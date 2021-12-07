Пересказ из Кремля и радость Байдена: Как прошли переговоры лидеров США и России

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры.

Президенты России и США провели двухчасовые переговоры. Общение велось онлайн, по защищённому каналу связи.

В пресс-службе Белого дома уточнили по минутам, сколько продлился разговор Владимира Путина с Джо Байденом. Переговоры по телемосту завершились в 12:08 по вашингтонскому времени (20:08 мск), а начались в 10:07 по местному времени (18:07 мск), говорится в релизе.

Беседа закрытая, однако протокольная съёмка всё же состоялась, Царьград вёл трансляцию этой части встречи.

СМИ без доступа

В то время как русским журналистам была дана возможность открыто транслировать приветствие двух лидеров, американским коллегам такой возможности не предоставили. Корреспондент NBC Майк Мемоли не скрыл своего разочарования такой организацией работы со стороны Белого дома. "Мы всё ещё не видим фото от Белого дома со встречи Байдена и Путина", - написал он в Twitter.

The New York Times вынуждена пересказывать кадры Кремля: "Приветствую, мистер президент!", - мистер Путин сказал в начале звонка, согласно короткому видео моментов открытия". А CNN и Fox пустили в эфире видео "России 24", на котором запечатлён обмен приветствиями двух лидеров.

Приветствие не обошлось и без забавного эпизода: президент США, по всей видимости, столкнулся с техническими сложностями. После того как президент России Владимир Путин поздоровался, Байден ещё несколько секунд молчал, а затем включился в диалог. "Приветствую", - произнёс он, помахав обеими руками. Путин кивнул в ответ.

Журналист Daily Mail, кстати, не оценил весёлости американского лидера.

В прямом эфире транслировалась очень небольшая часть беседы. Информации, о чём конкретно говорили президенты, пока нет. В Кремле обещали рассказать журналистам позже об итогах переговоров.

"Протокольное мероприятие"

Впрочем, в Кремле ранее призывали отказаться от "экзальтированных" ожиданий по поводу этих переговоров. Как объяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в отношениях двух стран - "авгиевы конюшни", которые сложно будет вычистить за один раунд переговоров.

Мельком глава России дал оценку предстоящей беседе с президентом Джо Байденом, подтвердив, что особых ожиданий от события нет. Владимиру Путину для комментария хватило нескольких слов: он ждёт "протокольного мероприятия".

Однако своё мнение о том, что могли обсуждать лидеры на встрече, высказали политические эксперты.

Так, обозреватель "Комсомольской правды" Андрей Баранов в беседе с "Первым русским" отметил, что к встрече стороны подходят в очень непростой ситуации. Фактически, Россия и США остановились у опасной черты - "красной линии", которую провёл Владимир Путин. Причём Джо Байден ранее публично заявил, что не намерен обращать внимание на "красные линии".

"Что мы имеем, как говорится, в настоящий момент? Совершенно Авгиевы конюшни, плачевнейшее состояние двусторонних российско-американских отношений, прежде всего дипломатических. Посольства, практически, не могут функционировать, и если дело так же продолжится, то персонал будет сокращаться, и просто невозможно будет представлять интересы друг друга. Это будет одним из первых вопросов, которые стороны будут обсуждать. И второе, это оценка или ревизия тех соглашений, которые были достигнуты между Путиным и Байденом на их встрече в Женеве летом. Речь пойдёт о стратегической стабильности, в первую очередь. Мы вкладываем в это понятие прекращение расширения НАТО на восток", - заметил он.