Перешла на гиперзвук: Минобороны опубликовало видео боевого запуска ракеты "Кинжал"

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Экипаж МиГ-31 ВКС провел учебно-боевой пуск ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

В Южном военном округе прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал". На кадрах видео МО, появившемся в Сети, видно, как летчики готовятся к учебно-боевому пуску.

Военные произвели боевой вылет и запустили гиперзвуковую ракету высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Как сообщили в ведомстве, учения прошли штатно, ракета успешно поразила цель.

Видео: Youtube/Минобороны России

Напомним, что ракета комплекса "Кинжал", способная преодолевать гиперзвук, обладает высокой маневренностью.

Как ранее сообщалось, сам авиационный комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире.

Об испытаниях новейшего российского вооружения, аналогов которого нет ни у одной страны в мире, стало известно в ходе выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным Собранием. На мероприятии, в частности, были продемонстрированы возможности не только "Кинжала", но и других современных видов вооружения России.