Перестрелка на границе Таджикистана и Кыргызстана. Кто провоцирует войну

В результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана пострадали по меньшей мере 26 человек. Есть и погибшие. Но кто провоцирует войну и есть ли опасность более жёсткого противостояния?

На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка. Впрочем, о перестрелке сообщили ещё в обед, а теперь стороны говорят уже о жертвах и пострадавших. По одной из версий, огонь друг по другу силовики Кыргызстана и Таджикистана открыли после попытки таджиков установить камеры видеонаблюдения в районе водозабора "Главный" на границе. Впрочем, местные жители сообщают, что точно такие же камеры установлены и на стороне Кыргызстана, и этот манёвр также был сделан против желания Таджикистана.

Противостояние накалялось, и к сегодняшнему дню был открыт огонь.

По данным Таджикистана, киргизские войска на водораспределительном пункте открыли огонь по таджикским пограничникам. В свою очередь, в ГКНБ Кыргызстана сообщили, что в 14:00 войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел из миномётов, пулемётов и автоматов водозабора "Головной", расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района Киргизии.

Царьград вместе с экспертами пытается понять, приведёт ли локальный конфликт к войне. Ведь уже сейчас есть жертвы и пострадавшие. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что противоречий между среднеазиатскими странами великое множество. И порождены они прочерченными в советское время границами. Тогда границы носили административный характер, а с распадом Союза превратились в государственные.

Безусловно, при какой-либо внешней поддержке любые конфликты на территории Средней Азии могут разгореться в полномасштабные войны, - отметил Безпалько.

В то же время эксперт добавил, что мы не знаем, есть ли внешнее воздействие. Нельзя этого ни отрицать, ни настаивать на подобной позиции. В любом случае, полагает Безпалько, если конфликт будет нарастать, примирением сторон займутся уже сопредельные государства. Безусловно, это Россия и, вероятно, Казахстан или Китай, отметил спикер.