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«Пересвет», «Посейдон», «Буревестник»: россияне определились с названиями новых видов оружия

23 марта 2018, 00:24  •  48 • В России
На сайте Минобороны завершилось голосование по выбору наименований для трёх видов нового оружия, о существовании которых 1 марта сообщил президент РФ Владимир Путин. Боевой лазерный комплекс получил название «Пересвет», беспилотный подводный аппарат — «Посейдон», новейшая крылатая ракета — «Буревестник». Необычная акция привлекла внимание почти 8 миллионов человек.
 
Пуск крылатой ракеты © mil.ru
 

Россияне определились с наименованиями для трёх типов новейшего оружия, которое в скором времени пополнит арсенал ВС РФ. Предложить понравившееся название и проголосовать за него можно было с 1 марта 2018 года на сайте Минобороны РФ. Участниками акции стали почти 8 млн человек.

Выбирая наименование для наземного боевого лазерного комплекса, около 95,3 тыс. человек отдали предпочтение «Пересвету» (40,8% голосов), «Василиску» — 71,6 тыс. (30,6%), «Блику» — 66,7 тыс. (28,5%).

При голосовании за название подводного беспилотника, оснащённого ядерными боеприпасами, небольшое превосходство получил вариант «Посейдон» — 154 тыс. голосов (36,9%). «Аврора» набрала 135,8 тыс. (32,5%), «Прибой» — 127,5 тыс. (30,5%).

Упорная борьба развернулась за название новейшей крылатой ракеты с атомной энергоустановкой. Со скромным отрывом победил «Буревестник», получив голоса 748,4 тыс. человек (34,3%). Второе место заняло предложенное главой Чечни Рамзаном Кадыровым название «Пальмира» с результатом 720 тыс. голосов (33%). На третьей строчке расположился «Сюрприз», за который проголосовали 708,2 тыс. россиян (32,5%).

С учётом всех предложений

 

Голосование на сайте Минобороны было закрыто 22 марта в 20:00. С предложением вынести выбор имён для нового оружия на голосование выступил президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 1 марта.

Глава государства обратился к Минобороны с просьбой организовать народную акцию по выбору названия для ракеты и подводного аппарата. Позже в этот список был включён боевой лазерный комплекс.

С первых чисел марта россияне получили возможность самостоятельно придумать название оружию и отдать за него голос. Посетители сайта Минобороны нередко предлагали весьма незаурядные наименования. Например, боевой лазер предлагалось назвать «Багирой», «Вием», «Гепардом», «Горынычем», «Звездочётом», «Офтальмологом», «Матрёшкой» и «Мухобойкой».

  • Боевой лазерный комплекс
  • © mil.ru

Креативно россияне отнеслись и к выбору названия подводного аппарата, который стал новым видом ядерного оружия РФ. В документах западных государств беспилотник упоминался как «Статус-6». Первоначально лидерами в голосовании на сайте Минобороны были «Карась», «Кракен», «Посейдон», «Шептун» и «Язь».

Главные баталии разгорелись вокруг варианта наименования крылатой ракеты с атомной установкой. «Алёнушка», «Альбатрос», «Благовест», «Бердыш», «Ватник», «Возмездие», «Гарант», «Довод», «Колибри», «Ласточка», «Малиновка», «Миротворец», «Надюша», «Нежданчик» — далеко неполный перечень названий, предложенных россиянами.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила назвать ракету «Володя». Кадыров сообщил, что новейшее стратегическое оружие заслужило название «Пальмира» — в память о погибших в Сирии российских военнослужащих.

  • Крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной силовой установкой
  • © mil.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв заявил, что ракету допустимо назвать «Голубь мира». Вице-спикер Совета Федерации Николай Фёдоров предложил два варианта: «Американская мечта» и «Песец». Помощник президента РФ Владислав Сурков отметил, что оружие можно назвать «Гиви» — в честь убитого лидера ополчения Донбасса Михаила Толстых.

Минобороны РФ отмечает, что учитывались все присланные и озвученные варианты. В результате было отобрано 50 наиболее популярных названий, после чего девять из них попали в финальный шорт-лист.

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