«Пересдача — для нарушителей»: как в России отреагировали на идею ввести экзамен по теории при замене водительских прав

Союз автошкол России предложил ввести переэкзаменовку по теории при замене водительских прав. Соответствующий документ уже поступил на рассмотрение в МВД. В Госдуме раскритиковали данную инициативу, заявив, что она ущемляет права автомобилистов и является экономически необоснованной. Автомобилисты также считают эту идею нецелесообразной. Аргументы сторонников и противников введения новых проверок — в материале RT.

В МВД России рассмотрят предложения о переэкзаменовке на знание Правил дорожного движения при каждой смене водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«Документ поступил в МВД России для последующего рассмотрения», — приводит РИА Новости слова собеседника из пресс-центра. С соответствующим предложением в министерство обратился Союз автошкол.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько выступил против введения переэкзаменовки для водителей.

«Я против. Человек сдал на права, соответственно, он прошёл всё обучение, а значит, он подготовлен к тому, чтобы выезжать на дорогу. Каждый раз проводить переэкзаменовку, я считают, неправильно. Это будет ущемлять права автомобилистов», — сказал депутат в разговоре с RT.

Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, в свою очередь, назвал экономически необоснованным предложение Союза автошкол.

«Возникает вопрос: за чей счёт будут сдавать экзамены 50 миллионов автовладельцев России? За счёт государства? Вряд ли государство к этому готово. Насчёт водителей: а зачем им тратить собственные деньги безумные идеи союза автошкол? Это абсолютно неактуальное предложение», — цитирует РИА Новости депутата.

Он также добавил, что в настоящее время закон определяет категории водителей, для которых предусмотрена пересдача экзамена. Среди них — лица, которые нарушили правила дорожного движения.

РИА Новости

По мнению Лысакова, именно такие водители должны сдавать экзамен, чтобы вернуть себе право управления транспортным средством.

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский также раскритиковал предложение Союза автошкол.

«Я критически отношусь к этой инициативе. Санкции против водителей только усиливаются. Появилась санкция — в случае лишения права управления водительское удостоверение выдаётся после переэкзаменовки. А сейчас хотят ввести переэкзаменовку не для нарушителя, а для того, у кого формально закончился срок прав. При утере военного билета нет переэкзаменовки? Инженер, получивший диплом вуза, не сдаёт потом снова экзамен? Я думаю, что это способ заработка. Это взяткоёмкий документ, очевидно. Я считаю, что автомобильное сообщество критически отнесётся к такому предложению», — отметил Ольшанский.

С поддержкой идеи выступил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Однако для того, чтобы водитель узнал об актуальных изменениях ПДД, по его словам, достаточно провести тестирование, а не устраивать полноценный экзамен, как для новичков.

«Идея абсолютно правильная, хоть и говорят, что водить автомобиль это то же самое, что и велосипед — один раз научился и всю жизнь ездишь. Но в любом случае есть определённые нюансы. Например, когда долго не управляешь транспортным средством, происходят изменения и в правилах дорожного движения, и в структуре, тогда нужно этот пробел заполнять. Я бы выступил против экзаменов — не надо сажать человека, который один раз уже сдал экзамен и получил права и по каким-то причинам долго не управлял транспортным средством, рядом с новичком, который в первый раз получает права. Нужно ввести тестирование с тем, чтобы восстановить у него в памяти структуру, и самое главное — информировать о нововведениях», — сказал он в разговоре с RT.

Эксперт подчеркнул, что сообщать об изменениях нужно именно в тестовом режиме, «но ни коим образом не в виде экзамена». Кроме того, Крохмаль отметил необходимость создания специального ресурса для информирования об изменениях в правилах дорожного движения.

РИА Новости

Как ранее сообщала газета «Известия», инициативу Союза автошкол о переэкзаменовке водителей при смене прав уже начали рассматривать в ГИБДД. Замглавы ведомства Владимир Кузин подтвердил, что они получили данное предложение.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — заявил Кузин.

В резолюции Союза автошкол отмечается, что водители, которым нужно менять права, получали их ещё тогда, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих автомобилистов был не таким строгим. Поэтому, пояснил председатель организации Александр Ачкасов, водителей надо проверить на знание актуальных ПДД при замене прав. В то же время, отметил он, речь идёт только о сдаче теоретической части экзамена.

Кроме того, автошколы предлагают ужесточить контроль за медицинскими справками, подтверждающими, что здоровье водителя позволяет сесть за руль. Напомним, в настоящее время водители в России получают права на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.