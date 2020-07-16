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«Перестал думать на русском языке», или Чем теперь гордятся на Украине
16 июля 2020, 13:00 • 62 • Украина
Тревожным звоном доносятся со стороны Украины сообщения о том, как русская речь повсеместно дискриминируется. На украинские власти, похоже, мало что может повлиять. Их не особо волнует то, что больше половины населения русскоговорящая. Как, впрочем, и другие «малозначительные» факторы.
Поэтому неудивительно, что сегодня кажется вполне обычным услышать заявления, вроде высказывания экс-судьи Конституционного суда Виктора Шишкина.
По его словам, он полностью смог искоренить в себе русскую речь. Он даже перестал думать на русском языке. Вот настолько он ему претит.
Неизвестно, что таким пассажем хотел донести до людей Шишкин. Что каждый сможет искоренить в себе русскую речь, или каждый сможет перестать думать на «неродном» языке. Все-таки, даже оголтелый национализм должен нести под собой немного конкретики. В ином случае, это как минимум выглядит нелепо.
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