Перешёл с водки на пиво: Горбачёв полгода прожил в больнице - Венедиктов

За последние пару лет состояние здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва заметно ухудшилось. Об этом заявил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Венедиктов поведал, что с головой у политика всё в порядке, однако ходить тому стало очень тяжело. Более того, последние полгода Горбачёв фактически живёт в больнице.

Главред "Эха Москвы" рассказал и о своих встречах с первым президентом СССР в ресторанах.

"По рекомендации нашего врача мы пьём пиво, и Михаил Сергеевич сейчас пьет пиво. Раньше пили водочку", - пояснил он в эфире телеканала "НАШ".

Ранее первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв признался в том, что перенёс на днях операцию, после которой чувствует себя неважно.