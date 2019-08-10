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Перешёл с водки на пиво: Горбачёв полгода прожил в больнице - Венедиктов

10 августа 2019, 15:39  •  130 • Политика
Журналист Алексей Венедиктов рассказал о том, что Михаил Горбачёв последние полгода фактически живёт в больнице, а из-за ухудшения здоровья он также перешёл с водки на пиво.
За последние пару лет состояние здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва заметно ухудшилось. Об этом заявил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Венедиктов поведал, что с головой у политика всё в порядке, однако ходить тому стало очень тяжело. Более того, последние полгода Горбачёв фактически живёт в больнице.
Главред "Эха Москвы" рассказал и о своих встречах с первым президентом СССР в ресторанах.
"По рекомендации нашего врача мы пьём пиво, и Михаил Сергеевич сейчас пьет пиво. Раньше пили водочку", - пояснил он в эфире телеканала "НАШ".
Ранее первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв признался в том, что перенёс на днях операцию, после которой чувствует себя неважно.

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