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"Пересидел": Лукашенко высказался о своем долгом правлении

08 сентября 2020, 14:25  •  48 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Глава Белоруссии объявил себя единственным защитником страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что очень долго находится во главе государства. Об этом он сказал в интервью российским журналистам во вторник, 8 сентября. Вместе с тем, он убежден, что его отставка сейчас сыграет на руку врагам Белоруссии.
"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь",
– передает слова Лукашенко российская журналистка Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что глава Белоруссии согласился ответить на острые вопросы российских СМИ. В ближайшие дни он собирается приехать в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Пока российские власти оказывают главе соседней республике весьма сдержанную поддержку.
Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа после выборов президента.

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