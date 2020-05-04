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Перевели стрелки? В США признали искусственное происхождение коронавируса и назвали "виновника"

04 мая 2020, 13:10  •  168 • Политика
В США признали искусственное происхождение коронавируса и назвали "виновника". Госсекретарь Майк Помпео заявил, что инфекция якобы вышла из лаборатории в Ухане. Между тем многие эксперты ранее высказывали мнение, что именно сам Вашингтон причастен к созданию COVID-19.
Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил в эфире ABC News, что в распоряжении Вашингтона якобы есть достаточное количество свидетельств, указывающих на то, будто бы коронавирус вышел из китайской лаборатории в Ухане.
Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане. Теперь это может видеть весь мир, - заявил он.
Дипломат добавил, что многие специалисты говорят об искусственном происхождении COVID-19.
Кроме того, госсекретарь обвинил Пекин в намеренном сокрытии первой вспышки коронавирусной инфекции. По его словам, власти КНР провели "классическую коммунистическую кампанию по дезинформации" и попросту "заглушили" всех тех, кто хотел рассказать о реальной обстановке в Ухане.
Действительно, многие эксперты сходятся во мнении, что COVID-19 был выведен человеком. Однако значительная часть из них подозревает, что к этому причастны сами Соединённые Штаты.
В частности, в Китае изначально подчёркивали, что в Ухане накануне вспышки инфекции - в ноябре прошлого года - находились американские военные.

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