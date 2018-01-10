«Перестановки в кукольном театре»: какую политику будет проводить новое правительство Польши в отношении ЕС и России

В Польше объявлен новый состав кабинета министров. Правительство покинули чиновники, занимавшие резко антироссийскую позицию: главы МИД страны Витольд Ващиковский и Минобороны Антоний Мачеревич. Эксперты прогнозируют, что этот кабмин будет более прагматичным в отношениях с Россией и продолжит курс на «борьбу с Брюсселем». Однако после местных и парламентских выборов в Польше «старые политические фигуры могут вернуться». Чего ждать от правительства, которое формируется, — в материале RT.

Во вторник, 9 января, в столице Польши в Президентском дворце прошла церемония объявления нового состава кабинета министров страны, который сформировал премьер Матеуш Моравецкий.

Свои посты покинули наиболее одиозные министры, известные своей антироссийской риторикой, — главы МИД Польши Витольд Ващиковский и Минобороны Антоний Мачеревич.

Месяц на раздумье

История со сменой правительства в Польше началась месяц назад, когда ушла в отставку прежний премьер Беата Шидло.

7 декабря 2017 года в польском Сейме либерально-консервативная партия «Гражданская платформа» (была правящей до выборов 2015 года) поставила на голосование вопрос о вынесении вотума недоверия правительству Шидло. Инициативу поддержали Польская крестьянская партия, «Современная Польша» и Союз европейских демократов. Они обвинили кабинет министров в том, что он «ничего не сделал, чтобы предотвратить пропаганду фашизма». Речь шла о маршах националистов в Варшаве в День независимости Польской Республики 11 ноября.

В ответном выступлении Беата Шидло назвала эти заявления «ложью и клеветой, направленной против польского правительства». Но в тот же день её пресс-служба объявила, что премьер уходит в отставку. Оппозиция иронично предложила сделать премьером председателя правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Спикер польского парламента Гжегож Щетина мотивировал это тем, что Качиньский де-факто руководит работой правительства.

Однако 8 декабря новым премьер-министром Польши стал Матеуш Моравецкий, который в правительстве Шидло был сперва вице-премьером и министром развития, а с сентября 2016 года — министром развития и финансов.

Матеуш Моравецкий

Reuters

© Kacper Pempel

По словам экспертов, Моравецкий известен как евроскептик и политик, который критически относится как к социализму, так и к неолиберализму.

«В этом он полностью вписывается в доктрину PiS», — заявил в беседе с RT польский политический журналист Винцент Лешманьский.

После смены главы кабинета Беата Шидло не ушла из правительства: она заняла пост вице-премьера. На то, чтобы определиться с остальным составом кабмина, понадобился месяц.

Прагматичный подход

Президент Польши Анджей Дуда поприветствовал обновлённый состав кабинета министров, а также подчеркнул заслуги предыдущего правительства и заявил, что готов к плотному сотрудничеству с новым.

В правительстве Моравецкого министром иностранных дел стал профессор Яцек Чапутович, ранее занимавший должность замгоссекретаря МИД. Возглавлявший до этого Министерство внутренних дел и администрации (МВДиА) Мариуш Блащак перешёл на пост министра национальной обороны, а должность главы МВДиА занял Иоахим Брудзиньский.

Лукаш Шумовский назначен на пост министра здравоохранения, министром инвестиций и развития стал Ежи Квечиньский, а новым министром инфраструктуры — Анджей Адамчик. Министерство окружающей среды возглавил Хенрик Ковальчик, сменив Яна Шишко, чьи шаги в отношении вырубки деревьев в Беловежской пуще вызывали большие споры в Польше и ЕС.

Обращает на себя внимание большое количество женщин на ключевых постах. Тереза Червиньская заняла пост министра финансов, Ядвига Эмилевич возглавила министерство предпринимательства и технологии (это новое министерство), министром семьи, труда и социальной политики стала Эльжбета Рафальска, а министром цифровизации — Анна Стрежиньска.

