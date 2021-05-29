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Перепутал тысячелетие: Байден вновь оговорился

29 мая 2021, 12:05  •  83 • Политика
Джо Байден. Фото: Pool via CNP /MediaPunch via www/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава Белого дома переживает о том, что может сделать Пекин с его страной
Президент США Джо Байден встретился с военными в Вирджинии. Во время своей речи перед военнослужащими лидер американцев заявил, что глава Китая Си Цзиньпин уверен в том, что Поднебесная завладеет США.
Произойдет порабощение США Китаем к 3035 году, заявил Байден. Пекин верит в это, добавил он, потому что автократии порой не мешкают с решениями. Журналисты телеканала FoxNews, комментируя выступление своего лидера, предположили, что тот оговорился. Скорее всего, Байден хотел сказать – 2035 год. 
Президент США так считает, потому что знает генсека ЦК Компартии Китая как никто другой. Он рассказал, что много времени провел рядом со своим китайским коллегой. Байден и Цзиньпин вместе преодолели больше ста тысяч километров, а также в общей сложности сутки пообщались с глазу на глаз в присутствии всего одного человека – переводчика. 
Впрочем, за Байденом в этот день заметили еще одну странность. На удивление всем журналистам для совместной фотографии с военными президент США зачем-то встал на колени. Его супруга Джилл Байден осталась стоять рядом с военнослужащими. 
Байден не раз оговаривался во время своих публичных выступлений. Так, однажды он заявил, что ему 180 лет. В другой раз перепутал слова "салон" и "салун" (название баров во времена Дикого Запада).

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