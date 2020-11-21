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Перешли от слов к мемам. Киев ответил на слова Лукашенко жестом капитана Пикара
21 ноября 2020, 01:25 • 37 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американские спецслужбы открыли на Украине собственный центр для активного вмешательства в дела соседей. Киев на это ответил знаменитым жестом капитана Пикара из "Звёздного пути". Украинская дипломатия перешла от слов к мемам.
По словам Лукашенко, американские спецслужбы, продвигая интересы своей страны, открыли два центра в Восточной Европе. Один появился на Украине, другой - в Польше. Данные регионы были выбраны неслучайно. Обе страны чрезвычайно лояльны Вашингтону, обе активно "борются" против российского влияния и поддерживают протесты в Белоруссии.
Лукашенко отметил, что политика "раскачивания", которую США реализуют уже не первый десяток лет, в какой-то момент может привести к эффекту бумеранга, что демонстрируют события последнего года. Америка, которая являлась главным фактором дестабилизации для многих государств, сама пережила затяжные массовые протесты и мощнейший политический кризис.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не стал ни подтверждать, ни опровергать слова президента Белоруссии об американском центре в Киеве. Вместо этого он прикрепил к своему сообщению в Twitter GIF-изображение с фейспалмом в исполнении капитана Пикара - персонажа известного сериала "Звёздный путь: Следующее поколение".
Жест Пикара стал популярным в соцсетях мемом. Он означает, что собеседник сказал какую-то глупость, которую нет смысла комментировать.
Скриншот: Twitter/@DmytroKuleba
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