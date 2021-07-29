Перестановки в ВСУ: Зеленский заменил "героя Иловайского котла" на "героя котла в Дебальцево"

Зеленский уволил главу Генштаба и командующего Объединённых сил. Перестановки в ВСУ оценил военкор Александр Коц. По его словам, Зеленский заменил "героя Иловайского котла" на "героя котла в Дебальцево".

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба страны Сергея Корнийчука и командующего Объединённых сил Владимира Кравченко. Перестановки в украинской армии объяснил военный корреспондент Александр Коц в эфире канала "Соловьёв LIVE".

Сообщается, что новым главой украинского Генштаба стал Сергей Шаптала. А место нового командующего Объединённых сил занял Александр Павлюк. Чуть ранее в отставку был отправлен главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак. На его место назначили генерал-майора Валерия Залужного.

По информации военкора, Хомчак зимой этого года вступил в конфликт с главой Минобороны Украины из-за мутной схемы с незаконными поставками оружия в Африку. Главком ВСУ вместе с командующим ВВС Украины на армейских Ил-76 возили коммерческие грузы из Болгарии в Руанду. Министру обороны Украины это сильно не понравилось.

Однако причину увольнения Хомчака и перестановок в армейском командовании Александр Коц видит не в этом. По мнению военкора, она заключается в том, что у Хомчака нет никакого авторитета в реально воюющих войсках.

Ему ведь даже кличку дали Хомчак Иловайский, так как он загнал на гибель тысячу солдат. И это только по официальным данным. На самом деле в том котле полегло намного больше,

- объяснил Александр Коц.

При этом вместо него главкомом ВСУ назначили Залужного, по вине которого также погибло немало украинских солдат, но уже в Дебальцевском котле. Поэтому замена получилась так себе, считает военкор.

Эти товарищи друг друга стоят и в любой нормальной стране давно бы сидели в тюрьме,

- цитирует его слова Nation News.

Александр Коц добавил, что, судя по таким перестановкам в украинской армии, власти в Киеве настойчиво пытаются уничтожить свои вооружённые силы.