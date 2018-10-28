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«Перестройки не планируется»: «Справедливая Россия» выбирает руководство

28 октября 2018, 13:39  •  76 • Политика
В воскресенье, 28 октября, состоится X съезд партии «Справедливая Россия», на котором собравшимся предстоит выбрать руководство фракции.
X юбилейный съезд партии «Справедливая Россия» должен состояться сегодня, 28 октября. По данным пресс-службы организации, на нем будет выбрано новое руководство фракции. Однако, как уточнил депутат Госдумы, член президиума центрального совета партии Олег Шеин, речь идет скорее о «подтверждении полномочий», пояснив, что полной «перестройки» не планируется.
В качестве почетного гостя и одного из спикеров съезда справедливороссов с приветственным словом выступит президент России Владимир Путин. Свой доклад представит и лидер фракции Сергей Миронов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что партии «Справедливая Россия» и «Родина» якобы могут объединиться.
Однако Шеин в интервью РИА Новости пояснил, что "эсеры" рассматривают возможность широкой политической коалиции, но обсуждения создания некой большой партии на ее основе не было.

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