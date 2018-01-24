Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
Новая «великая стена»: как Пекин намерен противостоять террористам
Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. Большое интервью. Вечер с Соловьевым о...
Атака дронов: Киевский журналист сообщил совершенно секретные планы ВСУ
Главная / В России

«Пересдача — для нарушителей»: как в России отреагировали на идею ввести экзамен по теории при замене водительских прав

24 января 2018, 17:24  •  120 • В России
Союз автошкол России предложил ввести переэкзаменовку по теории при замене водительских прав. Соответствующий документ уже поступил на рассмотрение в МВД. В Госдуме раскритиковали данную инициативу, заявив, что она ущемляет права автомобилистов и является экономически необоснованной. Автомобилисты также считают эту идею нецелесообразной. Аргументы сторонников и противников введения новых проверок — в материале RT.
 
РИА Новости
 

В МВД России рассмотрят предложения о переэкзаменовке на знание Правил дорожного движения при каждой смене водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства. 

«Документ поступил в МВД России для последующего рассмотрения», — приводит РИА Новости слова собеседника из пресс-центра. С соответствующим предложением в министерство обратился Союз автошкол.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько выступил против введения переэкзаменовки для водителей.

«Я против. Человек сдал на права, соответственно, он прошёл всё обучение, а значит, он подготовлен к тому, чтобы выезжать на дорогу. Каждый раз проводить переэкзаменовку, я считают, неправильно. Это будет ущемлять права автомобилистов», — сказал депутат в разговоре с RT.

Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, в свою очередь, назвал экономически необоснованным предложение Союза автошкол.

«Возникает вопрос: за чей счёт будут сдавать экзамены 50 миллионов автовладельцев России? За счёт государства? Вряд ли государство к этому готово. Насчёт водителей: а зачем им тратить собственные деньги безумные идеи союза автошкол? Это абсолютно неактуальное предложение», — цитирует РИА Новости депутата.

Он также добавил, что в настоящее время закон определяет категории водителей, для которых предусмотрена пересдача экзамена. Среди них — лица, которые нарушили правила дорожного движения.

  • РИА Новости

По мнению Лысакова, именно такие водители должны сдавать экзамен, чтобы вернуть себе право управления транспортным средством.

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский также раскритиковал предложение Союза автошкол.

«Я критически отношусь к этой инициативе. Санкции против водителей только усиливаются. Появилась санкция — в случае лишения права управления водительское удостоверение выдаётся после переэкзаменовки. А сейчас хотят ввести переэкзаменовку не для нарушителя, а для того, у кого формально закончился срок прав. При утере военного билета нет переэкзаменовки? Инженер, получивший диплом вуза, не сдаёт потом снова экзамен? Я думаю, что это способ заработка. Это взяткоёмкий документ, очевидно. Я считаю, что автомобильное сообщество критически отнесётся к такому предложению», — отметил Ольшанский.

С поддержкой идеи выступил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Однако для того, чтобы водитель узнал об актуальных изменениях ПДД, по его словам, достаточно провести тестирование, а не устраивать полноценный экзамен, как для новичков.

«Идея абсолютно правильная, хоть и говорят, что водить автомобиль это то же самое, что и велосипед — один раз научился и всю жизнь ездишь. Но в любом случае есть определённые нюансы. Например, когда долго не управляешь транспортным средством, происходят изменения и в правилах дорожного движения, и в структуре, тогда нужно этот пробел заполнять. Я бы выступил против экзаменов — не надо сажать человека, который один раз уже сдал экзамен и получил права и по каким-то причинам долго не управлял транспортным средством, рядом с новичком, который в первый раз получает права. Нужно ввести тестирование с тем, чтобы восстановить у него в памяти структуру, и самое главное — информировать о нововведениях», — сказал он в разговоре с RT.

Эксперт подчеркнул, что сообщать об изменениях нужно именно в тестовом режиме, «но ни коим образом не в виде экзамена». Кроме того, Крохмаль отметил необходимость создания специального ресурса для информирования об изменениях в правилах дорожного движения.

  • РИА Новости
Зачем Путин поменял два слова в ответе «Служу России»

Как ранее сообщала газета «Известия», инициативу Союза автошкол о переэкзаменовке водителей при смене прав уже начали рассматривать в ГИБДД. Замглавы ведомства Владимир Кузин подтвердил, что они получили данное предложение.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — заявил Кузин.

В резолюции Союза автошкол отмечается, что водители, которым нужно менять права, получали их ещё тогда, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих автомобилистов был не таким строгим. Поэтому, пояснил председатель организации Александр Ачкасов, водителей надо проверить на знание актуальных ПДД при замене прав. В то же время, отметил он, речь идёт только о сдаче теоретической части экзамена.

Кроме того, автошколы предлагают ужесточить контроль за медицинскими справками, подтверждающими, что здоровье водителя позволяет сесть за руль. Напомним, в настоящее время водители в России получают права на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

120
Источник
Похожие новости
23 января 2018, 20:24
Владимир Путин - Маурисио Макри: Мы понимаем горе семей моряков, желание помочь Аргентине было абсолютно естественным
24 января 2018, 02:54
Ксения Собчак: Понятно, что эти выборы выиграет Путин. Но на следующих мы сможем победить
23 января 2018, 17:09
Путин рассказал о реформе суда

23 января 2018, 18:39
«Я ужасный человек»: в Москве студент убил свою возлюбленную и покончил с собой
24 января 2018, 17:24
«Пересдача — для нарушителей»: как в России отреагировали на идею ввести экзамен по теории при замене водительских прав
23 января 2018, 13:54
Жириновский попросил у главы МЧС пистолет
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 января 2018, 11:54
Украинцы вже не те?..
24 января 2018, 01:24
На Украине требуют присоединить "исторические земли" России, Белоруссии и Польши
18 января 2018, 11:24
Прозрение симпатизантов Майдана
20 января 2018, 10:54
Не будет денег - дружбе хана: Украина предупредила МВФ о возможном прекращении сотрудничества
21 января 2018, 10:54
Турция разбомбила аэропорт, которым пользовались США
20 января 2018, 06:09
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации присоединения России к ВТО
20 января 2018, 02:54
США хотят вернуть Донбасс в состав Украины руками рабочих
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.