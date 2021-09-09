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Перестала стесняться: перед уходом с поста Меркель сделала личное признание

09 сентября 2021, 22:45  •  130 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Robert Michael/dpa/www.globallookpress.com
Глава немецкого кабмина пересмотрела свои позиции по поводу равенства мужчин и женщин
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая покидает свой пост после парламентских выборов в конце сентября, впервые назвала себя феминисткой и призналась, что больше не стесняется этого. Свое откровение глава немецкого кабмина сделала на сцене театра в Дюссельдорфе этом сообщает Berliner Zeitung.
В частности, в разговоре журналисты напомнили фрау Меркель, как в 2017 году на женском саммите канцлер не смогла дать однозначный ответ на вопрос, является ли она феминисткой. В то же время, другие женщины, участвовавшие в том форуме, среди которых были дочь тогдашнего президента США Дональда Трампа Иванка и голландская королева Максима, без лишних слов назвали себя феминистками.
По словам самой Меркель, она стеснялась сказать это публично. Однако сейчас глава германского правительства заявила, что она феминистка, и призвала последовать ее примеру, если речь идет о равенстве мужчин и женщин, принимающих участие в общественной жизни.
"В этом смысле сегодня я могу сказать утвердительно: значит, я феминистка. Тогда на сцене я немного стеснялся этого. Сегодня я обдумала это лучше. В этом смысле я могу сказать: да, мы все должны быть феминистками", – резюмировала фрау Меркель.
Публика в зале встретила ее слова бурными аплодисментами, отмечает издание.
Напомним, Меркель занимает пост канцлера Германии с 2005 года. Во вторник, 7 сентября, она выступила с прощальной почти 15-минутной речью на пленарном заседании Бундестага.Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. После этого приблизительно еще 30 дней Меркель будет выполнять функции главы кабмина.

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