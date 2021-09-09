|
Перестала стесняться: перед уходом с поста Меркель сделала личное признание
09 сентября 2021, 22:45 • 130 • Политика
Глава немецкого кабмина пересмотрела свои позиции по поводу равенства мужчин и женщин
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая покидает свой пост после парламентских выборов в конце сентября, впервые назвала себя феминисткой и призналась, что больше не стесняется этого. Свое откровение глава немецкого кабмина сделала на сцене театра в Дюссельдорфе этом сообщает Berliner Zeitung.
В частности, в разговоре журналисты напомнили фрау Меркель, как в 2017 году на женском саммите канцлер не смогла дать однозначный ответ на вопрос, является ли она феминисткой. В то же время, другие женщины, участвовавшие в том форуме, среди которых были дочь тогдашнего президента США Дональда Трампа Иванка и голландская королева Максима, без лишних слов назвали себя феминистками.
По словам самой Меркель, она стеснялась сказать это публично. Однако сейчас глава германского правительства заявила, что она феминистка, и призвала последовать ее примеру, если речь идет о равенстве мужчин и женщин, принимающих участие в общественной жизни.
"В этом смысле сегодня я могу сказать утвердительно: значит, я феминистка. Тогда на сцене я немного стеснялся этого. Сегодня я обдумала это лучше. В этом смысле я могу сказать: да, мы все должны быть феминистками", – резюмировала фрау Меркель.
Публика в зале встретила ее слова бурными аплодисментами, отмечает издание.
Напомним, Меркель занимает пост канцлера Германии с 2005 года. Во вторник, 7 сентября, она выступила с прощальной почти 15-минутной речью на пленарном заседании Бундестага.Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. После этого приблизительно еще 30 дней Меркель будет выполнять функции главы кабмина.
Подпишитесь на нас
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2021, 03:15
|
09 сентября 2021, 01:40
|
03 сентября 2021, 03:35
|
06 сентября 2021, 15:55
|
04 сентября 2021, 19:55
|
05 сентября 2021, 22:30
|
07 сентября 2021, 04:45