Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил в эфире ABC News, что в распоряжении Вашингтона якобы есть достаточное количество свидетельств, указывающих на то, будто бы коронавирус вышел из китайской лаборатории в Ухане.

Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане. Теперь это может видеть весь мир, - заявил он.

Дипломат добавил, что многие специалисты говорят об искусственном происхождении COVID-19.

Кроме того, госсекретарь обвинил Пекин в намеренном сокрытии первой вспышки коронавирусной инфекции. По его словам, власти КНР провели "классическую коммунистическую кампанию по дезинформации" и попросту "заглушили" всех тех, кто хотел рассказать о реальной обстановке в Ухане.

Действительно, многие эксперты сходятся во мнении, что COVID-19 был выведен человеком. Однако значительная часть из них подозревает, что к этому причастны сами Соединённые Штаты.

В частности, в Китае изначально подчёркивали, что в Ухане накануне вспышки инфекции - в ноябре прошлого года - находились американские военные.