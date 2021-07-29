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Перестановки в ВСУ: Зеленский заменил "героя Иловайского котла" на "героя котла в Дебальцево"

29 июля 2021, 01:10  •  80 • Политика
Зеленский уволил главу Генштаба и командующего Объединённых сил. Перестановки в ВСУ оценил военкор Александр Коц. По его словам, Зеленский заменил "героя Иловайского котла" на "героя котла в Дебальцево".
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба страны Сергея Корнийчука и командующего Объединённых сил Владимира Кравченко. Перестановки в украинской армии объяснил военный корреспондент Александр Коц в эфире канала "Соловьёв LIVE".
Сообщается, что новым главой украинского Генштаба стал Сергей Шаптала. А место нового командующего Объединённых сил занял Александр Павлюк. Чуть ранее в отставку был отправлен главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак. На его место назначили генерал-майора Валерия Залужного.
По информации военкора, Хомчак зимой этого года вступил в конфликт с главой Минобороны Украины из-за мутной схемы с незаконными поставками оружия в Африку. Главком ВСУ вместе с командующим ВВС Украины на армейских Ил-76 возили коммерческие грузы из Болгарии в Руанду. Министру обороны Украины это сильно не понравилось.
Однако причину увольнения Хомчака и перестановок в армейском командовании Александр Коц видит не в этом. По мнению военкора, она заключается в том, что у Хомчака нет никакого авторитета в реально воюющих войсках.
Ему ведь даже кличку дали Хомчак Иловайский, так как он загнал на гибель тысячу солдат. И это только по официальным данным. На самом деле в том котле полегло намного больше,
- объяснил Александр Коц.
При этом вместо него главкомом ВСУ назначили Залужного, по вине которого также погибло немало украинских солдат, но уже в Дебальцевском котле. Поэтому замена получилась так себе, считает военкор.
Эти товарищи друг друга стоят и в любой нормальной стране давно бы сидели в тюрьме,
- цитирует его слова Nation News.
Александр Коц добавил, что, судя по таким перестановкам в украинской армии, власти в Киеве настойчиво пытаются уничтожить свои вооружённые силы.

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