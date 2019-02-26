Перерасчёт материального обеспечения: пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума

Малообеспеченные пенсионеры получат надбавку сверх прожиточного минимума. Об этом говорится в проекте федерального закона, одобренном правительством России. Ранее, в ходе послания Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин пояснил, что эти выплаты были потеряны из-за ошибок в перерасчётах. Для реализации инициативы из бюджета будет выделено порядка 100 — 120 млрд рублей.

Неработающим пенсионерам, чьи пенсии равны прожиточному минимуму для этой категории граждан, будут положены дополнительные выплаты из бюджета. Соответствующий проект федерального закона одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Для этого из подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера исключат суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат.

«Законопроектом предлагается исключить из подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что эти выплаты перестали производиться, в ходе послания Федеральному собранию напомнил президент России Владимир Путин.

«Если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили её. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — сказал он.

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Президент отметил, что в 2019 году индексация пенсий должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а недополученные с 1 января 2019 года выплаты необходимо компенсировать.

«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили», — подчеркнул Путин.

Реализация этой инициативы обойдётся российскому бюджету примерно в 100-120 млрд рублей ежегодно, отметил глава Минфина Антон Силуанов. Он подчеркнул, что соответствующие поправки будут внесены уже весной.

«Уже при весенних корректировках внесём необходимые изменения с тем, чтобы все положения были финансово обеспечены», — приводит его слова ТАСС.

При этом изначально у Силуанова и вице-премьером РФ по социальной политике Татьяной Голиковой возникли разногласия на предмет финансирования мер социальной поддержки.

«Когда он (Путин. — RT) понял, что между мной и Антоном Германовичем есть какие-то расхождения, он нам сказал, что мы должны немедленно почти явиться в Кремль и докладывать при нём, — сказала Голикова в эфире «Россия — 1». — В конечном итоге мы долго очень там совещались, и было выработано решение, которое вошло в послание».

Она подчеркнула, что доплаты к пенсиям высчитывались при непосредственном участии президента и разбирались условия каждого отдельного региона.

«Накануне послания мы с ним неоднократно по телефону, а потом очно обсуждали, как это будет рассчитываться в рублях. Вы не поверите, по конкретным людям, по конкретным регионам страны. Мы с ним рассматривали несколько примеров, считали «в стоблик», как это будет», — отметила вице-премьер.

«Для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки»

В ходе послания Федеральному собранию Путин рассказал и о других мерах социальной поддержки, которые будут реализовываться в России. Так, с 1 июля 2019 года президент предложил почти вдвое повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью — с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

РИА Новости

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Кроме того, Путин призвал субсидировать льготную ставку на ипотеки молодых семей на весь срок кредита. На данный момент ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет выплат. Путин также предложил компенсировать 450 тыс. рублей ипотеки для семей, в которых родился третий и последующие дети.

«И ещё одно решение прямого действия, — сказал он. — А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом — с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года».

Также президент отметил необходимость борьбы с бедностью. Он напомнил, что на данный момент за чертой бедности находятся около 19 миллионов россиян. Путин предложил использовать так называемые социальные контракты, чтобы снизить этот показатель.