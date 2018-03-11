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Перешла на гиперзвук: Минобороны опубликовало видео боевого запуска ракеты "Кинжал"

11 марта 2018, 05:54  •  856 • В мире
Экипаж МиГ-31 ВКС провел учебно-боевой пуск ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".
В Южном военном округе прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал". На кадрах видео МО, появившемся в Сети, видно, как летчики готовятся к учебно-боевому пуску.
Военные произвели боевой вылет и запустили гиперзвуковую ракету высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".
Как сообщили в ведомстве, учения прошли штатно, ракета успешно поразила цель.
Видео: Youtube/Минобороны России
Напомним, что ракета комплекса "Кинжал", способная преодолевать гиперзвук, обладает высокой маневренностью.
Как ранее сообщалось, сам авиационный комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире.
Об испытаниях новейшего российского вооружения, аналогов которого нет ни у одной страны в мире, стало известно в ходе выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным Собранием. На мероприятии, в частности, были продемонстрированы возможности не только "Кинжала", но и других современных видов вооружения России.

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