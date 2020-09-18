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Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в Киеве

18 сентября 2020, 17:20  •  33 • Украина

Киев ведёт активную разведывательную, диверсионную и пропагандистскую деятельность против России, используя для этого курируемые американцами спецслужбы и Силы специальных операций.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukr-Leaks» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров.

«В 2015 году мне в руки попался интересный документ, который назывался «Концепция основных мероприятий информационного противоборства с Россией». Я недавно закончил два расследования по информационно-психологическим операциям. Первая была в отношении Европы, а вторая против республик Донбасса. Скоро должна быть третья часть об информационных операциях Украины против России.

Я скажу, что и планы есть, и проводятся активные мероприятия, используя как частные лица, так и структуры украинских спецслужб – не только СБУ, но и Главное управление разведки, и подразделения Сил Специальных Операций», – заявил Прозоров.

«Диверсионная деятельность также ведётся, так как Россия – основной противник, прописанный в оборонной доктрине Украины в 2015 году. Конечно, в основном такие операции нацелены на ДНР и ЛНР, отчасти – на Крым, но активную разведывательную работу ведут и на территории России, и это проходит по документам, которые я демонстрировал у себя на сайте», – добавил он.

По его словам, американские спецслужбы напрямую руководят украинскими, а начальники основных департаментов Украины постоянно ездят в командировки в США и Европу.

«Влияние США на Украину очень большое, в процентах я не померю, но реально Америка руководит страной, ставя своих людей. Главный рычаг давления — это когда на руководящие должности государственных структурах ставятся свои ставленники. Это везде, от правоохранительных должностей до ключевых министерств и государственных организаций, а в СБУ – масса.

Сразу скажу, что слухи о том, что целый этаж в СБУ занимают американцы — это неправда. Такое было во времена президентства Ющенко, с 2005 по 2010 годы действительно в здании центрального аппарата СБУ в двух кабинетах сидели американские советники, и туда действительно носились оперативные дела и личные дела агентуры для ознакомления.

После Майдана они не сидели постоянно в аппарате СБУ, но они занимают дома и квартиры в Киеве, с которых ещё более эффективно рулят спецслужбой, лучше, чем при Ющенко. Плюс я скажу, что руководство СБУ и основных департаментов постоянно ездят в командировки или в США, или в Германию…

Семинары, курсы подготовки от английского языка до противопартизанской борьбы или международное сотрудничество борьбы с терроризмом», – рассказал Прозоров.

«Плюс – финансирование. Есть Пятое управление в Департаменте контрразведки, которое было создано генералом Кондратюком как раз под АТО. Его сотрудники специально заточены на проведение активных действий – диверсий, терроризма, саботажа, на территории ЛДНР, Крыма, России. Все эти сотрудники на момент, когда их взялись обучать американцы и англичане, они полностью экипировались, финансировались, снаряжение – всё было поставлено американской стороной», – добавил экс-подполковник СБУ.

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