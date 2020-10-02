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Перераспределение в пользу Генеральной Ассамблеи полномочий Совета Безопасности ООН недопустимо

02 октября 2020, 02:10  •  48 • Война
О работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций
На прошлой неделе в Нью-Йорке открылась 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Первые пять заседаний были посвящены выступлениям глав государств и правительств. 22 сентября на Ассамблее транслировалось выступление В.В. Путина, в котором он предложил (по просьбам из самой ООН) бесплатно предоставить российскую вакцину от COVID-19 для добровольной вакцинации сотрудников ООН.
Повестка дня открывающейся сессии Генеральной Ассамблеи насыщена. Будут затрагиваться вопросы мирового социально-экономического развития, разоружения, глобального здравоохранения, международного права. Несмотря на то, что в декабре мир будет отмечать 60-летие Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, в повестке дня остаются вопросы деколонизации. В своей официальной позиции Российская Федерация отмечает, что продолжит принимать активное участие в работе Спецкомитета ГА ООН по деколонизации, поскольку до окончательного решения вопросов о деколонизации всех 17 несамоуправляющихся территорий востребованность этого органа будет сохраняться.
Одной из главных задач российской дипломатии на 75-й сессии ГА ООН является укрепление центральной координирующей роли ООН в мировой политике и закрепление вектора на формирование многополярного мироустройства с опорой на основополагающие международно-правовые нормы и принципы, закреплённые в Уставе ООН. Здесь стоит отметить неоправданность призывов об отмене части 4 статьи 15 Конституции РФ во время обсуждения поправок к Основному закону в начале текущего года.
Данная статья говорит о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью правовой системы России. Призывы исключить это положение из Конституции под флагом «освобождения от иностранного диктата» не имеют никакого отношения к существу дела. Общепризнанные принципы международного права – это принцип суверенного равенства государств, принцип территориальной целостности, принцип нерушимости границ, принцип невмешательства во внутренние дела. Кстати, эти принципы были включены в современное международное право усилиями СССР и стран социализма. Так что ни о каком «иностранном диктате» в этой статье нет речи и в помине. Кроме того, международный договор РФ – это, кроме всего прочего, и Устав ООН. Именно поэтому «международные» поправки в Конституцию РФ в июле с. г. не затронули статью 15. Напротив, на текущей сессии Генеральной Ассамблеи Россия продолжит борьбу за сохранение этих принципов и Устава ООН.
Позиция России на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включает в себя следующие основные принципы:
во-первых, Россия выступает за укрепление многосторонних основ международных отношений и мировой экономики на базе универсальных норм международного права;
во-вторых, Россия исходит из того, что первостепенная ответственность за предотвращение конфликтов и преодоление их последствий неизменно лежит на самих государствах и любое международное содействие, в том числе по линии ООН, должно осуществляться при согласии заинтересованных стран и в соответствии с Уставом Организации;
в-третьих, Россия заявила о намерении добиваться обеспечения принципа недопустимости искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны и сообщила, что вновь внесёт проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.
В своём выступлении перед ГА ООН президент РФ прямо связал сам факт существования ООН с победой над нацизмом: «В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послевоенный миропорядок. Его безусловным фундаментом стал Устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права»;
В-четвёртых, Россия заявила о необходимости решения вопроса о гарантиях всем государствам на равные права на участие в управлении Интернетом. В этой связи РФ выдвинула инициативу принятия под эгидой ООН соответствующей международной конвенции, в которой были бы урегулированы правила ответственного поведения государств в информационном пространстве;
В-пятых, Россия выступила против политизации положения с правами человека в ряде государств и заявила о том, что будет выступать против принятия политизированных страновых резолюций как на Генеральной Ассамблее, так и в Совете ООН по правам человека. Россия решительно осудила использование правозащитных вопросов в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела государств и подрыва основных принципов международного права. Именно в этом контексте Россия рассматривает резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму, которую делегация Украины регулярно вносит на рассмотрение ГА ООН с 2016 года, а также грузинские резолюции о положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии;
В-шестых, Россия сформулировала свою международно-правовую позицию по основным конфликтам.
Так, в отношении палестинской проблемы Россия исходит из того, что двугосударственное решение является «единственной жизнеспособной схемой», необходимо решать её путём перезапуска прямых палестино-израильских переговоров. Следует отказаться от шагов, подрывающих международно признанную основу ближневосточного урегулирования, в том числе от планов по аннексии Западного берега реки Иордан.
В отношении конфликта в Афганистане Россия рассматривает ситуацию в стране как необходимость построения «государства, свободного от терроризма, наркопреступности и иностранного военного присутствия». Россия продолжит прилагать усилия для скорейшего запуска инклюзивных межафганских переговоров. При этом Россия отметила, что важнейшая роль в борьбе с наркоугрозой и предотвращением «перетока террористической активности [запрещённой в России группировки] ИГИЛ из Афганистана в Центральную Азию отводится ШОС и ОДКБ».
Особо следует обратить внимание на позицию России по внутриукраинскому урегулированию: единственной международно-правовой основой решения проблемы являются Минские договоренности, закрепленные в резолюции СБ ООН № 2202. Любое международное содействие, в т. ч. по линии ООН, может быть эффективно, только если оно направлено на поддержку существующего формата, включающего Контактную группу в Минске и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Сессия Ассамблеи имеет и ещё одно важное измерение. На фоне всё более активных попыток ряда стран навязать альтернативные, неконсенсусные способы решения вопросов в обход ООН происходят попытки реформировать ООН таким образом, чтобы изменить её межгосударственный характер и под видом демократизации изменить саму сущность организации и порядок принятия в ней решений.
Израиль сбил сирийский истребитель со своей территории
Перед началом 75-й сессии ГА ООН Россия заявила, что готова на реформу Совета Безопасности, в частности на расширение представленности в Совете государств Азии, Африки и Латинской Америки, но при условии, что прерогативы постоянных членов Совета, включая право вето, не подлежат обсуждению и пересмотру.
Россия также заявила, что согласна на реформу и самой Генеральной Ассамблеи, в частности в отношении повышения её активности. МИД РФ отметил, что приоритет в рамках такой реформы должен быть направлен на отладку рабочих методов, упорядочение перегруженной повестки, укрепление многоязычия. При этом все нововведения должны быть рациональными и соотноситься с потребностями времени. Россия оговорила, что перераспределение в пользу Генеральной Ассамблеи полномочий других уставных органов, в том числе Совета Безопасности, считает недопустимым.
Кстати, в этом году Россия выступает не только в своём «личном» качестве, но и от имени государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. В начале сентября состоялись консультации стран ОДКБ, на которых была выработана общая позиция государств-членов по вопросам, включённым в повестку дня Генеральной Ассамблеи. Аналогичные консультации были проведены в рамках СНГ.
Александр МЕЗЯЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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