечатление, что наши телеэксперты суждения о Трампе черпают на канале CNN, который именно эти штампы постоянно и тиражирует на разные лады. Хотя сам Трамп сколько раз говорил, что CNN – это фейк-ньюз, то есть всегда или почти всегда лжёт. Кстати, такая характеристика Трампом CNN о чём говорит? Какой ещё президент США позволял себе такие оценки крупнейших СМИ страны?



Президент Трамп реально меняет стратегический курс США, пускает ко дну все транспартнёрства времён Барака Обамы, радикально, путём введения пошлин меняет торговую политику с основными европейскими и азиатскими партнёрами, меняет внутреннюю миграционную и налоговую политику и добивается результатов. Экономическое состояние США улучшается, рейтинг Трампа поставил рекорд в 45%. Это что, делает неопытный слабый президент? Преодолевая сопротивление всего неоконовского истэблишмента? А как он это делает?



Трамп как перчатки меняет даже госсекретарей и основных своих национальных советников. Где Рекс Тиллерсон, такой солидный и благообразный, где Герберт Макмастер, такой грозный на вид? Уволены Трампом, как нашкодившие мелкие клерки. Кого уволит Трамп завтра и кого после встречи с Владимиром Путиным?



Вот европейские вассалы и колонии США очень встревожены, в отличие от наших экспертов. Потому что они своей шкурой чувствуют: Дональд Трамп – не рядовой президент, которому готовит решения его «болотный» аппарат, наоборот, Трамп спускает свои решения этому аппарату, которому потом приходится выкручиваться, а президент смотрит, оценивает утечки из этого аппарата и готовит новые кадровые решения.



Трамп – сильный аппаратчик, он управлял своей бизнес-империей, и понимает, как нужно управлять американской империей безо всяких советчиков, в отличие от профессора юриспруденции Барака Обамы. Но и советчики у Трампа тоже есть, и серьёзные, судя по тому, что он с успехом противостоит всему вашингтонскому болоту.



Какие твёрдые факты мы на сегодня имеем? Трамп буквально разбушевался на саммите G7 в Канаде, даже с канадским премьером Трюдо поссорился, а канцлера Меркель угостил двумя конфетами, чтобы было не так горько. Трамп продолжает давить и на внутренних, и на внешних фронтах. Зачем и куда он давит – это другой вопрос, но он продолжает давить.



Каковы итоги G7? Европейские лидеры в растерянности делают судорожные движения вроде срочных неформальных саммитов ЕС и предложений о создании Совбеза Европы. Европейские медиа открыто называют Трампа «врагом в Белом доме». Что же произошло в Канаде? Почему Трамп так пренебрежительно отнёсся к своим союзникам, можно даже сказать, демонстративно унизил их? На это ведь должны быть причины: торговые споры на такое не тянут, они – предмет деловых переговоров.



На саммите в Канаде выяснилось, что Лондон и Берлин фактически объединились с внутренними оппонентами Трампа в лице «демократов»-демагогов неоконов – это и вызвало его гнев. Трамп увидел реальный заговор против себя, своей стратегии в мире, и разбушевался, потому что «европейский демагогический хвост пытался вилять американской собакой», пытался диктовать самому Трампу, куда ему ходить, а куда не ходить, что ему делать, а чего не делать, в первую очередь, по отношению к России. Носари Российской империи



Фальшивым скандалом с отравлением Скрипалей якобы Россией Лондон с европейскими своими сотоварищами хотел изолировать не столько Россию, которую просто некуда дальше изолировать, сколько самую Америку изолировать от России. Проводник этой фальшивки в США, госсекретарь Рекс Тиллерсон был уволен Трампом немедленно по твиттеру, в отношении же Европы Трамп взял паузу (недружественную). И в Канаде Трамп сказал, кто в доме хозяин и где место «хвостов». На саммите НАТО мы увидим, вероятно, продолжение избиения младенцев в битве при Фермопилах Дональдом Трампом. Саммит с НАТО – это остановка Трампа на пути в Вену для большого разговора с Владимиром Путиным.



