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Перепутали: Американцы насмешили весь мир, пытаясь нарисовать "украинский Крым"
17 октября 2021, 16:35 • 173 • Политика
Американская миссия ОБСЕ нарисовала красивую анимацию, на которой Крым покрывается цветами украинского флага. Но аниматоры перепутали цвета флага, и в итоге США лишь насмешили весь мир.
Американская миссия при ОБСЕ решила наглядно доказать, что Крымский полуостров принадлежит Украине. В Twitter организации появился соответствующий пост. В нём Россию призывают "выполнять свой мандат", который должен позволить миссии патрулировать Крым как часть Украины. "Потому что Крым - это Украина", - подчеркнули авторы твита.
К своему сообщению они прикрепили красочную анимацию, на которой карта полуострова постепенно раскрашивается в цвета украинского флага - жёлтый и синий. Вот только цвета горе-художники перепутали: вместо синего сверху появился жёлтый, а синий оказался снизу.
"Когда абсолютно наплевать на своих вассалов", - прокомментировал досадную ситуацию автор телеграм-канала "Пул №3", отметив, что западные "кураторы" настолько далеки от Украины, что даже не смогли правильно нарисовать её флаг.
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