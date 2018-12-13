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«Перевели более 38 млн рублей»: ФСБ задержала подозреваемых в финансировании террористов ИГ
13 декабря 2018, 14:24 • 138 • В России
Сотрудники ФСБ задержали семерых подозреваемых в финансировании террористических организаций в Сирии. Члены группировки, используя подставные фонды, вводили людей в заблуждение и собирали деньги якобы на благотворительность — в помощь малоимущим и для строительства мечетей. С 2016 года они перевели террористам более 38 млн рублей. По данным правоохранительных органов, создатель этой схемы находится в международном розыске и скрывается за границей. Задержанные обвиняются в содействии террористической деятельности.
РИА Новости © RT
Федеральная служба безопасности России задержала семерых подозреваемых в финансировании террористических организаций «Исламское государство»* и «Хайат Тахрир аш-Шам»**. Об этом говорится в сообщении ФСБ.
Сообщается, что «за период с 2016 года в целях финансирования терроризма указанным лицам было переведено более 38 млн рублей».
Организатором этой группы ФСБ назвало скрывающегося за границей Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский, объявленный в международный розыск. Он под видом благотворительности организовал преступное сообщество, задача которого — собирать средства для террористов.
Так, преступники размещали в соцсетях и чатов мессенджеров реквизиты счетов, где пользователям внушали, что средства собираются на помощь малоимущим мусульманам и на строительство мечетей.
«В состав выявленной группы входили российские граждане — родственники одиозного международного террориста Саидова М.Ш. (позывной «Амир Якуб», задержан в Турции за терроризм), бывшие участники бандгрупп Арби Бараева (нейтрализован в 2001 г. на территории Чеченской республики) и Беслана Махаури (нейтрализован в 2015 г. на территории Республики Ингушетия)», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что переводы осуществлялись на счета двух российских гражданок, находящихся сейчас в Сирии и разыскиваемых за финансирование терроризма.
В ходе обысков правоохранительными органами были обнаружены банковские карты, техсредства передачи информации и запрещённая литература.
«Кроме того, по уголовному делу допрошено более 20 свидетелей, получены сведения о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела, исследуются контакты задержанных с участниками международной террористической организации; проводится осмотр и анализ полученных переписок, сведений о телефонных переговорах», — добавили в Следственном комитете.
При этом отмечается, расследование в рамках дела о «содействии террористической деятельности» продолжается. Суд в ближайшее отношении задержанных в ближайшее время суд выберет меру пресечения.
За год ликвидированы 37 террористических ячеек
Всего за 2018 год на территории России были уничтожены 65 боевиков и ликвидированы 37 террористических ячеек. Об этом ранее заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
При этом наибольшее количество преступлений террористической направленности, подчеркнул Бортников, были совершены в Северо-Кавказском федеральном округе.
«Международные террористические организации предпринимают попытки распространения террористической активности и на другие регионы страны, в том числе привлекая в качестве исполнителей преступлений террористической направленности мигрантов из стран Центральной Азии», — добавил председатель НАК.
Террористическая угроза исходила и от въезжающих в Россию иностранных граждан. Только за 2018 год был запрещён въезд более чем 10 тыс. человек, подозреваемых в террористической деятельности.
«Усилен контроль над миграционными потоками в целях предотвращения их использования террористами. МВД и Пограничной службой ФСБ России закрыт въезд в страну более 10 тысячам лиц… А также не допущен выезд свыше 60 российских и иностранных граждан в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке», — уточнил Бортников.
По мнению главы ФСБ обстановка в сфере противодействия терроризму в России улучшилась, по сравнению с предыдущем годом, хотя и «остаётся сложной». Бортников пояснил, что число преступлений террористической направленности снизилось и, в частности, удалось проконтролировать ситуацию в ходе выборов президента РФ в марте и во время ЧМ-2018.
«Скоординированная деятельность всех субъектов противодействия терроризму позволила не допустить террористических проявлений в ходе проведения выборов президента Российской Федерации и Чемпионата мира по футболу 2018 года», — подчеркнул Бортников.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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