По сути, в Канаде Трамп обрушился на европейских сторонников американских неоконов. Он воюет со своими неоконами в Америке, и показал Путину, кто поддерживает их на деле в Европе. В Вене, оставшись наедине с Путиным, Трамп может сказать: Володя, с кем ты пытаешься дружить в Европе? Они же сдают тебя по малейшему поводу, как в Канаде. Дружи со мной, и мы перевернём этот мир к обоюдной выгоде. Санкции мы пока заморозим, а потом и отменим. А Европу ты отдай мне, она заслужила наказание, в целом, ты ведь не будешь против этого возражать? Зачем спасать её СП 2? Россия найдёт другие рынки для своего газа, а Европа получит американский сжиженный газ, и ты будешь отомщён за провокацию с «Новичком».



Это будет серьёзным предложением. Политика неоконов при Обаме ставила целью утверждение своего господства во всём мире, и в России тоже, под крышей демагогии о неких «демократических ценностях», а трамповская Америка предлагает России фактически разделить мир на сферы влияния. Западная Европа – это сфера влияния США, не только военного, но и экономического, это условие Трампа. А санкции… Трамп уже подморозил санкции Конгресса, практически не применяет их. Они как бы есть, но их как бы и нет.



С точки зрения политики сфер влияния весьма близкой к путинской идее многополярного мира Трамп очень логичен. Для России важно, где пройдут другие границы этих сфер. Кстати, это разделение уже происходит в Сирии, которая делится на зоны влияния неформально, но вполне реально на уровне генштабов России и США. По факту. Что общего между Европой и Ближним Востоком, что их связывает? Энергетическая политика. Ближний Восток – поставщик углеводородов, а Европа – их основной потребитель.



