|
Пересчитали и потеряли: СК обнаружил пропажу €3 млн, изъятых из квартиры бывшего полицейского Захарченко
30 мая 2018, 22:54 • 83 • В России
В Москве из отделения Сбербанка пропало около €3 млн, обнаруженных ранее в квартире обвиняемого во взяточничестве Дмитрия Захарченко. По факту инцидента СК России проводит доследственную проверку. В Сбербанке ситуацию не комментируют. Адвокаты Захарченко говорят, что ничего не слышали о пропаже. О том, как могли исчезнуть деньги, изъятые у «золотого полковника», — в материале RT.
© Global Look Press
СК России проводит доследственную проверку по факту хищения денег, изъятых в о время обыска в квартире у бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Речь идёт о пропаже около €3 миллионов (более 200 млн рублей).
«Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка €3 млн из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко», — рассказал источник.
«В ходе доследственной проверки установлено, что 27 апреля 2018 года представитель следственно комитета РФ передал начальнику кассово-инкассаторского центра «Волгоградский» ПАО Сбербанк России 44 опечатанных коробки с наличными денежными средствами, которые в период с 27.04.2018 по 02.05.2018 были обработаны путем пересчета денежных купюр, сотрудниками указанного центра», — говорится в письме из СК России в московскую дирекцию Сбербанка, которое было опубликовано в соцсетях.
Следователь просит адресата письма обязать сотрудников, считавших деньги, явиться к нему на допрос. По данным СМИ, проверкой занимается следователь по особо важным делам генерал-майор Криворотов.
Между тем в «Сбербанке» отказались комментировать ситуацию.
«Мы не комментируем операции своих клиентов, — заявили RT в пресс-службе «Сбербанка». — В данной ситуации Следственный комитет Российской Федерации — наш клиент, поэтому просим адресовать все вопросы к нему».
В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России по Москве RT также не смогли предоставить оперативный комментарий.
«Мы сами узнали об этом из интернета, — пояснил Емельянов — Пока комментировать это я не могу, да и по поводу конфискованного мы давно не общались с подзащитным. Что касается самих денег, на ходе расследования эта пропажа никак не отразится. Они фигурировали в другом уголовном деле, и если их не найдут, то ущерб придется возмещать самому государству».
Миллионы, квартиры и машины
Напомним, экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по уголовному делу о получении взятки в размере 7 млн рублей. При обыске в квартире, принадлежащей сестре Захарченко, было изъято около $120 млн и €2 млн наличными. Позже, при обыске автомобиля, на котором ездил Захарченко, следователи обнаружили еще 13 млн рублей, $170 тысяч и €5 тысяч. Происхождение денег полицейский объяснить не смог.
Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток по ч. 6 ст. 290 УК РФ и воспрепятствовании осуществлению правосудия по ч. 3 ст. 294 УК РФ. Бывший полицейский был арестован 10 сентября 2016 года и с тех пор находится в СИЗО.
По версии следствия, Захарченко за вознаграждение предупредил руководителей «Нота-банка» о грядущих обысках, а также получил $800 тыс. за покровительство от владельца сети элитных ресторанов «Ля Маре» Меди Дусса. Ещё один инкриминируемый Захарченко эпизод — взятка в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре», дающая скидку в 50%.
Бывший полицейский обвинения отрицает. По словам Захарченко, к деньгам он не имеет отношения, а в квартире, где они был найдены, нет его отпечатков пальцев.
Осенью 2017 года была задержана гражданская жена Захарченко Анастасия Пестрикова. СК подозревает Пестрикову в попытке похитить $16 млн у своей знакомой Лилии Горшковой. Деньги, которые находились на банковских счетах Горшковой, были арестованы по делу Захарченко. Дело против Пестриковой было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Однако в мае 2017 года СК возбудил против девушки новое дело, заподозрив в о фальсификации доказательств.
Под следствием находится и отец экс-полковника — Виктор Захарченко, который был задержан в апреле 2017-го. Его обвиняют в растрате 1,5 млн руб., принадлежащих банку «Московское ипотечное агентство». По данным СК, он был фиктивно трудоустроен в банке и получал зарплату, хотя в реальности на работу не ходил.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
24 мая 2018, 15:54
|
25 мая 2018, 22:39
|
29 мая 2018, 08:09
|
27 мая 2018, 05:56
|
28 мая 2018, 01:09
|
30 мая 2018, 03:39
|
28 мая 2018, 04:40