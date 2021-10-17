Перепутали: Американцы насмешили весь мир, пытаясь нарисовать "украинский Крым"

Американская миссия ОБСЕ нарисовала красивую анимацию, на которой Крым покрывается цветами украинского флага. Но аниматоры перепутали цвета флага, и в итоге США лишь насмешили весь мир.

Американская миссия при ОБСЕ решила наглядно доказать, что Крымский полуостров принадлежит Украине. В Twitter организации появился соответствующий пост. В нём Россию призывают "выполнять свой мандат", который должен позволить миссии патрулировать Крым как часть Украины. "Потому что Крым - это Украина", - подчеркнули авторы твита.

К своему сообщению они прикрепили красочную анимацию, на которой карта полуострова постепенно раскрашивается в цвета украинского флага - жёлтый и синий. Вот только цвета горе-художники перепутали: вместо синего сверху появился жёлтый, а синий оказался снизу.

"Когда абсолютно наплевать на своих вассалов", - прокомментировал досадную ситуацию автор телеграм-канала "Пул №3", отметив, что западные "кураторы" настолько далеки от Украины, что даже не смогли правильно нарисовать её флаг.