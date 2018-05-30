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Пересчитали и потеряли: СК обнаружил пропажу €3 млн, изъятых из квартиры бывшего полицейского Захарченко

30 мая 2018, 22:54  •  83 • В России
В Москве из отделения Сбербанка пропало около €3 млн, обнаруженных ранее в квартире обвиняемого во взяточничестве Дмитрия Захарченко. По факту инцидента СК России проводит доследственную проверку. В Сбербанке ситуацию не комментируют. Адвокаты Захарченко говорят, что ничего не слышали о пропаже. О том, как могли исчезнуть деньги, изъятые у «золотого полковника», — в материале RT.
 
© Global Look Press
 

СК России проводит доследственную проверку по факту хищения денег, изъятых в о время обыска в квартире у бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Речь идёт о пропаже около €3 миллионов (более 200 млн рублей).

«Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка €3 млн из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко», — рассказал источник.

Пока под подозрением находятся сотрудники конвоя, которые приехали забирать деньги, инкассаторы, а также сотрудники одного из отделений Сбербанка в Москве, куда были переданы деньги.

«В ходе доследственной проверки установлено, что 27 апреля 2018 года представитель следственно комитета РФ передал начальнику кассово-инкассаторского центра «Волгоградский» ПАО Сбербанк России 44 опечатанных коробки с наличными денежными средствами, которые в период с 27.04.2018 по 02.05.2018 были обработаны путем пересчета денежных купюр, сотрудниками указанного центра», — говорится в письме из СК России в московскую дирекцию Сбербанка, которое было опубликовано в соцсетях.

Следователь просит адресата письма обязать сотрудников, считавших деньги, явиться к нему на допрос. По данным СМИ, проверкой занимается следователь по особо важным делам генерал-майор Криворотов.

Между тем в «Сбербанке» отказались комментировать ситуацию.

«Мы не комментируем операции своих клиентов, — заявили RT в пресс-службе «Сбербанка». — В данной ситуации Следственный комитет Российской Федерации — наш клиент, поэтому просим адресовать все вопросы к нему».

В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России по Москве RT также не смогли предоставить оперативный комментарий. 

Адвокат Захарченко Виктор Емельянов, рассказал RT, что пропажа денег не отразится на следствии.

«Мы сами узнали об этом из интернета, — пояснил Емельянов — Пока комментировать это я не могу, да и по поводу конфискованного мы давно не общались с подзащитным. Что касается самих денег, на ходе расследования эта пропажа никак не отразится. Они фигурировали в другом уголовном деле, и если их не найдут, то ущерб придется возмещать самому государству».

Миллионы, квартиры и машины 

Напомним, экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по уголовному делу о получении взятки в размере 7 млн рублей. При обыске в квартире, принадлежащей сестре Захарченко, было изъято около $120 млн и €2 млн наличными. Позже, при обыске автомобиля, на котором ездил Захарченко, следователи обнаружили еще 13 млн рублей, $170 тысяч и €5 тысяч. Происхождение денег полицейский объяснить не смог.

Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток по ч. 6 ст. 290 УК РФ и воспрепятствовании осуществлению правосудия по ч. 3 ст. 294 УК РФ. Бывший полицейский был арестован 10 сентября 2016 года и с тех пор находится в СИЗО.

По версии следствия, Захарченко за вознаграждение предупредил руководителей «Нота-банка» о грядущих обысках, а также получил $800 тыс. за покровительство от владельца сети элитных ресторанов «Ля Маре» Меди Дусса. Ещё один инкриминируемый Захарченко эпизод — взятка в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре», дающая скидку в 50%.

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Бывший полицейский обвинения отрицает. По словам Захарченко, к деньгам он не имеет отношения, а в квартире, где они был найдены, нет его отпечатков пальцев.

В конце 2017 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, обратив в доход государства изъятые у Захарченко деньги — около 9 млрд руб., а также имущество семьи полицейского: 23 квартиры, машино-места, элитные автомобили.

Осенью 2017 года была задержана гражданская жена Захарченко Анастасия Пестрикова. СК подозревает Пестрикову в попытке похитить $16 млн у своей знакомой Лилии Горшковой. Деньги, которые находились на банковских счетах Горшковой, были арестованы по делу Захарченко. Дело против Пестриковой было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Однако в мае 2017 года СК возбудил против девушки новое дело, заподозрив в о фальсификации доказательств.

Под следствием находится и отец экс-полковника — Виктор Захарченко, который был задержан в апреле 2017-го. Его обвиняют в растрате 1,5 млн руб., принадлежащих банку «Московское ипотечное агентство». По данным СК, он был фиктивно трудоустроен в банке и получал зарплату, хотя в реальности на работу не ходил.

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