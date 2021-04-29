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Перестрелка на границе Таджикистана и Кыргызстана. Кто провоцирует войну
29 апреля 2021, 18:50 • 118 • Политика
В результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана пострадали по меньшей мере 26 человек. Есть и погибшие. Но кто провоцирует войну и есть ли опасность более жёсткого противостояния?
На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка. Впрочем, о перестрелке сообщили ещё в обед, а теперь стороны говорят уже о жертвах и пострадавших. По одной из версий, огонь друг по другу силовики Кыргызстана и Таджикистана открыли после попытки таджиков установить камеры видеонаблюдения в районе водозабора "Главный" на границе. Впрочем, местные жители сообщают, что точно такие же камеры установлены и на стороне Кыргызстана, и этот манёвр также был сделан против желания Таджикистана.
Противостояние накалялось, и к сегодняшнему дню был открыт огонь.
По данным Таджикистана, киргизские войска на водораспределительном пункте открыли огонь по таджикским пограничникам. В свою очередь, в ГКНБ Кыргызстана сообщили, что в 14:00 войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел из миномётов, пулемётов и автоматов водозабора "Головной", расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района Киргизии.
Царьград вместе с экспертами пытается понять, приведёт ли локальный конфликт к войне. Ведь уже сейчас есть жертвы и пострадавшие. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что противоречий между среднеазиатскими странами великое множество. И порождены они прочерченными в советское время границами. Тогда границы носили административный характер, а с распадом Союза превратились в государственные.
В то же время эксперт добавил, что мы не знаем, есть ли внешнее воздействие. Нельзя этого ни отрицать, ни настаивать на подобной позиции. В любом случае, полагает Безпалько, если конфликт будет нарастать, примирением сторон займутся уже сопредельные государства. Безусловно, это Россия и, вероятно, Казахстан или Китай, отметил спикер.
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