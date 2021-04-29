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Перестрелка на границе Таджикистана и Кыргызстана. Кто провоцирует войну

29 апреля 2021, 18:50  •  118 • Политика
В результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана пострадали по меньшей мере 26 человек. Есть и погибшие. Но кто провоцирует войну и есть ли опасность более жёсткого противостояния?
На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка. Впрочем, о перестрелке сообщили ещё в обед, а теперь стороны говорят уже о жертвах и пострадавших. По одной из версий, огонь друг по другу силовики Кыргызстана и Таджикистана открыли после попытки таджиков установить камеры видеонаблюдения в районе водозабора "Главный" на границе. Впрочем, местные жители сообщают, что точно такие же камеры установлены и на стороне Кыргызстана, и этот манёвр также был сделан против желания Таджикистана.
Противостояние накалялось, и к сегодняшнему дню был открыт огонь.
По данным Таджикистана, киргизские войска на водораспределительном пункте открыли огонь по таджикским пограничникам. В свою очередь, в ГКНБ Кыргызстана сообщили, что в 14:00 войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел из миномётов, пулемётов и автоматов водозабора "Головной", расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района Киргизии.
Царьград вместе с экспертами пытается понять, приведёт ли локальный конфликт к войне. Ведь уже сейчас есть жертвы и пострадавшие. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что противоречий между среднеазиатскими странами великое множество. И порождены они прочерченными в советское время границами. Тогда границы носили административный характер, а с распадом Союза превратились в государственные.
Безусловно, при какой-либо внешней поддержке любые конфликты на территории Средней Азии могут разгореться в полномасштабные войны, - отметил Безпалько.
В то же время эксперт добавил, что мы не знаем, есть ли внешнее воздействие. Нельзя этого ни отрицать, ни настаивать на подобной позиции. В любом случае, полагает Безпалько, если конфликт будет нарастать, примирением сторон займутся уже сопредельные государства. Безусловно, это Россия и, вероятно, Казахстан или Китай, отметил спикер.
Конфликт погасят, ему не дадут разгореться на полную мощность. Но я не думаю, что война сейчас в принципе возможна. Дело в том, что у Таджикистана и Киргизии слишком мало ресурсов и мало сил для того, чтобы входить в полноценный конфликт. Конечно, существуют войны, которые начинались даже из-за такой ерунды, как футбольный матч, например, в Центральной Америке, между Гондурасом и Сальвадором. Но я думаю, что всё-таки опыт гражданской войны в Таджикистане или опыт отражения вторжения исламистов в самом Кыргызстане достаточно хорошо помнится лидерами, и они не будут скатываться к военной эскалации между государствами. То есть, может, поиграют мускулами, может, сделают какие-то заявления. Перестрелка - это всё-таки пока ещё не полномасштабная война, - подчеркнул Безпалько.

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