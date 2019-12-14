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Перепутали с полным тёзкой: Американские санкции против нескольких компаний России продержались лишь неделю
14 декабря 2019, 16:54 • 149 • В мире
В США было принято решение снять санкции с нескольких юрлиц России, введённые неделей ранее в рамках рассматриваемого в Штатах дела группы хакеров Evil Corp. Как рассказал владелец компаний, с которых сняли санкции, к хакерам он отношения не имеет и причиной введённых рестрикций стало то, что в Минфине США спутали его с полным тёзкой.
Американские санкции против трёх компаний России продержались лишь неделю. В Минфине США сообщили, что сняли ограничения для ряда юрлиц из нашей страны. В частности, "бан" был снят с компаний ООО ЦАО (Курганская область) и югорских ООО "Вертикаль" и ООО "Юником".
Как уточняется на сайте ведомства, эти фирмы были добавлены в санкционный список 5 декабря. Тогда в США внесли в перечень не только фирмы, но и 17 граждан России. По мнению американского ведомства, они были связаны с киберпреступлениями.
По данным ведомства, якобы компании принадлежали Денису Гусеву, которого Минфин США назвал одним из руководителей Evil Corp.
Однако, передаёт РБК, как оказалось, американские власти перепутали владельца "Вертикали" и "Юникома", которого действительно зовут Денис Гусев, с его полным тёзкой. Как пояснил мужчина, к хакерам он отношения не имеет и под санкции его компании попали из-за того, что в Минфине США напутали с ФИО.
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