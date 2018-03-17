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Перетасовка колоды: В США уволен раскритикованный Трампом замглава ФБР
17 марта 2018, 08:09 • 55 • Политика
Глава Минюста США и генеральный прокурор страны Джефф Сешнс отправил в отставку первого заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба.
В США был официально уволен со своего поста первый заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб. Приказ об его отставке подписал Джефф Сешнс, занимающий должность главы министерства юстиции и генерального прокурора США.
Следует отметить, что на "гражданку" бывший замглавы ФБР был отправлен вовсе не самыми лестными словами. "Маккейб многократно неавторизованно разглашал информацию прессе и был не откровенен — в том числе под присягой", — можем прочитать мы в официальном заявлении Сешнса.
Эндрю Маккейб также прокомментировал свою отставку. В интервью для американской газеты The New York Times он назвал ее частью "война Трампа против ФБР".
Отметим, что об уходе Маккейба с поста заместителя директора Федерального бюро расследований стало известно еще в конце января 2018 года. Тогда президент Дональд Трамп подверг Маккейба жесткой критики из-за его связей с Демократической партией США и заявил, что тот не может занимать свою должность из-за конфликта интересов. Тем не менее, как это видно теперь, для того, чтобы официально отправить Маккейба в отставку правительству США потребовалось почти два месяца.
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