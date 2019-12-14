Перепутали с полным тёзкой: Американские санкции против нескольких компаний России продержались лишь неделю

Американские санкции против трёх компаний России продержались лишь неделю. В Минфине США сообщили, что сняли ограничения для ряда юрлиц из нашей страны. В частности, "бан" был снят с компаний ООО ЦАО (Курганская область) и югорских ООО "Вертикаль" и ООО "Юником".

Как уточняется на сайте ведомства, эти фирмы были добавлены в санкционный список 5 декабря. Тогда в США внесли в перечень не только фирмы, но и 17 граждан России. По мнению американского ведомства, они были связаны с киберпреступлениями.

По данным ведомства, якобы компании принадлежали Денису Гусеву, которого Минфин США назвал одним из руководителей Evil Corp.

Однако, передаёт РБК, как оказалось, американские власти перепутали владельца "Вертикали" и "Юникома", которого действительно зовут Денис Гусев, с его полным тёзкой. Как пояснил мужчина, к хакерам он отношения не имеет и под санкции его компании попали из-за того, что в Минфине США напутали с ФИО.