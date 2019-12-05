Перепутал историю страны с рекламой: Медведева поймали на ошибке в ходе пресс-конференции

Авторы телеграм-канала "Методичка" заметили ошибки в трактовке исторических событий, допущенные и журналистом телеканала "Звезда", задававшим вопрос, и премьер-министром России Дмитрием Медведевым во время ответа в ходе сегодняшней пресс-конференции. А случилось следующее: в своём вопросе журналист перепутал Императора Александра III с Александром I, а Медведев в ответе перепутал Александра I с Александром II.

Журналист поинтересовался, есть ли способ удержать в стране российских учёных. Вероятно, можно "привязать" людей к одному и тому же рабочему месту на ближайшие 5 - 6 лет или, "вспоминая слова Александра III", не стоит "обрезать лебедям крылья", как он говорил, - "кормить надо лучше, они не будут улетать".

Выслушав вопрос и реплику, Медведев ответил: "Обрезать нужно аккуратно в таких случаях, кстати, насколько я понимаю, цитату, которую вы привели, - обычно говорят о том, что это сказал даже не Александр III, а Александр II", - уточнил Дмитрий Медведев, добавив, что вообще есть сомнения, что это реальная цитата. Имеется мнение, что сказал так Александр II только в рекламе, тиражируемой одним из телеканалов в недавнем времени.

Действительно, в вопросе телетрансляции память Медведева не подвела. В 90-е годы была такая реклама банка. Тогда получился своего рода исторический анекдот, где фигурировал Александр II. На самом же деле корни сказанного ещё глубже. Впервые такой анекдот был записан в книге профессора Царскосельского лицея и учителя Александра Пушкина Николая Кошанского. Она называлась "Частная риторика" - в свет издание вышло в 1832 году. Так вот, тогда анекдот был и вовсе посвящён Александру I.

Историк Михаил Смолин в беседе с Царьградом подтвердил доводы авторов "Методички", отметив, что, действительно, неправы и журналист, и премьер-министр: "История страны несколько дольше, чем представляется обоим".