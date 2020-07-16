«Перестал думать на русском языке», или Чем теперь гордятся на Украине

Тревожным звоном доносятся со стороны Украины сообщения о том, как русская речь повсеместно дискриминируется. На украинские власти, похоже, мало что может повлиять. Их не особо волнует то, что больше половины населения русскоговорящая. Как, впрочем, и другие «малозначительные» факторы.Поэтому неудивительно, что сегодня кажется вполне обычным услышать заявления, вроде высказывания экс-судьи Конституционного суда Виктора Шишкина.По его словам, он полностью смог искоренить в себе русскую речь. Он даже перестал думать на русском языке. Вот настолько он ему претит.При этом Шишкин подкрепил свой эпатажный спич, сказав, что, мол, вообще не существует русскоязычного украинца. Зато есть украинец, разговаривающий на иностранном языке. Стоит отметить, что сам «ариец» языка разговаривает с отчетливым русским акцентом.Неизвестно, что таким пассажем хотел донести до людей Шишкин. Что каждый сможет искоренить в себе русскую речь, или каждый сможет перестать думать на «неродном» языке. Все-таки, даже оголтелый национализм должен нести под собой немного конкретики. В ином случае, это как минимум выглядит нелепо.