«Можно предположить, что новое правительство будет более прагматичным в отношениях с Россией и постсоветским пространством в целом. Конечно, насторожённость сохранится, ведь этот кабинет министров, по сути, формировала партия «Право и справедливость», — отметил в беседе с RT польский политический журналист Винцент Лешманьский. — Но в любом случае теперь отношения будут определяться не идеологией, не антироссийской риторикой, а конкретной выгодой для Польши. Более того, новый кабмин не склонен прислушиваться к указаниям из Брюсселя, а значит, будет более самостоятелен в своих решениях, чем прежний состав министров».

«Улучшений ждать не следует»

«По-разному можно оценивать кадровые перестановки в новом польском правительстве, но очевидно одно: ультраправое крыло правящей партии «Право и справедливость» теряет своё влияние», — сказал в беседе с RT белорусский политолог Сергей Марцелев.

Ушедшее в отставку правительство «прославилось» своим крайне негативным отношением к России и её политике. Например, экс-министр обороны Антоний Мачеревич постоянно говорил о военной угрозе со стороны России. Подготовкой к нападению он называл, в частности, российско-белорусские учения «Запад-2017». Резко антироссийскую позицию занимал и экс-глава МИД Витольд Ващиковский.

Антоний Мачеревич

Reuters

© Eric Vidal

«Два наиболее одиозных представителя партии «Право и справедливость» убраны в сторону. Оба известны своей антироссийской риторикой. В частности, Мачеревич был автором новой оборонной концепции Польши, в которой Россия фигурирует в качестве единственного потенциального агрессора. Благодаря этой доктрине были заключены договоры на поставку Польше американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ващиковский же продвигал инициативы по борьбе с советскими памятниками, общим польско-российским прошлым и признанием роли Красной армии в освобождении Польши от нацистов, — заявил в интервью RT российский политолог Александр Асафов. — Однако не следует ожидать каких-либо улучшений в российско-польских взаимоотношениях. Как и их предшественники, Блащак и Чапутович такие же русофобы, однако не столь ещё примелькавшиеся среди поляков».

Витольд Ващиковский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский также считает, что перестановки внутри польского правительства не изменят общих тенденций политической жизни страны, однако могут сделать отношения более прагматичными.

«С уходом наиболее параноидальных русофобов между Польшей и Россией отношения могут стать прагматичней, с меньшим накалом страстей», — отметил эксперт в беседе с RT.

По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Вадима Волобуева, отставка главы польского МИД Витольда Ващиковского и главы Минобороны Антони Мачеревича ни на что не повлияет.

«Это всё перестановки в кукольном театре, а кукловод там один — Ярослав Качиньский. Тот факт, что кого-то поменяли, — это мелкие внутриполитические игры, а в глобальном смысле не влияет на наши отношения с Польшей. Не стоит рассчитывать на положительную динамику — шансов ноль», — заявил Волобуев в интервью RT.

Политический отпор

Главная цель перестановок в ближней перспективе — победа на местных выборах в Польше осенью 2018 года, в дальней — парламентские выборы, уверен Асафов. Правящая партия осознаёт непопулярность русофобских настроений среди граждан страны, и этим, по мнению политолога, объясняются некоторые перестановки в правительстве. Также изменения связаны и с настроениями населения в отношении ЕС.

«Тот же Блащак — известный борец с миграцией, не раз заявлявший, что Польша не будет принимать беженцев с Востока. Такая позиция поддерживается большинством поляков», — отметил Асафов.

Антимигрантскую политику намерен проводить и новый премьер. В эфире телеканала TVP Info Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет принимать беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

«Мы стоим неизменно на позиции, которую «Право и справедливость» сформулировала ещё до выборов в 2015 году. Мы не будем принимать в Польше мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки. Это наше суверенное решение», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Польша «снимает напряжённость на восточных рубежах Евросоюза», принимая на своей территории украинских мигрантов.

По словам Неменского, новое польское правительство сохранит проамериканский курс и продолжит «борьбу с Брюсселем».