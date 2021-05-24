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Пересмена мест: после выборов Госдума обновится на 20-25%

24 мая 2021, 02:50  •  81 • Политика
После сентябрьских выборов Госдума обновится минимум на 20–25%. К такому выводу пришли в агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК), исследовавшем кандидатов в парламент. Самое большое обновление произойдет в «Единой России»: минимум до 40%. А вот новых партий в парламенте аналитики не ждут. По оценкам АПЭК, рейтинг ближайших конкурентов думских старожилов колеблется в районе 1%. Эксперты считают, что у россиян есть запрос на новую парламентскую силу, однако пока они ее не видят.

Консервативные элиты

Состав депутатов Госдумы после выборов 19 сентября изменится на четверть, говорится в исследовании АПЭК, выводы которого имеются в распоряжении «Известий».
«При этом обновление оппозиционных фракций будет происходить медленнее, чем «Единой России», фракция которой по итогам выборов обновится не менее чем на 40%, а возможно, более чем на 50%», — говорится в исследовании.
В числе факторов, влияющих на решение партии власти «освежить» состав, выделяют общественный запрос на новые лица. Кроме того, праймериз «Единой России», на которых до трети округов — территории с заметной и значительной конкуренцией. Также среди причин ротации единороссов в парламенте в АПЭК называют национальные кадровые лифты, прежде всего конкурс «Лидеры России. Политика» и федеральный «Политстартап».
Как отмечают в АПЭК, оппозиционные фракции изменят состав менее значительно прежде всего из-за отсутствия у них регулярных праймериз. Еще один фактор, замедляющий обновление, довольно консервативные по характеру элитные группы, контролирующие их деятельность, говорится в исследовании.
А вот шансы на прохождение в парламент новых партий эксперты оценивают минимально.
«На сегодня наибольшей поддержкой из непарламентских партий располагают «Партия пенсионеров», «Яблоко» и «Новые люди». Рейтинг у всех них, по данным ФОМ, колеблется у отметки в 1%. В данный момент трудно прогнозировать с уверенностью, что хотя бы одна из этих партий преодолеет трехпроцентный барьер, позволяющий получить государственное финансирование, а тем более пройдет в Государственную думу (барьер 5%)», — отмечается в докладе.
Впрочем, в АПЭК не исключают, что по мере развертывания избирательной кампании эти и другие партии могут «выстрелить»: предложить привлекательную программу или применить эффективные технологии. Напомним, что всего в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 политсил.

Темная лошадка

В пресс-службе «Единой России» «Известиям» сообщили, что рассчитывают на значительные перемены в парламентском составе фракции.
— Это произойдет ввиду высокой конкуренции и конкурса на праймериз партии, который в этом году составил 13 человек на место. Однако говорить о точной цифре обновления до подведения итогов предварительного голосования, съезда по выдвижению кандидатов и самих выборов пока некорректно, — пояснили в пресс-службе.
Впрочем, сама партия с большой вероятностью не будет менять ключевые фигуры, которые входят в состав руководства парламентом. Источник, близкий к руководству «Единой России», считает, что сохранить свои полномочия сможет действующий спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также большинство людей из его команды. Это объясняют в партии тем, что нижняя палата за седьмой созыв выполнила все задачи, которые были поставлены ей президентом.
Как рассказали «Известиям» источники, единственный вопрос, который до сих пор не решен: кто станет первым номером списка. Пока в партии сомневаются, что это будет ее председатель, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, но не исключают этого варианта. Хотя на предыдущих парламентских кампаниях в 2016 и в 2012 годах партию вел на выборы именно он. А вот в 2007 году — Владимир Путин.
В ЛДПР, как и на прошлых выборах, список партии возглавит Владимир Жириновский. Эту информацию «Известиям» подтвердили либерал-демократы. Большую часть списка партии составят действующие депутаты Госдумы, однако окончательное решение об этом будет принято на съезде, сообщили в партии.
В «Справедливой России — За правду» во главе списка будет федеральная тройка. Первое место в ней займет лидер эсеров Сергей Миронов, вслед за ним пойдут сопредседатели Геннадий Семигин (экс-глава «Патриотов России») и Захар Прилепин (экс-глава партии «За правду»). В числе новых фигур выделяют политолога Сергея Михеева и писателя Николая Старикова. Также в партии хотели бы видеть экономиста Михаила Делягина и юриста Екатерину Гордон.
В КПРФ список партии возглавит ее лидер Геннадий Зюганов. Эту информацию «Известиям» подтвердил первый зампред фракции Николай Коломейцев. При этом от комментариев о том, сколько новых лиц окажется в составе депутатского корпуса, политик воздержался.

Проверенные люди

Эксперты с оценками АПЭК согласны.
— Да, обновление будет где-то в районе 25%. Потому что в Госдуму пока проходят только четыре действующие парламентские партии. Другим, чтобы попасть туда, необходимо достаточно большое количество факторов: успешная избирательная кампания, востребованность этой политической силы у населения и так далее, — пояснил «Известиям» замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
По его словам, у общества в целом есть запрос на новую парламентскую партию, но оно хочет, чтобы ей подали ее в готовом виде, чтобы не надо было много думать о политических смыслах, которые она несет. Также эксперт указал на инертность и разобщенность россиян, которые всё больше дистанцируются от политики.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев также заявил «Известиям», что у россиян есть спрос на новую парламентскую политическую силу.
— Но большая часть населения не видит ни в одной из партий представителей своих интересов. Поэтому спрос есть, а вот адекватного предложения нет. Этим как раз может воспользоваться «Единая Россия», которая проводит работу по обновлению кадров, — пояснил эксперт.
Политолог согласен с тем, что больше всего изменений окажется в составе фракции партии власти, так как ей нужно получить на выборах парламентское большинство и по списку, и в одномандатных округах. У остальных парламентских партий стоит другая задача: представительская. У них сложился круг лиц, которые стали профессиональными депутатами и удобны партийному руководству, потому что понятны и предсказуемы, полагает Константин Калачев.
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