На сегодня можно сказать, что предстоящий саммит Трампа с НАТО повторит судьбу канадского G7 и закончится с нулевым результатом: Трамп должен иметь свободные руки для главных переговоров в Вене с Путиным, чтобы спокойно принять или обсудить судьбоносные для мира решения, пусть и неформальные. О саммите Трампа и Путина в Вене наши телеэксперты говорят, что он будет безрезультатным, хорошо, если снизит напряжённость в мире. Очень солидно говорят, ибо Трамп связан по рукам и ногам Конгрессом и увяз вдобавок в вашингтонском болоте. Он один выступает за разрядку в отношениях с Россией – ну что он может один? Ничего.Трампу бы как-нибудь ночь простоять да день продержаться, от спецпрокурора Роберта Мюллера отбиться, Конгресс умилостивить. Ничего великого и значительного они Дональду Трампу не оставляют: бизнесмен Трамп случайно попал в президентское кресло, такой неопытный, неискушённый…Такое впечатление, что наши телеэксперты суждения о Трампе черпают на канале CNN, который именно эти штампы постоянно и тиражирует на разные лады. Хотя сам Трамп сколько раз говорил, что CNN – это фейк-ньюз, то есть всегда или почти всегда лжёт. Кстати, такая характеристика Трампом CNN о чём говорит? Какой ещё президент США позволял себе такие оценки крупнейших СМИ страны?Президент Трамп реально меняет стратегический курс США, пускает ко дну все транспартнёрства времён Барака Обамы, радикально, путём введения пошлин меняет торговую политику с основными европейскими и азиатскими партнёрами, меняет внутреннюю миграционную и налоговую политику и добивается результатов. Экономическое состояние США улучшается, рейтинг Трампа поставил рекорд в 45%. Это что, делает неопытный слабый президент? Преодолевая сопротивление всего неоконовского истэблишмента? А как он это делает?Трамп как перчатки меняет даже госсекретарей и основных своих национальных советников. Где Рекс Тиллерсон, такой солидный и благообразный, где Герберт Макмастер, такой грозный на вид? Уволены Трампом, как нашкодившие мелкие клерки. Кого уволит Трамп завтра и кого после встречи с Владимиром Путиным?Вот европейские вассалы и колонии США очень встревожены, в отличие от наших экспертов. Потому что они своей шкурой чувствуют: Дональд Трамп – не рядовой президент, которому готовит решения его «болотный» аппарат, наоборот, Трамп спускает свои решения этому аппарату, которому потом приходится выкручиваться, а президент смотрит, оценивает утечки из этого аппарата и готовит новые кадровые решения.Трамп – сильный аппаратчик, он управлял своей бизнес-империей, и понимает, как нужно управлять американской империей безо всяких советчиков, в отличие от профессора юриспруденции Барака Обамы. Но и советчики у Трампа тоже есть, и серьёзные, судя по тому, что он с успехом противостоит всему вашингтонскому болоту.Какие твёрдые факты мы на сегодня имеем? Трамп буквально разбушевался на саммите G7 в Канаде, даже с канадским премьером Трюдо поссорился, а канцлера Меркель угостил двумя конфетами, чтобы было не так горько. Трамп продолжает давить и на внутренних, и на внешних фронтах. Зачем и куда он давит – это другой вопрос, но он продолжает давить.Каковы итоги G7? Европейские лидеры в растерянности делают судорожные движения вроде срочных неформальных саммитов ЕС и предложений о создании Совбеза Европы. Европейские медиа открыто называют Трампа «врагом в Белом доме». Что же произошло в Канаде? Почему Трамп так пренебрежительно отнёсся к своим союзникам, можно даже сказать, демонстративно унизил их? На это ведь должны быть причины: торговые споры на такое не тянут, они – предмет деловых переговоров.На саммите в Канаде выяснилось, что Лондон и Берлин фактически объединились с внутренними оппонентами Трампа в лице «демократов»-демагогов неоконов – это и вызвало его гнев. Трамп увидел реальный заговор против себя, своей стратегии в мире, и разбушевался, потому что «европейский демагогический хвост пытался вилять американской собакой», пытался диктовать самому Трампу, куда ему ходить, а куда не ходить, что ему делать, а чего не делать, в первую очередь, по отношению к России.Фальшивым скандалом с отравлением Скрипалей якобы Россией Лондон с европейскими своими сотоварищами хотел изолировать не столько Россию, которую просто некуда дальше изолировать, сколько самую Америку изолировать от России. Проводник этой фальшивки в США, госсекретарь Рекс Тиллерсон был уволен Трампом немедленно по твиттеру, в отношении же Европы Трамп взял паузу (недружественную). И в Канаде Трамп сказал, кто в доме хозяин и где место «хвостов». На саммите НАТО мы увидим, вероятно, продолжение избиения младенцев в битве при Фермопилах Дональдом Трампом. Саммит с НАТО – это остановка Трампа на пути в Вену для большого разговора с Владимиром Путиным.По сути, в Канаде Трамп обрушился на европейских сторонников американских неоконов. Он воюет со своими неоконами в Америке, и показал Путину, кто поддерживает их на деле в Европе. В Вене, оставшись наедине с Путиным, Трамп может сказать: Володя, с кем ты пытаешься дружить в Европе? Они же сдают тебя по малейшему поводу, как в Канаде. Дружи со мной, и мы перевернём этот мир к обоюдной выгоде. Санкции мы пока заморозим, а потом и отменим. А Европу ты отдай мне, она заслужила наказание, в целом, ты ведь не будешь против этого возражать? Зачем спасать её СП 2? Россия найдёт другие рынки для своего газа, а Европа получит американский сжиженный газ, и ты будешь отомщён за провокацию с «Новичком».Это будет серьёзным предложением. Политика неоконов при Обаме ставила целью утверждение своего господства во всём мире, и в России тоже, под крышей демагогии о неких «демократических ценностях», а трамповская Америка предлагает России фактически разделить мир на сферы влияния. Западная Европа – это сфера влияния США, не только военного, но и экономического, это условие Трампа. А санкции… Трамп уже подморозил санкции Конгресса, практически не применяет их. Они как бы есть, но их как бы и нет.С точки зрения политики сфер влияния весьма близкой к путинской идее многополярного мира Трамп очень логичен. Для России важно, где пройдут другие границы этих сфер. Кстати, это разделение уже происходит в Сирии, которая делится на зоны влияния неформально, но вполне реально на уровне генштабов России и США. По факту. Что общего между Европой и Ближним Востоком, что их связывает? Энергетическая политика. Ближний Восток – поставщик углеводородов, а Европа – их основной потребитель.На сегодня можно сказать, что предстоящий саммит Трампа с НАТО повторит судьбу канадского G7 и закончится с нулевым результатом: Трамп должен иметь свободные руки для главных переговоров в Вене с Путиным, чтобы спокойно принять или обсудить судьбоносные для мира решения, пусть и неформальные. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 171 Источник Похожие новости Носари Российской империи Встреча Путина и Трампа. Грядёт прорыв? Как вызвать у народа ненависть: правильный подход

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